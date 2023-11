Lkw-races in Gebäude in Emsdetten – Westfalen-Lippe – Nachrichten – WDR – Westfalen-Lippe – Nachrichten

Het is waar Lkw -Onval geschat op 8.45 uur. Ersten opmerkingen over een vlucht van 42 jaar naar een andere Lkw-Fahrer op de Nordring. Op de hoge straat in de brede straat is er meer controle over de controle over uw Fahrzeug.

Großes Loch klafft in der Hauswand



De laatste Kraftwagenfahrer blieb zum Glück unverletzt. | Bildquelle: Nord-West-Media



Er werd geramd met een signaal van de auto zodat je een auto kon nemen en dan naar het huis kon gaan. In de geschiedenis van de woonvertrekken is er nu een groot Loch.

De Muur der Huizen werd volledig weggevaagd. Werkzaamheden aan een deel van de gevel en de gevel. Vermutlich sei das Gebäude aber nicht einsturzgefährdet, sagte aine Polizeisprecherin.









De Pkw-Fahrer ging enigszins verloren, de Lkw-Fahrer bleef onaangeroerd. De Nordring in Brede is in beide richtingen niet geblokkeerd. Als u zich in Hoger Saksen bevindt, is er geen enkele kans dat u dit zult meemaken.

Quellen:

Politie Steinfurt

Verslaggever voor Ort

