Lizzo wurde in einer neuen Klage beschuldigt, für drei ihrer ehemaligen Tänzer ein „feindliches, missbräuchliches Arbeitsumfeld“ geschaffen zu haben.

In einer beim Los Angeles Superior Court eingereichten und von E! Neuigkeiten vom 1. August Kristall Williams, Arianna Davis Und Noelle Rodriguez geben an, dass sie während der Arbeit mit der Sängerin einer Vielzahl von Misshandlungen ausgesetzt waren, darunter sexuelle Belästigung, Gewichtsbeschämung und Diskriminierung aufgrund einer Behinderung.

Darüber hinaus verklagen die Darsteller auch Lizzos Produktionsfirma Big Grrrl Big Touring und den Tanzkapitän Shirlene QuigleySie behauptet, sie habe oft über ihre christlichen Ansichten gepredigt und gleichzeitig vor der Tanzgruppe „unheimlich detaillierte Geschichten über ihre Masturbationsgewohnheiten und sexuellen Fantasien erzählt, in denen sie gelegentlich Pausen machte, um öffentlich ihre Oralsex-Fähigkeiten auf Bananen zu üben“.

E! News hat Lizzos Vertreter und Quigley um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Die Angeklagten sagten, Lizzo habe ihnen in einem Fall im Februar Unbehagen bereitet, als der „Truth Hurts“-Künstler für die Tanzgruppe einen Besuch im Amsterdamer Rotlichtviertel arrangierte. In der Klage warfen die Kläger Lizzo vor, in einem Erwachsenenclub „Darsteller eingeladen zu haben, abwechselnd die nackten Darsteller zu berühren“ und insbesondere Davis angestachelt zu haben, als sie sich weigerte. Sie behaupten auch, dass Lizzo einen ihrer Sicherheitsleute „gedrängt“ habe, während des Auftritts auf die Bühne zu hüpfen und ihm die Hose herunterzuziehen.