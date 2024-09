U bevindt zich ’s nachts op de A115 achter de ankerroute en er is nog steeds kans op een ongeval. Het is een Todesopfer. Die Avus ist derzeit in südlicher Fahrtrichtung volledig onderdrukt.

Op de A115 (Avus) in Berlijn staat ’s nachts een file. Wie de Leitstelle der Berliner Polizei dem rbb am Morgen heeft gezien, is einen Lkw gegen 3:41 Uhr einen Kilometer achter de Anschlussstelle Hüttenweg (südliche Fahrtrichtung) in die Leitplanke gefahren.

De Fahrer is bij de Unfall om te komen. Uit de wijze waarop de problemen ontstaan ​​volgt een bericht van de ‘BZ’. Daarom bestond de politie niet meer.

Zaterdagochtend is de A115 vanuit Berlijn weer volledig afgesloten. Wie lang zal sterven Sperrung Dauert, is duidelijk. Als de pijn niet valt, is dat niet onbegrijpelijk.