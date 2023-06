Dutzende Tote bei Absturz in Kenia

An einer stark befahrenen Kreuzung in einer Stadt in Kenia prallte ein Lastwagen aus noch ungeklärten Gründen mit mehreren Kleinbussen zusammen. Es erfasst auch Motorräder und Fußgänger. Die Behörden sprechen von fast 50 Toten.

Bei einem Verkehrsunfall in Kenia sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem ein Lastwagen mit mehreren Kleinbussen und Fußgängern zusammengestoßen sei, sagte der örtliche Polizeichef Geoffrey Mayek. Es ist möglich, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt. Vermutlich waren auch ein oder zwei Personen unter dem Lkw eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend an einer stark befahrenen Kreuzung im Westen des Landes, etwa 200 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Nairobi. Fernsehbilder von der Unfallstelle zwischen den Städten Kericho und Nakuru zeigten den umgestürzten Lastwagen und die Trümmer mehrerer Kleinbusse. Der Polizeikommandant von Rift Valley, Tom Mboya Odero, sagte, der Lastwagen auf dem Weg nach Kericho habe die Kontrolle verloren und acht andere Fahrzeuge, mehrere Motorräder und Menschen am Straßenrand getroffen.

Ein Augenzeuge berichtete, dass der Lkw mit hoher Geschwindigkeit fuhr und hupte. Der Fahrer versuchte anderen Fahrzeugen auszuweichen und fuhr dann mitten auf einen Markt. Nach Angaben des Kenianischen Roten Kreuzes wurden die Rettungsarbeiten durch starke Regenfälle behindert.

Auf kenianischen Straßen kommt es häufig zu schweren Unfällen. Nach Angaben der nationalen Verkehrsbehörde starben im vergangenen Jahr in dem ostafrikanischen Land 4.690 Menschen bei Verkehrsunfällen.