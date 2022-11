LKA Berlin: Der Polizist und der Kosakenbund

Exklusiv



Stand: 08.11.2022 17:04 Uhr

Ein Berliner LKA-Beamter und ein Rechtsextremist sind in einem Verein organisiert, dessen Mitglieder sich als Kosaken verstehen und enge Verbindungen zu Russland haben.

Von Andrea Becker und Georg Heil, rbb

Das Landeskriminalamt Berlin hat einen Beamten der Abteilung Staatssicherheit überstellt und ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Recherche des ARD-Politmagazins Kontrastedie Wochenzeitung „Die Zeit“ und das russischsprachige Online-Medium „Meduza“.

Beamter Michael B. wird vorgeworfen, Privatreisen nach Russland und Weißrussland seinem Arbeitgeber seit Jahren nicht wie vorgeschrieben gemeldet zu haben. Zudem steht seine Versetzung offenbar auch im Zusammenhang mit seinem Kontakt zu einem Rechtsextremisten. Beamte, die in besonders sensiblen Bereichen tätig sind, sind gesetzlich verpflichtet, Reisen in Länder wie Syrien, Russland oder Weißrussland zu melden. Auf Anfrage von Kontraste, „Zeit“ und „Meduza“ B. sagte, er wolle sich dazu nicht äußern und: „Ich melde immer alles“. Mit der Versetzung des Beamten erlosch auch seine erweiterte Sicherheitsüberprüfung, die ihm Zugang zu „geheimen“ Dokumenten ermöglichte.

Das Berliner LKA war nach Angaben aus Kontraste“,Zeit“ und „Meduza“ des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz. Es übermittelte dem LKA auch ein Foto, das den Polizisten B. mit Jörg S. zeigt, einem behördenbekannten Mann, der als Rechtsextremist gilt Jörg S. und die Polizisten B. reisten mit anderen mindestens zweimal nach Weißrussland, 2017 und 2020. Dies belegen Fotos.

Vorbereitungen für Tag „X“

Jörg S. war den Sicherheitsbehörden als Teil des rechtsextremen Netzwerks „Nordkreuz“ aufgefallen, das 2017 öffentlich bekannt wurde. Rund 50 Personen hatten sich ihm angeschlossen, darunter Polizisten sowie aktive und ehemalige Bundeswehrsoldaten. Sie wollten sich auf einen „Tag X“ vorbereiten, an dem die staatliche Ordnung in Deutschland zusammenbrechen würde. Einige der Nordkreuz-Mitglieder hatten illegale Schießübungen durchgeführt und Depots eingerichtet, in denen auch gestohlene Polizeimunition gelagert wurde. Nordkreuz-Mitglieder sollen auch über politische Morde gesprochen haben. Noch heute laufen Verfahren wegen Waffendelikten. Jörg S. ist jedoch kein Tatverdächtiger. Inzwischen hat S. aber keinen Waffenbesitzschein mehr, mit dem er legal Waffen besitzen darf.

Aktiv in einem prorussischen Kosakenverein

Die gemeinsamen Reisen von Jörg S. und Michael B. haben mit einem Verein zu tun, dessen Vorsitzender und Mitbegründer der Polizist Michael B. war. Der „Verein für Völkerfreundschaft“ setzt sich unter anderem für Bürgerrechte in Ecuador oder die Freiheit ein von Julian Assange. Sie engagieren sich jedoch in besonderem Maße für Russland. In einem von B. unterzeichneten Mitgliederbrief aus dem Jahr 2017 heißt es zu den Kämpfen in der Ostukraine: „Hier wird einem russisch geprägten Volk das Recht auf Souveränität und Selbstbestimmung entzogen, es ist und bleibt ein Völkermord an der russischstämmigen Bevölkerung Ostukraine.“ Der Verein sammle Spenden, „um hier zur Unterstützung beizutragen“. In Aussendungen des Vereins ist zu sehen, dass sich ein Transporter mit Spenden auf den Weg gemacht hat.

