Beispiellose Regenfälle haben in den vergangenen Tagen in Ländern von den USA bis Indien, China, Großbritannien und Spanien Sturzfluten ausgelöst.

22 Menschen kamen am Sonntag im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh ums Leben, als Überschwemmungen eine Brücke zum Einsturz brachten und zahlreiche Wohnungen zerstörten.

Am Wochenende führte ein extrem heftiger Beginn des Monsuns dazu, dass viele Bezirke im nördlichen Bundesstaat an einem Tag die Niederschlagsmenge eines Monats verzeichneten. Die Überschwemmung war auch für Erdrutsche in Pakistan verantwortlich, sagte ein hochrangiger Beamter des Wetterministeriums gegenüber Reuters.

Laut Angaben des Ministeriums werden auch stärkere Regenfälle vorhergesagt, wobei in der gesamten Region überflutete Straßen, Staus und Stromausfälle zu erwarten sind.

Extreme Hitze löst beispiellose Regenfälle aus

Starke Regenfälle lösten in der Nacht zum Sonntag auch Überschwemmungen im New Yorker Hudson Valley aus, die Straßen überschwemmten und sperrten. Mindestens eine Person kam ums Leben.

Bryan Jackson, Meteorologe beim Weather Prediction Center des US National Weather Service, sagte gegenüber Reuters, dass sich im Norden ein Wettermuster gebildet habe, das eher für kühlere Monate typisch sei und mit der regelmäßigen Sommerfeuchtigkeit interagiere.

Pennsylvania und der südliche Bundesstaat New York waren am Sonntag am stärksten von den Regenfällen betroffen, doch der Wetterdienst sagte für Montag großflächige und extreme Sturzfluten in Teilen des Bundesstaates New England voraus.

„Wir rechnen mit erheblichen bis lokal katastrophalen Auswirkungen“, sagte Jackson. Der Wetterdienst hat Menschen in gefährdeten Gebieten aufgefordert, sofort höher gelegene Gebiete aufzusuchen.

Sintflutartige Regenfälle töten in Indien mehr als ein Dutzend Menschen

Tage zuvor führten Sturzfluten in der nordostspanischen Stadt Saragossa dazu, dass Autos durch überschwemmte Straßen geschwemmt wurden. Das Filmmaterial ging viral.

„Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf transportieren. Rekordhitze bringt Rekordregen und Rekordüberschwemmungen“, twitterte Eric Holthaus, ein in den USA ansässiger Meteorologe und Klimajournalist, der auch feststellte, dass die Temperaturen diese Woche in Spanien 47 Grad Celsius (116,6 Fahrenheit) überschreiten könnten .

Schwere Sommerstürme lösten am 9. Juli auch Sturzfluten in der Stadt Sheffield im Norden Großbritanniens aus.

Strategien zur Klimaanpassung

Angesichts der Rekordüberschwemmungen in Ländern von Deutschland bis Pakistan, die mit einer sich verschärfenden Klimakrise einhergehen, stellt sich die Frage: Wie können sich Gemeinden besser anpassen, um den Schaden zu begrenzen?

Im Gespräch mit der DW nach der Überschwemmung im Jahr 2021, bei der in Westeuropa mindestens 200 Menschen ums Leben kamen, sagte Lamia Messari-Becker, Professorin für Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt auf nachhaltigem Bauen und Design an der deutschen Universität Siegen, dass es sich lohnt, nach der Anpassung von Gebäuden an Hochwasser zu suchen bei erdbebensicherer Architektur.

Bei solchen Gebäuden werden die Tiefe des Fundaments, die Baukonstruktion und die Baumaterialien gezielt ausgewählt, um extremen Überschwemmungen standhalten zu können.

„Wir müssen die Keller verstärken, damit sie sich auch mit Wasser füllen können und die Menschen sich schnell in Sicherheit bringen können“, sagte Messari-Becker. „Es geht auch um die erforderlichen Verstärkungsmaßnahmen für Außenwände, für Dächer.“

Weitere von Experten hervorgehobene Maßnahmen sind Rückhalteventile an Abwasseranschlüssen, die verhindern, dass Hochwasser in Häuser zurückstaut, sowie die Abdichtung von Fenstern und Türen in den unteren Gebäudeebenen.

„Unsere Schadensbewertungen zeigen, dass private Vorsorgemaßnahmen die Hochwasserschäden deutlich reduzieren können“, sagte Annegret Thieken, Professorin für Naturgefahrenforschung an der Universität Potsdam, der DW mit Blick auf das Hochwasser 2021. Sie wies auch auf die Notwendigkeit hin, potenziell zerstörerische Elemente wie Kraftstofftanks, die zum Heizen von Häusern verwendet werden, zu sichern.

„Heizöl kann tief in das Mauerwerk eindringen und auch benachbarte Gebäude beschädigen“, sagte sie. „In schweren Fällen können Ölschäden dazu führen, dass Gebäude unbewohnbar werden. Durch Hochwasserschutz kann verhindert werden, dass sich Öltanks anheben, wodurch Schäden an Gebäuden und der natürlichen Umwelt verringert werden.“

Städte wetterfest machen: nachhaltige Ansätze für das Hochwassermanagement

Es reicht nicht aus, sich nur auf Gebäude zu konzentrieren. Städte und andere städtische Gebiete müssen darüber nachdenken, das Wasser zu kontrollieren, bevor es überhaupt die Chance hat, Keller zu überfluten, indem sie Stauseen und Dämme verstärken, die dabei helfen können, plötzliche Überschwemmungen aufzufangen.

