CNN

—



Lizzo wurde von drei ehemaligen Tänzern verklagt, die behaupten, sie seien während ihrer Zeit als Mitglieder des Tanzteams des Grammy-Gewinners einem feindseligen Arbeitsumfeld und Belästigungen ausgesetzt gewesen.

Die Klage, die am Dienstag beim Los Angeles Superior Court eingereicht und von CNN über einen Anwalt der Kläger eingeholt wurde, nennt auch ihre Produktionsfirma Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) und eine als „Dance Cast Captain“ beschriebene Person als Beklagte der Anzug.

Zu den in der Klage dargelegten Ansprüchen gehört, dass eine der drei Klägerinnen sagte, sie sei von der Sängerin dazu ermutigt worden, während einer Tournee im Februar in einem Club im Amsterdamer Rotlichtviertel „abwechselnd die nackten Darsteller zu berühren“.

Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen heißt es in der Klage, dass die Klägerin schließlich „nachgegeben“ habe, obwohl sie mehrfach zum Ausdruck gebracht hatte, dass sie keine Lust habe, die Darsteller zu berühren.

Eine andere Klägerin behauptet, dass ihr Engagement für ihre Rolle in der Tanzgruppe von der Sängerin in Frage gestellt worden sei, die laut Klageschrift „kaum verhüllte“ Bedenken hinsichtlich der „Gewichtszunahme“ der Klägerin geäußert habe, was dazu geführt habe, dass sich die Klägerin unter Druck gesetzt gefühlt habe, „ihr Gewicht zu erklären“. vertrauliche persönliche Details über ihr Leben zu erlangen und preiszugeben, um ihren Job zu behalten.“

In der gesamten Klageschrift werden weitere Behauptungen aufgestellt, denen zufolge bei Lizzo beschäftigte Mitarbeiter die Kläger rassistischer und religiöser Diskriminierung ausgesetzt hätten, darunter die Behauptung, dass ein Buchhalter aus dem überwiegend weißen Managementteam von BGBT die schwarzen Tänzer diskriminiert habe, indem er sie wegen angeblich „inakzeptablem und respektlosem“ Verhalten beschimpfte während der Tour. In der Klage wird behauptet, dass dieser Kommentar des Buchhalters „wegen „rassistischer und fettphobischer Feindseligkeit“ angeklagt wurde.

Lizzo ist bekannt für ihre aufmunternden Botschaften und ihr Eintreten für Körperpositivität als integralen Bestandteil ihrer Arbeit.

CNN hat sich an einen Vertreter von Lizzo und Big Grrrl Big Touring, Inc. gewandt und um eine Stellungnahme zu der Beschwerde gebeten.