Die Mitglieder des Vereins bezeichnen sich laut internen Dokumenten als „Kosaken“ und „Gardisten“ und sehen sich offenbar in der Tradition der russischen Militärbauer, die gegen das Osmanische Reich gekämpft haben. Nach Angaben von Kontraste“,Zeit“ und „Meduza“ stehen in Verbindung mit der sogenannten „Big Don Army“, einer russischen paramilitärischen Gruppe, die 2014 in der Ukraine gekämpft hat. Deutsche Sicherheitsbehörden nehmen die Verbindung des Vereins zu den russischen Paramilitärs sehr ernst, auch im Hinblick auf mögliche Verbindungen an russische Geheimdienste.

Der Verband ist militärisch organisiert

Ein mittlerweile gelöschter Eintrag auf der Vereinswebseite besagt, dass der Verein an einem „Alarmplan“ arbeite, etwa zur Kommunikation im Notfall. Mitglieder der Friends of the Nations haben Anfang 2020 einen Schützenverein gegründet. Einrichtungen des Vereins der Freunde der Nationen werden im Militärjargon als „Stäbe“ bezeichnet. Der Deutsche Michael B. wird von weißrussischen Kosaken mit dem Militärkosakenrang „Ataman“ bezeichnet.

Der Polizist Michael B. ist in den sozialen Medien sehr aktiv. Dort teilte er fremden- und islamfeindliche Inhalte sowie Beiträge von Pegida, den russischen „Sputnik News“ und der AfD. In einer Facebook-Gruppe namens „Putinisten“ wetterte er gegen das „demokratische Scheinparlament“ der EU. Der Polizist B. leitete eine Karategruppe im Sportverein des Deutschen Bundestages.

Treffen im russisch-orthodoxen Kloster

Vereinsmitglieder trafen sich wiederholt in einem russisch-orthodoxen Kloster im brandenburgischen Götschendorf, unter anderem im Oktober 2020. Dort nahmen sie an einer Gedenkveranstaltung für Alexander Schmorell teil. Er war ein deutsch-russischer Widerstandskämpfer gegen Nazideutschland, der in der „Weißen Rose“ aktiv war und in der russisch-orthodoxen Kirche als Heiliger verehrt wird. Bilder von der Veranstaltung zeigen, dass auch Jörg S. anwesend war.

2021 nahm auch der AfD-Politiker Gunnar Lindemann, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, an einer Sitzung in Götschendorf teil. Lindemann, der mehrere öffentliche Reisen auf die 2014 von Russland annektierte Krim unternahm, wurde vom „Verein für Völkerfreundschaft“ mit der „Freundschaftsmedaille 2. Klasse“ ausgezeichnet.

Auf Anfrage von ZEIT„Kontraste“ und „Meduza“ Michael B. sagte, er könne zum Engagement von Jörg S. im Nordkreuz-Netzwerk nichts sagen, weil er Nordkreuz überhaupt nicht kenne. B. äußert sich nicht dazu, wie er Jörg S. kennengelernt hat. Nach den Anfragen verschwand die Facebook-Seite des Vereins.

Vorbei bei der Stasi und der Volkspolizei

Jörg S. teilte mit Kontraste“,Zeit“ und „Meduza“ mit der Tatsache, dass Kosaken für ihn „christlich-orthodoxe Soldaten“ sind, der Verein für Völkerfreundschaft ein gemeinnütziger Verein ist und auch Kampfsport ein verbindendes Element ist. Auffällig ist, dass mehrere ehemalige DDR-Bürger mit der Polizei oder Militär Vergangenheitsbewältigung: Jörg S. diente als junger Mann im Stasi-Wachbataillon „Feliks Dzierzynski“, Polizist Michael B. begann seine Karriere 1984 bei der DDR-Volkspolizei.

Jörg S. erklärte, er selbst gehe davon aus, dass es Kräfte gibt, die die Gesellschaft destabilisieren wollen, und dahinter der Feind stehe. Wer genau der Feind war, wollte er nicht sagen.

Kooperation: Henrike Reintjes, rbb Forschungsservice