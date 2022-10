Liz Truss hat sich umgedreht. Wird es reichen? – POLITIK

BIRMINGHAM, England – Also am Ende Liz Truss war zum Wenden. Aber der Schaden an ihrer ins Stocken geratenen Verwaltung ist möglicherweise bereits angerichtet.

Am Montag beugte sich Truss-Kanzler Kwasi Kwarteng dem Druck von Kollegen der Konservativen Partei und senkte sein Flaggschiff auf den Spitzensteuersatz von 45 Pence auf 40 Pence – ein zentraler Bestandteil des sogenannten Mini-Budgets des letzten Monats.

„Wir haben es verstanden und wir haben zugehört“, sagte Kwarteng als er kündigte die dramatische Kehrtwende an auf Twitter.

Später stellte sich heraus, dass er auch eine Ankündigung zur Finanzierung der Steuersenkungen vorlegen wird, nachdem er zunächst die Öffentlichkeit darauf bestanden hatte – und die Märkte — muss bis zum 23. November warten.

Ein parlamentarischer Aufstand, der rasch an Fahrt gewann, als sich die Abgeordneten am Sonntag zu ihrem jährlichen Parteitag in Birmingham trafen, scheint vorerst niedergeschlagen worden zu sein.

Auf die Frage, ob er jetzt das Mini-Budget im Parlament unterstützen würde, nachdem seine umstrittenste Maßnahme aufgegeben wurde, sagte Rebellen-Rädelsführer Michael Gove: „Ja, ich denke schon, auf der Grundlage von allem, was ich weiß. Es gab viele gute Dinge, die sie angekündigt haben … Die Debatte über die 45-Pence-Steuererhöhung hat das verdeckt.“

Die Marktreaktion war ebenfalls leicht positiv, wobei die Anleihen- und Devisenmärkte nach der Ankündigung etwas anzogen.

Aber die meisten Abgeordneten und Delegierten in Birmingham glauben, dass es deutlich mehr als einer einzigen Kehrtwende bedürfen wird, um die politische und steuerliche Glaubwürdigkeit der jungen Truss-Regierung wiederherzustellen, wobei einige Abgeordnete befürchten, dass eine Wiederbelebung bereits außer Reichweite ist.

„Sie hat sehr schlecht angefangen, und meiner Erfahrung nach ist das, was Sie sehen, das, was Sie bekommen. Die Leute sind nicht auf mysteriöse Weise wirklich scheiße und werden dann wirklich gut“, sagte ein hochrangiger Tory-Abgeordneter.

Verärgert

Während eine Tory-Rebellion vorerst abgewendet zu sein scheint, glauben nur wenige Abgeordnete, dass dies die letzten Truss-Gesichter in den kommenden schwierigen Wochen und Monaten sein werden.

Sogar vor Kwartengs mittlerweile berüchtigtem „Steuerereignis“ hatte Truss viele Kritiker auf den Bänken der Konservativen. Nur etwa ein Drittel ihrer eigenen Abgeordneten unterstützte sie im Führungswettbewerb, und nach ihrem Amtsantritt wählte sie fast ausschließlich Loyalisten für ihre Ministerränge. Diejenigen, die ihre Gegnerin Rishi Sunak unterstützten, wurden im Regen stehen gelassen.

„Ihr Parteimanagement hat die Leute sauer gemacht“, sagte der oben zitierte hochrangige Tory-Abgeordnete, wobei viele der, wie sie es nannten, talentierten Abgeordneten in Frage stellten, ob es sich überhaupt lohnt, die Regierung langfristig zu unterstützen.

Aber während der „Blitzableiter“ des 45-Pence-Steuersatzes nun „neutralisiert“ wurde, könnten Hinterbänkler laut einem Minister bald ein anderes heißes Thema finden und „das als nächstes vorantreiben“.

Bundeskanzler Kwasi Kwarteng | Ian Forsyth/Getty Images

Zwei potenzielle große Brennpunkte werden der Ansatz der neuen Regierung in Bezug auf Sozialleistungen und die Finanzierung öffentlicher Dienste sein. Die Minister sind derzeit unentschlossen, ob sie die Leistungen im Einklang mit der Inflation erhöhen sollen – wie von Boris Johnsons Regierung zugesagt – und gleichzeitig starke Hinweise darauf geben, dass Kürzungen für den Staat bevorstehen.

Auch die oppositionelle Labour Party, die jetzt in den Umfragen auf dem Vormarsch ist, sieht politisches Kapital in Truss‘ erklärten Plänen, die Obergrenze für Bankerboni aufzuheben und auf eine Erhöhung der Körperschaftssteuer zu verzichten.