Überschwemmungen wie die in der verwüstetes Ahrgebiet südlich der deutschen Stadt Bonn zeigen, dass sich kleine Bäche in engen Tälern, in denen das Wasser nicht viel Platz zur Ausbreitung hat, innerhalb weniger Stunden in tödliche Sturzbäche verwandeln können. An solchen Orten müssten Dämme und Deiche erhöht und ausgebaut werden, um Städte besser vor hohen Wasserständen zu schützen, sagte Messari-Becker.

Aber das ist nicht billig. Allein der Deichausbau kann beispielsweise mindestens eine Million Euro pro Kilometer kosten. Und je schmaler ein Tal ist, desto aufwendiger werden solche Maßnahmen.

Boris Lehmann, Professor für Wasserbau an der Technischen Universität Darmstadt, sagte: „Um die Infrastruktur wirksam vor solchen Extremereignissen zu schützen, reicht die derzeitige Gestaltung unserer wasserwirtschaftlichen und wasserbaulichen Systeme nicht aus – wie die aktuellen schlimmen Folgen gezeigt haben.“ ,“

Experten haben die Dringlichkeit betont, die veraltete Infrastruktur im nächsten Jahrzehnt zukunftssicher zu machen, doch nach den Überschwemmungen in Deutschland und Belgien sagte Lehmann, wir könnten nicht erwarten, dass bessere Baumaßnahmen alle unsere Probleme lösen würden.

„Aus technischer, wirtschaftlicher und praktischer Sicht ist es aufgrund solcher extremer Wetterereignisse nicht möglich, alle Elemente unserer gebauten Umwelt und Infrastruktur völlig neu zu bewerten, zu rekonstruieren und damit zu schützen.“

Naturbasierte Lösungen zur Hochwasserprävention

Hier müssen Planer und Ingenieure Wege finden, mit der Natur zu arbeiten, anstatt zu versuchen, sie zu kontrollieren. Wo immer möglich, sollten Wasserstraßen so fließen, wie es die Natur vorsieht, und nicht verändert oder begradigt werden. Dadurch würden die Wassermengen während eines Hochwasserereignisses konzentriert und weiter beschleunigt, sagte sie.

Anstatt Flüsse einzuschränken, sollten Deiche zurückversetzt werden, um Platz für Überschwemmungsgebiete zu schaffen – weite offene Grünflächen, die bei Überschwemmungen als Überlaufreservoir dienen können. Solche Orte gab es entlang der Elbe in Ostdeutschland ausgedehntnach mehreren verheerenden Überschwemmungen Anfang der 2000er Jahre.

Ein anderer Ansatz besteht darin, städtische Gebiete durchlässiger zu machen, sodass Wasser leichter über eine größere Fläche aufgenommen werden kann und sich nicht an bestimmten Stellen konzentriert.

Die deutsche Stadt Leichlingen südöstlich von Düsseldorf wurde in den vergangenen Jahren mehrfach von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Um ihr Wassermanagement zu entlasten, experimentieren sie mit einem neuen Planungsmodell, das als „Schwammstadt“ bekannt ist.

Die Idee besteht darin, Regenwasser von Dächern, Plätzen und Straßen in grasbedeckte Gräben am Straßenrand zu leiten. Überschüssiges Wasser könnte dann auf natürliche Weise abfließen und sich dem örtlichen Grundwasser anreichern, wodurch die Belastung der Wassermanagementinfrastruktur verringert würde. Außerdem würden Ersatzzisternen installiert, um überschüssiges Wasser zu sammeln und könnten zur Bewässerung der Grünflächen der Stadt verwendet werden.

Notfallvorsorge: Gemeinschaften stärken

Die Verbesserung der Infrastruktur und der Wassermanagementsysteme hilft nicht, wenn die Menschen nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn sie mit einer Wasserwand konfrontiert werden. Deshalb betonte Lehmann, Wasserbauexperte an der Technischen Universität Darmstadt, die Notwendigkeit einer erhöhtes öffentliches Bewusstsein.

„Besonders bei Sturzfluten, die durch extremes Wetter verursacht werden, gibt es nicht nur viel Wasser, sondern auch jede Menge schwimmenden Schutt, Müll und andere Dinge, die sich mit dem Wasser bewegen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Menschen, die in diese Fluten geraten, in die Fluten geraten Es besteht die Gefahr, dass Gewässer ertrinken und zerquetscht werden. Er sagte, dass fortlaufende Aufklärungskampagnen notwendig seien, um der Öffentlichkeit beizubringen, wie sie in Extremsituationen reagieren solle – zum Beispiel, wie sie einem von der Strömung erfassten Auto entkommen könne.

„‚Lauf weg vom Wasser und begib dich so schnell wie möglich in Sicherheit‘ – wir sollten schon in der Grundschule damit beginnen, solche Verhaltensregeln zu lehren“, sagte er. „Im Ernstfall kann es Leben retten.“

Dies ist eine aktualisierte Version eines früheren Artikels.