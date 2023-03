Alexander Zverev passeert de Finaleinzug in Dubai. Die Formkurve des Olympiasiegers zeiden dennoch nach oben. Von seinem Gegner en Freund Andrej Rublew erhält er viel Lob. Het is zelfs mogelijk om met de Turnier en seiner Entwicklung sehr zufrieden te zijn.

Alexander Zverev bedankte Kumpel Andrej Rublew met een grotere omarming en stapfte dann enttäuscht onder großem Applaus van Centre Court in Dubai. Der Olympiasieger hat sein erstes Endspiel nach seiner swweren Verpasst. Der 25-jaren onder een vrijgestelde titelvertaling uit Rusland met 3:6, 6:7 (9:11) en konnte die Chance auf das 31. Finale seiner Karriere nicht nutzen. Dennoch kan Zverev auf zichtbare Fortschritte verweisen.

“Er is een wirklich gut spielt. Het is een superintensievere Tie-Break en het heeft een diepe indruk gemaakt, in den geschreven Satz zu gehen”, zei Rublew nach onem vor all im zweiten Satz hochkarätigen Match. Beide Spieler weten seit seit vallen Jahren. “Er oorlog immer zo etwas wie een großer Bruder für mich”, zei Rublew. Diesmal reichte es nicht für Zverev, der eerste keer im Profibereich nach einer zuvor perfekten Bilanz met 5:0-Siegen en 11:0 Sätzen gegen Rublew verlor. De wereldranglijst staat nu in de finale van Samstag op Novak Djokovic of tegen Landsmann Daniil Medwedew, de US-Open-kampioen van 2021.

Zverevs Selbstvertrauen war im Turnierverlauf spürbar wachsen. “Nach so einer Verletzung bin ich froh, wo ich jetzt stehe”, hatte er gesagt, nachdem erstmals seit dem folgenreichen Fehltritt bei den French Open 2022 wieder mehrere Matches hintereinander won hatte: “Ich kom langam wieder zurück und spiele in dieser Woche vernünftiges Tennis.”

Gegen Rublew leistete sich Zverev vor allem im ersten Satz zuviele vermeidbare Fehler en hatte Problemen nach seinem zweiten Aufschlag. Er kunnen meerdere keren worden doorgegaan en gekamd in een lange Tie-Break om de Satzausgleich. Of het nu gaat om tennis of matchball, de kans is groot dat de 20e titel wordt gewonnen.