Die Frankfurt Lions gehen voller Selbstvertrauen in die neue DEL-Saison. Aus gutem Grund: Der Eishockey-Erstligist hat sich personell verstärkt und auf Führungsebene für frischen Wind gesorgt. Nur in der Kabine riecht es noch übel.

02:35 Min.| 18.09.24 |Simon Schaefer

Dass bei den Frankfurt Lions der Saisonstart unmittelbar bevorsteht, ist sogar mit der Nase spürbar: In der Kabine der Hessen riecht es nach einer seit Wochen nicht geöffneten Sporttasche samt verschwitzter Kleidung – die Vorbereitung scheint schweißtreibend verlaufen zu sein. Passend dazu formuliert Löwen-Sportdirektor Daniel Heinrizi das Ziel für die neue DEL-Saison so: „Wir wollen Playoff-Luft schnuppern und auf den sechsten Tabellenplatz.“

Vom zwölften auf den sechsten Platz?

Im Vergleich zur Vorsaison wäre das ein großer Sprung in der Tabelle, als Frankfurt Platz zwölf belegte. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, haben sich die Hessen in der Sommerpause personell verstärkt – auf und neben dem Eis: Mit Tom Rowe sitzt nun ein sehr erfahrener Mann auf der Bank, und mit Heinrizi leitet neu ein bestens vernetzter Sportdirektor das Ruder.

Dies bewies er bereits mit der Verpflichtung von Torhüter Jussi Olkinuora, der zu den Top-Neuzugängen der gesamten Liga zählt. Da sich der finnische Torwart vergangene Woche im Training jedoch eine Knieverletzung zuzog, muss Frankfurt in den ersten Saisonspielen auf ihn verzichten.











Olkinuora könnte bald zurückkehren

„Es ist ein Rückschlag, wenn sich dein Torwart Nummer eins verletzt“, betonte Heinrizi, der zudem sein Vertrauen in Nummer zwei Cody Brenner betonte. Auch Olkinuora werde in absehbarer Zeit wieder dabei sein. „Die Operation verlief erfolgreich, er ist bereits wieder in der Reha. Daher sind wir optimistisch, dass er Anfang Oktober wieder im Einsatz sein wird“, sagte Heinrizi am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Weitere Informationen Löwen für neue Abstiegsregel Vor dem Start der DEL-Saison würden sich die Frankfurt Lions für eine Reform des Auf- und Abstiegs in der 1. Eishockey-Liga einsetzen. Besonders die Möglichkeit von Playdowns befürworten die Hessen. „Das könnte für zusätzliche Spannung bei den Fans sorgen“, sagte Manager Daniel Heinrizi. Bisher steigt ein Team aus der DEL nur ab, wenn der Meister der DEL2 die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllt. In der DEL2 erfüllen diese Saison neben den Kassel Huskies nur Dresden, Rosenheim, Landshut und Krefeld diese Voraussetzungen. Ende der weiteren Informationen

Auftakt gegen Nürnberg

Am Freitag (19.30 Uhr) steht für die Löwen das erste Saisonspiel auf dem Programm. Die Frankfurter empfangen die Nürnberg Ice Tigers in der heimischen Eishalle. Für den neuen Headcoach Tom Rowe wird es ein besonderes Spiel, denn die Ice Tigers waren in den vergangenen drei Jahren sein Arbeitgeber. Er glaubt, dass das die Sache nicht unbedingt einfacher macht: „Natürlich habe ich ein paar Insider-Informationen, weil ich dabei war. Aber sie wissen auch, was sie von mir erwarten können und wie wir da rauskommen.“

Rowe sagt von sich, dass er in der Kabine auch mal laut werden könne, wenn es mal nicht so läuft. „Die Jungs wissen, was sie erwartet. Ich bin ein harter Coach, aber auch ein fairer.“ Heinrizi hingegen hofft, dass es wenig Anlass zum Lärmen geben wird: „Die Saison wird nicht immer perfekt laufen, aber wir haben eine gute Basis gelegt.“











Erhöhtes Budget und erhöhte Ziele

Ein erhöhter Etat half den Frankfurt Lions, den Grundstein zu legen. Dieser liegt mittlerweile bei rund neun Millionen Euro. Gleichzeitig sind aber auch die Ziele gestiegen. Platz sechs und diesen zu erreichen ist ein kühnes Ziel, das angesichts der Neuzugänge auf und neben dem Eis aber machbar erscheint.