LNG-Schiffe warten auf höhere EU-Preise zum Entladen – Reuters – RT Business News

Als Ergebnis der Handelsstrategie soll eine Flut von Tankern vor der spanischen Küste schwimmen

Mehrere mit verflüssigtem Erdgas (LNG) beladene Schiffe, die vor der Küste Spaniens kreisen, werden voraussichtlich bis Ende November dort bleiben, während sie darauf warten, dass die europäischen Gaspreise steigen, berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Branchenquellen.

Vor der spanischen Küste baut sich seit Wochen ein Stau für LNG-Tanker auf, in dem Schiffe darauf warten, ihre Ladung zu löschen. Spanien verfügt über die größten LNG-Speicheranlagen in der Europäischen Union.

Die LNG-Schwemme vor der Küste könnte Teil einer Handelsstrategie von Lieferanten sein, da Schiffe mit dem Entladen warten, bis die Preise steigen, sagten Branchenquellen gegenüber Reuters.

Die Erdgaspreise sind in Europa auf dem niedrigsten Stand seit Juni, nachdem sie innerhalb einer Woche um 28 % gesunken sind, was teilweise auf überdurchschnittliche Temperaturen und hohe Lagerbestände zurückzuführen ist, da die Gasspeicher der EU laut Rystad Energy jetzt zu fast 95 % gefüllt sind .









„Wenn ein einzelnes Schiff im Leerlauf seine Ladung entlädt, wird der Preis sofort zusammenbrechen, indem er die anderen Ladungen in der Warteschlange beeinflusst, und dieser Dominoeffekt ist in Bezug auf die Opportunitätskosten so schmerzhaft,“, sagte eine der Quellen gegenüber Reuters.

Allein durch das Warten auf die Lieferung im Dezember statt im November könnte der Gewinnunterschied in der Größenordnung von mehreren zehn Millionen Dollar pro Sendung liegen, sagte Michelle Wiese Bockmann von der Schifffahrtszeitschrift Lloyd’s List der BBC.

Der Rückstand an Schiffen wurde hauptsächlich auf einen Mangel an LNG-Speicherkapazität in Europa zurückgeführt. Die EU-Länder gingen im Sommer auf LNG-Kauftour, um ihre Reserven angesichts der geringeren Lieferungen aus Russland vor dem Winter aufzufüllen. Da sich der Block jedoch seit langem auf Pipelinegas verlässt, können die Regasifizierungs- und Speicherkapazitäten des Kontinents nicht mithalten, erklärte Reuters.