„Sie haben immer noch völlig ungedeckte 17 Milliarden Pfund [corporation] Steuergeschenk für die reichsten Unternehmen in einer Zeit, in der Menschen und Unternehmen mit den Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben.“ Ein Labour-Beamter sagte, in einem Vorgeschmack auf die Nachrichten werden die Tory-Abgeordneten wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen gegen sie antreten.

Nur wenige Tory-Abgeordnete sind optimistisch, dass Truss das Ruder herumreißen kann.

„Politik funktioniert wie ein Pendel. Wenn es zur Mitte schwingt, kann es zurückgezogen werden. Aber wenn es zu weit schwingt, kann es irreversibel werden“, sagte der oben zitierte Minister.

Boris Johnsons ehemaliger Kommunikationschef Nr. 10, Lee Cain, sagte für POLITICO, es sei „unwahrscheinlich“, dass sich Truss‘ Ruf jemals erholen würde.

„Es hätte nicht so sein müssen“, schrieb er. „Viele der unerzwungenen Fehler hätten vermieden werden können, wenn der Premierminister verstanden hätte, wie man mit dem Publikum spricht, das am wichtigsten ist — die Wähler.:

Vertrauensvorschusses

Laut Meinungsforschern und Fokusgruppenexperten, die die öffentliche Meinung genau beobachten, könnten die Wähler jedoch nachsichtiger sein als einige der Kritiker von Truss in der Partei.

„Wir stellen immer wieder fest, dass die Wähler nichts gegen eine Kehrtwende bei einer unpopulären Politik haben“, sagte Luke Tryl, Direktor des Beratungsunternehmens More in Common, das regelmäßig Fokusgruppen im ganzen Land veranstaltet.

„Eines der Dinge, die wir während des Führungswettbewerbs festgestellt haben, war, dass die Leute die Tatsache, dass Liz Truss ihre Meinung geändert hat, sehr mochten, weil sie dachten, dass das das ist, was normale Menschen tun“, sagte er.

Aber er warnte davor, dass die Wähler zwar Kehrtwendungen als einmalige Ereignisse nicht stören, aber „eine Reihe von ihnen beginnt, chaotisch auszusehen und die Wähler beunruhigen wird, ob die Regierung weiß, was sie tut, um das Land durch die Turbulenzen zu führen“.

Fiskalische Glaubwürdigkeit

Entscheidend ist, dass die Rücknahme von nur 2 Mrd. £ der vorgeschlagenen 45 Mrd. £ an nicht finanzierten Steuersenkungen isoliert nicht ausreicht, um das Vertrauen in die britische Wirtschaft wiederherzustellen und die steigenden Zinssätze zu senken.

„Wenn das Vertrauen des Marktes erschüttert wurde, wie wir letzte Woche gesehen haben, ist die schwierige Aufgabe, die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, extrem schwierig und noch schwieriger, wenn sich die Strategien ändern“, sagte Charles Hepworth, Investment Director bei GAM.

„Der Markt hat derzeit wenig Vertrauen, dass der Premierminister und die Kanzlerin kurzfristig die Glaubwürdigkeit wiederherstellen können, und dies setzt die britischen Risikoanlagen weiter unter Druck.“

Neil Birrell, Chief Investment Officer bei Premier Miton Investors, stimmte zu, dass die Kehrtwende die Turbulenzen an den Finanzmärkten nicht lösen werde.

„Hohe Inflation und hohe Zinsen werden nicht schnell verschwinden, und das Wirtschaftswachstum ist ernsthaft bedroht“, sagte er.

„Die Märkte müssen noch hören, wie das Paket finanziert wird“, fügte Iain Anderson, Executive Chairman bei H/Advisers Cicero, hinzu, der sagte, dass der nächste für den 23. November geplante Finanzbericht dringend vorgezogen werden müsse.

Der erste hochrangige Tory-Abgeordnete, der oben zitiert wurde, beklagte, dass die Marktturbulenzen nach dem Mini-Budget bedeuteten, dass die Tory-Partei nun „Zinserhöhungen besitzen würde – von denen viele sowieso passieren würden“.

„Ich kann mich in meinem ganzen Leben nicht erinnern, dass sich jemals ein Politiker von einer so brutalen, selbst zugefügten Wunde erholt hat“, sagte Giles Wilkes, Senior Fellow am Institute for Government und Partner bei Flint Global.

„Gordon Brown erholte sich mit seiner souveränen Reaktion auf die globale Finanzkrise etwas von den zahlreichen Ausrutschern 2007/08, aber selbst das war nicht genug.“