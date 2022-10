Liz Cheneys PAC sendet eine Anzeige, in der sie die Wähler in Arizona auffordert, die GOP-Kandidaten Kari Lake und Mark Finchem abzulehnen

CNN

Die Wyoming-Abgeordnete Liz Cheney setzt Geld hinter ihr Gelübde, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um zu verhindern, dass Wahlleugner im November gewinnen, als ihr politisches Aktionskomitee am Freitag bekannt gab, dass es 500.000 US-Dollar für eine Anzeige ausgibt, in der die Wähler in Arizona aufgefordert werden, den GOP-Gouverneurskandidaten Kari Lake abzulehnen und der republikanische Außenministerkandidat Mark Finchem.

Sowohl Lake als auch Finchem gewannen die GOP-Nominierungen, nachdem sie die Lüge des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wiederholt hatten, dass die Wahlen von 2020 gestohlen wurden, und Lake weigerte sich, während eines kürzlichen Interviews mit Dana Bash von CNN zu versprechen, dass sie die Wahlergebnisse von 2022 akzeptieren würde.

Bei mehreren öffentlichen Auftritten hat Cheney die Wähler in Arizona gewarnt, dass sie eine entscheidende Rolle bei der „Gewährleistung des zukünftigen Funktionierens unserer konstitutionellen Republik“ spielen werden – und stellte fest, dass Wahlverweigerer wie Lake und Finchem bei den Präsidentschaftswahlen 2024 in einem Swing State Chaos anrichten könnten könnte den nächsten Bewohner des Weißen Hauses bestimmen.

Die neue Anzeige zeigt Cheney, die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, die bei einem kürzlichen Auftritt bemerkte, dass sie sich nicht erinnern könne, ob sie jemals für einen Demokraten gestimmt habe, aber ihrem Publikum sagte, dass sie es dieses Jahr tun würde, wenn sie in Arizona leben würde.

„Sie haben einen Kandidaten für den Gouverneur, Kari Lake, Sie haben einen Kandidaten für den Außenminister, Mark Finchem, die beide gesagt haben, dass sie die Ergebnisse einer Wahl nur anerkennen werden, wenn sie damit einverstanden sind“, sagt Cheney in einem Clip von ihrem kürzlichen Auftritt bei einer Veranstaltung des McCain Institute auf dem Campus der Arizona State University in Tempe.

„Und wenn Ihnen das Überleben unserer Republik am Herzen liegt, können wir Menschen keine Macht geben, die Wahlen nicht ehren.“

Cheneys neuer PAC, The Great Task, ein von ihr gesponserter PAC mit mehreren Kandidaten, sagte, dass der 500.000-Dollar-Media-Kauf in Arizona die Anzeige auf Rundfunk-, Online- und Streaming-Plattformen ausstrahlen wird. CNN hat die Kampagnen von Lake und Finchem um einen Kommentar gebeten.