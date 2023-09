LONDON – Ihre Amtszeit war bekanntlich kürzer als ein Salatgemüse. Das heißt aber nicht, dass Liz Truss bereit ist, zuzugeben, dass sie Unrecht hatte.

Ein Jahr nach dem entscheidenden Ereignis ihrer zum Scheitern verurteilten Premierministerschaft – dem unglückseligen „Minihaushalt, der die britischen Finanzmärkte ins Trudeln brachte“ – könnte man erwarten, dass die ehemalige britische Premierministerin den Jahrestag schweigend begeht … oder vielleicht im Verborgenen.

Nicht Liz Truss. Am Montag wird Truss versuchen, sich das Narrativ zu eigen zu machen, indem sie anlässlich des Jubiläums eine hochkarätige Rede in Westminster hält, in der sie ihre Wirtschaftsbilanz verteidigt und eine „Vision“ für schnelleres Wachstum darlegt.

Truss wird darauf bestehen, dass ihre Steuersenkungspolitik, wenn sie vollständig umgesetzt worden wäre, erhebliche Investitionen in Großbritannien ausgelöst und langfristige Verbesserungen des Wirtschaftswachstums ausgelöst hätte – und nur aufgrund des starken Drucks „des politischen und wirtschaftlichen Establishments“ verworfen werden musste .“

„Ich wurde faktisch zu einer Kehrtwende in meiner Politik gezwungen, weil die Gefahr einer Kernschmelze in Großbritannien drohte“, wird sie sagen. „Die Richtlinien, die ich befürworte, sind auf der Londoner Dinnerparty-Szene einfach nicht in Mode.“

Die Jubiläumsrede am Montag ist nur der jüngste Akt des Trotzes einer ehemaligen Premierministerin, die sich hartnäckig geweigert hat, sich durch den Zusammenbruch ihrer eigenen politischen Karriere ins Abseits drängen zu lassen.

Diesen Monat gab Truss außerdem bekannt, dass sie ein Buch über Außenpolitik schreibt, und hat ihre eigene Denkfabrik in Westminster, die Growth Commission, ins Leben gerufen, um ihre politische Plattform zu vertreten.

Ein Kämpfer, kein Aufgebender

Wenn Truss von ihrem katastrophalen Aufenthalt in der Downing Street seltsamerweise unbeeindruckt zu sein scheint, ist das für diejenigen, die ihre Karriere in den letzten 13 Jahren verfolgt haben, keine Überraschung.

„Sie konnte an die Spitze der Partei aufsteigen, weil sie die Haut eines Nashorns hat“, sagt James Heale, ein Journalist der Tory-Bibel The Spectator, der ihre Biografie mitverfasst hat. Aus heiterem Himmel.

Tatsächlich lässt sich Truss‘ besondere Fähigkeit, Rückschläge abzuschütteln, bis in die frühesten Phasen ihrer Karriere zurückverfolgen.

Sie stieg in ein hohes Amt erst auf, nachdem sie eine Reihe erbitterter und sehr persönlicher Kämpfe überstanden hatte, angefangen bei ihrem Kampf um einen Parlamentssitz Ende der 2000er Jahre – gegen eine lokale Tory-Fraktion im ländlichen England, die von Verbündeten „die Rüben-Taliban“ genannt wurde – bis hin zu ihrer Entschlossenheit um sich nach ihrem Rücktritt aus dem Kabinett im Jahr 2017 neu zu betätigen.

Kwasi Kwarteng geht am 23. September 2022 an der Downing Street Nummer 10 vorbei, um in London einen Anti-Inflations-Haushaltsplan vorzustellen | Daniel Leal/AFP über Getty Images

„Sie ist sehr beschäftigt, sehr konzentriert, sehr motiviert“, sagte Kwasi Kwarteng, ihre Freundin und ehemalige Kanzlerin, diesen Monat gegenüber dem Westminster Insider-Podcast von POLITICO. „Sie war nicht jemand, der herumhängt und nachdenkt. Sie stürmt voraus.“

David Jones, ein langjähriger konservativer Abgeordneter, der sie letztes Jahr als Vorsitzende unterstützte, fügte hinzu: „Wie sie bei ihren letzten PMQs (Fragen des Premierministers) sagte, ist sie eine Kämpferin und keine Aufsteigerin.“ Sie wird einfach weitermachen.“

Nicht alle konservativen Truss-Kollegen sehen darin eine Stärke.

