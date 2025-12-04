Chemnitz – Staualarm auf der A4 In Chemnitz am Mittwochnachmittag! Ein LKW-Fahrer verursachte einen tödlichen Unfall – die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Verrückt: Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall Polizei ist derzeit auf der Suche nach ihm.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr zwischen der Kreuzung Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz Mitte. Nach Angaben der Polizei ist ein unbekannter Lkw-Fahrer in einer Baustelle von der Ausfahrt nach rechts auf die Fahrbahn geraten.

„Der dort anwesende Fahrer (43) eines Mercedes-Sattelzuges bremste und konnte einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Sattelzug vermeiden“, teilte die Polizei mit.

Ein hinterherfahrender Lkw-Fahrer (48) konnte jedoch nicht rechtzeitig reagieren und prallte dem 43-Jährigen ins Heck. Ein nachfolgender LKW-Fahrer (30) prallte gegen den Unfall-Sattelzug.

Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein großer Sachschaden: insgesamt rund 355.000 Euro!