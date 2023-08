Die elektronischen Merkmale, die als „Flachbänder“ bekannt sind, ähneln denen, die bei Hochtemperatur-Supraleitern beobachtet wurden, einer Materialklasse, die in den 1980er Jahren entdeckt wurde. (Der Name „Hochtemperatur-Supraleiter“ ist etwas irreführend. Sie arbeiten bei Temperaturen, die deutlich wärmer sind als bisher beobachtet, aber immer noch kälter als an jedem natürlich vorkommenden Ort auf der Erde.)

Die Merkmale könnten starke Wechselwirkungen zwischen vielen Elektronen ermöglichen, die zu Supraleitung führen könnten – aber nicht immer.

Dr. Griffin räumt ein, dass die Berechnungen der elektronischen Struktur aufgrund der großen Anzahl beteiligter Elektronen weniger aussagekräftig sind als ihre Erkenntnisse über die Schrumpfung des Kristalls. „Es gibt naturgemäß viele Annäherungsversuche, die man dabei vornehmen muss“, sagte sie. „Es ist keine endgültige Berechnung dessen, was man im Experiment misst.“

Eine Gruppe chinesischer Wissenschaftler veröffentlichte einen Artikel, in dem ähnliche Berechnungen beschrieben wurden, bei denen eine ähnliche elektronische Struktur gefunden wurde.

„Ich bin wirklich nicht so begeistert von ihrem Vorabdruck“, sagte Douglas Natelson, Professor für Physik an der Rice University in Houston. „Das soll nicht heißen, dass es falsch ist, sondern nur, dass Theoretiker und Leute, die sich mit Computermaterialien befassen, sehr oft Vorabdrucke erstellen, die auf dem neuesten angeblich interessanten Material basieren. Daran ist nichts Außergewöhnliches.“