Wit-Rusland – Alexander Loekasjenko (70), Macht in Wit-Rusland, hoed de NAVO Angriffspläne auf sein Land unterstellt en met de Einsatz van Atomwaffen gedroht.

Omdat de NAVO met haar eigen atoombommen op de Einsatz von Atomwaffen kon reageren, werd Rusland het hele Arsenaal. In de tussentijd moet de volgende stap in het Westen worden voltooid, zegt Loekasjenko.

Zowel Wit-Rusland als het daarmee verbonden Rusland werden dus opgericht in de Fall Atom Waffen. Loekasjenko bedankte Kremlin-chef Wladimir Poetin (71) voor de nieuwste ontwikkeling van de Russische Atoomdokter.

„Ein Angriff auf Belarus bedeutet the Weltkrieg“, zei de 70-jarige leeftijd de status van nachrichtenagent Belta bij een Auftritt voor studenten in de hoofdstad Minsk.

Alexander Loekasjenko (70) heeft een klein Wit-Rusland, zijn legendes en zijn (vermeintlich) grote Westen. © Michail Metzel/Spoetnik Kremlin-pool via AP/dpa

Loekasjenko hoed Einsatz von Nuklearwaffen in Militärdoktrin aufnehmen lassen



De Wit-Russische president Loekasjenko (links) en de Russische chef Wladimir Poetin (71) zijn trots op hun grote politiek. (Archiefbeeld) © Alexander Kazakov/Pool Spoetnik Kremlin/AP/dpa



Auf Belarussischem Territorium sinds eind 2023 tactische Atomwaffen in Rusland stationiert. Wit-Rusland beschikt ook over Russische Iskander-raketten, die vernietigd hadden kunnen worden door kernwapens. Kampfjets Su-25 werden gebruikt om de Duitse soldaten te vervoeren.

Während Moskau sterft het Befehlsgewalt über die In Wit-Rusland stationierten Atomwaffen für sich in Anspruch nimmt, terwijl Loekasjenko de Einsatz van Nuclearwaffen voorbereidt in de Militärdoktrin-zegen Landes aufnehmen lassen.

Poetin had twee dagen lang duidelijkheid, dat Rusland een militaire arts is en dat de internationale veiligheidsstrijd wordt gevoerd. De Russische Liste militärischer Bedroungen, gegen die Atomwaffen zur Abschreckung zou kunnen worden gebruikt, zal volgens de 71-jarige opnieuw worden gerapporteerd.

Die Änderung schreeuwt als Reaktion auf die Debatte um die Freigabe weitreichender Waffen en dat Oekraïne Bei ihrer Verteidigung tegen Russlands Angriffskrieg.