Liz Truss macht das „ökonomische Establishment“ dafür verantwortlich, dass sie ihre Zeit als britische Führerin – POLITICO – verkürzt hat

LONDON – Liz Truss hat die Deckung aufgebrochen, um gegen das „mächtige wirtschaftliche Establishment“ vorzugehen, das ihrer Meinung nach letztes Jahr zum abrupten Ende ihrer kurzen Amtszeit als Ministerpräsident geführt hat.

Die ehemalige britische Premierministerin schrieb im Sunday Telegraph, sie stehe zu dem politischen Rezept, mit dem sie für die Führung der Konservativen gekämpft habe, behauptete aber, die „Kräfte dagegen seien zu groß“, um es durchzusetzen.

Truss trat als britische Premierministerin nach turbulenten 45 Tagen im Amt zurück, in denen ihr sogenanntes „Mini-Budget“ die Märkte zum Einsturz brachte und sie zwei wichtige Minister verlor.

Sie und ihr damaliger Kanzler Kwasi Kwarteng kündigten die größten britischen Steuersenkungen seit 1972 an, die durch eine enorme Ausweitung der Kreditaufnahme finanziert wurden, und ohne zu erklären, wie sie bezahlt werden könnten.

„Ich behaupte nicht, an dem, was passiert ist, schuldlos zu sein, aber im Grunde wurde mir von einem sehr mächtigen wirtschaftlichen Establishment keine realistische Chance gegeben, meine Politik umzusetzen, gepaart mit einem Mangel an politischer Unterstützung“, schrieb sie.

„Pessimismus und Skepsis“ über das Wachstumspotenzial der britischen Wirtschaft seien im Finanzministerium weit verbreitet, behauptete sie. Sie sagte auch, dass die Deregulierung von Finanzdienstleistungen und anderen Branchen „als Untergrabung der Aussichten auf eine Einigung mit der EU“ über das Nordirland-Protokoll angesehen wurde und dass der Brexit „eher als eine Übung zur Schadensbegrenzung denn als ein einmaliges Ereignis angesehen wurde“. Generationschancen.“