Ein ehemaliger Abgeordneter, der mit ihr in der Regierung zusammenarbeitete, beschrieb es als „eigentlich mangelhaft an EQ (emotionaler Intelligenz), der Art und Weise, wie sie Dinge angeht.“

Die Hartnäckigkeit von Truss wird durch ihr Engagement für ein ideologisches Projekt untermauert, das sie eindeutig als unvollendet ansieht.

Im Inland will sie nach wie vor Deregulierung und Steuersenkungen als Weg zu höherem Wachstum vorantreiben, und in der Außenpolitik müsse der Westen im Umgang mit China deutlich energischer vorgehen.

Das letzte Lachen?

Truss‘ Entschlossenheit, in diesen Kernfragen einzugreifen, wird durch ihre von einigen Mitgliedern der Tory-Partei geteilte Überzeugung, dass sie weitgehend Recht behalten hat – insbesondere in ihrer Analyse der wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens – nur noch gestärkt.

Ein Verbündeter von Truss bemerkte, dass „der erste Entwurf der Geschichte, wie er letzten Herbst geschrieben wurde, als übermäßig hart angesehen werden wird.“ Sie stellten fest, dass ihre Diagnose von Versäumnissen der Bank of England und der Rentenaufsichtsbehörde seitdem breitere Beachtung gefunden hat.

„Sie ist offensichtlich besorgt über das Fehlen einer Wachstumspolitik“, fügte Jones hinzu. „Ich glaube nicht, dass es überhaupt Zweifel daran gibt, dass wir das Wachstum ankurbeln müssen, und das muss man begreifen.“

Sicherlich ist Truss‘ intensiver Fokus auf Wirtschaftswachstum seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt in Mode gekommen. Das Thema wird nicht nur von einigen konservativen Truss-Kollegen als vorrangig bezeichnet, sondern auch vom Labour-Chef Keir Starmer, der diesen Sommer in einer Rede darauf bestand, dass „Wachstum, Wachstum, Wachstum“ im Mittelpunkt der Nation stehen sollte.

Liz Truss spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen ihres fünftägigen Besuchs in Taiwan am 17. Mai 2023 in Taipeh | I-Hwa Cheng/AFP über Getty Images

Andere in der Partei sind der Meinung, dass sie zu viel Anerkennung für einen eher unauffälligen Punkt beansprucht und dass ihre häufigen öffentlichen Interventionen den Tories mehr schaden als nützen.

„Wenn es in der Politik nur darum ginge, die richtige Idee zu haben, dann wären Professoren Politiker“, sagte ein zweiter ehemaliger Kollege von Truss.

„Jedes Mal, wenn sie etwas Auffälliges sagt, wird die Öffentlichkeit daran erinnert, dass Liz Truss Premierministerin war und dass es sich nicht um eine Art Fiebertraum handelte. Wir sollten versuchen, das weiter in die Vergangenheit zu verdrängen.“

Gib niemals nach

Die Öffentlichkeit scheint dieser Meinung zu sein. In einer Umfrage von YouGov in diesem Monat gaben 81 Prozent an, sie habe als Premierministerin schlecht abgeschnitten, darunter 80 Prozent der konservativen Wähler.

Dennoch zeigt Truss keine Anzeichen dafür, nachzulassen.

Sie wird voraussichtlich nächsten Monat auf dem Parteitag der Konservativen Partei auftreten, wo sie seit langem eine beliebte Figur bei der libertären Basis ist. Die Anwesenheit eines umstrittenen Ex-Premierministers wird die Chancen auf ein Treffen ohne Drama in Manchester wahrscheinlich nicht erhöhen.

Und es wird allgemein erwartet, dass sie eine Rolle im Kampf um die Kontrolle über die Konservative Partei spielt, falls diese die nächste Wahl verliert. Ein Regierungsbeamter sagte, Truss habe bereits versucht, Verbindungen zu potenziellen Tory-Kandidaten herzustellen und potenzielle Verbündete für die Zukunft zu gewinnen.

Der oben zitierte Verbündete von Truss sagte, der 48-jährige ehemalige Führer habe nicht die Absicht, sich im nächsten Jahr aus der Politik zurückzuziehen.

„Sie wurde bereits wiedergewählt (als Tory-Abgeordnete) und hofft sehr, nächstes Jahr wiedergewählt zu werden und ihre Rolle in Debatten innerhalb der Konservativen Partei und im Westminster-Bereich zu spielen.“

Tatsächlich sagte Truss kürzlich der Mail on Sunday, sie werde „nicht ruhen“, bis Großbritannien den radikalen wirtschaftlichen Wandel erlebe, den sie sehen möchte. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie es ernst meint.

Aggie Chambre hat zur Berichterstattung beigetragen.