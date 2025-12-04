23.758
Stau-Chaos auf der A4 in Chemnitz: Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet
Unfall auf der A4 in Chemnitz: Mehrere Lkw sind am Mittwoch verunglückt. Die Autobahn musste in Richtung Dresden komplett gesperrt werden.
Chemnitz – Staualarm auf der A4 In Chemnitz am Mittwochnachmittag! Ein LKW-Fahrer verursachte einen tödlichen Unfall – die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Verrückt: Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall Polizei ist derzeit auf der Suche nach ihm.
Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr zwischen der Kreuzung Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz Mitte. Nach Angaben der Polizei ist ein unbekannter Lkw-Fahrer in einer Baustelle von der Ausfahrt nach rechts auf die Fahrbahn geraten.
„Der dort anwesende Fahrer (43) eines Mercedes-Sattelzuges bremste und konnte einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Sattelzug vermeiden“, teilte die Polizei mit.
Ein hinterherfahrender Lkw-Fahrer (48) konnte jedoch nicht rechtzeitig reagieren und prallte dem 43-Jährigen ins Heck. Ein nachfolgender LKW-Fahrer (30) prallte gegen den Unfall-Sattelzug.
Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein großer Sachschaden: insgesamt rund 355.000 Euro!
Autobahn stundenlang gesperrt: Polizei sucht Zeugen
Die A4 musste nach dem Unfall in Fahrtrichtung Dresden komplett gesperrt werden. Nach Angaben des ADAC bildete sich ein kilometerlanger Stau – für zahlreiche Pkw- und Lkw-Fahrer gab es am Nachmittag nichts mehr zu tun. Der Stau reichte zeitweise bis zur A72.
Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden – vor allem weil ein Teil der Ladung (Autobatterien) umkippte. Einige der Batterien sind ausgelaufen.
Der Standstreifen wurde erst gegen 17 Uhr wieder freigegeben. Um 20 Uhr war die gesamte Autobahn wieder freigegeben.
Von dem in den Unfall verwickelten Fahrer fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Auskunft über den flüchtigen Sattelschlepper (Kennzeichen aus Litauen) geben? Die Autobahnpolizei nimmt Hinweise zu der Nummer entgegen 0371/87400 im Gegensatz zu.
Erstmeldung: 3. Dezember, 15:43 Uhr, letzte Aktualisierung am 4. Dezember, 13:34 Uhr