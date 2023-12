Liz Cheney zegt dat ze ‘alles zal doen wat ik moet doen’ om Trump tegen te houden, terwijl ze een bod van derden overweegt

CNN

Voormalig Republikeinse vertegenwoordiger Liz Cheney zei dinsdag dat ze vastbesloten is te doen wat nodig is om te voorkomen dat voormalig president Donald Trump terugkeert naar het Witte Huis, terwijl ze blijft nadenken over een presidentiële verkiezing door een derde partij in 2024.

“Er is een enorme hoeveelheid werk te doen na deze verkiezingscyclus, of het nu gaat om het opnieuw opbouwen van de Republikeinse Partij – wat steeds meer een, weet je, misschien een onmogelijke taak lijkt – of het helpen oprichten van een nieuwe partij die erg gefocust is op wat de Republikeinse Partij wil. stond vroeger voor deze persoonlijkheidscultus. Maar op dit moment en tijdens deze verkiezingscyclus zal ik alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Donald Trump niet wordt gekozen”, vertelde ze Anderson Cooper van CNN op “AC360.”

Cheney, een uitgesproken criticus van Trump, zei dat een uitdaging van derden in 2024 moet worden overwogen, maar waarschuwde dat eenheid tegen de voormalige president “geen partijpolitieke kwestie kan zijn.”

“We bevinden ons op een moment waarop de mogelijkheid van een run door derden iets is waar we meer dan ooit rekening mee moeten houden vanwege de dreiging die Trump vormt”, zei ze. “Maar ik denk ook dat we ervoor moeten zorgen dat we op een gegeven moment verenigd tegen hem zijn. Het moet een situatie zijn waarin we zeggen: ‘Het kan me niet schelen wat jouw mening is over deze kwestie of die kwestie, of wat de grote beleidskwestie ook is. Als je om de Grondwet geeft en je gaat deze verdedigen, dan moeten we daarvoor samen werken en stemmen.’”

Het voormalige congreslid van Wyoming en dochter van voormalig vice-president Dick Cheney heeft verschillende keren de mogelijkheid geopperd om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap tegen Trump, terwijl ze haar nieuwe boek ‘Oath and Honor: A Memoir and a Warning’ promootte, en vertelde The Washington Post onlangs dagen dat ze “een aantal jaren geleden” een run door een derde partij niet zou hebben overwogen, maar dat de dingen zijn veranderd.

Op dinsdag op CNN deed Cheney een grimmige voorspelling van hoe een tweede presidentschap van Trump eruit zou kunnen zien, waarbij hij erop aandrong dat hij de relschoppers van 6 januari gratie zou verlenen, zou weigeren gerechtelijke uitspraken af ​​te dwingen, en dat er niet “enkele van de goede mensen zouden zijn die hem zouden tegenhouden”. .” Ze zei tegen Cooper dat de momenteel gekozen Republikeinen ‘er niet op kunnen rekenen dat ze de Grondwet zullen verdedigen.’

“Een president die de wet niet wil handhaven, creëert een situatie waarin de zaken gewoon uit elkaar vallen. En hij zal mensen om zich heen hebben die hem daarbij zullen helpen”, zei ze.

Cheney gaf een soortgelijke waarschuwing in haar boek.

“Trump heeft ons verteld dat hij vindt dat de Grondwet kan en moet worden opgeschort wanneer dat nodig is, dat wat er op 6 januari gebeurde gerechtvaardigd was, dat hij bij een tweede Trump-presidentschap vergelding zou zoeken”, schreef ze in een fragment. “De veronderstelling dat onze instellingen zichzelf zullen beschermen is louter wensdenken van mensen die liever de andere kant op kijken.”

Cheney verloor haar post in het Republikeinse leiderschap van het Huis van Afgevaardigden en uiteindelijk ook haar zetel in het Congres, nadat ze maandenlang de leugen van Trump dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 had gewonnen, publiekelijk had verworpen en had gestemd om hem af te zetten na de aanval op het Amerikaanse Capitool van 6 januari 2021. Ze speelde een prominente rol in het onderzoek van de commissie naar de aanval door de House Select Committee als vicevoorzitter van het panel. Sinds ze eerder dit jaar het Congres verliet, is ze een kritische stem gebleven over de toekomst van de Republikeinse Partij en de mogelijke tweede termijn van Trump in het Witte Huis.

In haar boek beschrijft Cheney hoe ze haar Republikeinse collega’s in de rij zag staan ​​om zijn beweringen over verkiezingsfraude na de verkiezingen van 2020 te ondersteunen. In één geval herinnert Cheney zich dat leden van de Republikeinse Partij met tegenzin hun naam ondertekenden op bezwaarformulieren voor de verkiezingen voor de staten waar de Republikeinen tegen vochten.

“Onder hen was het Republikeinse congreslid Mark Green uit Tennessee”, schreef Cheney. ‘Terwijl hij langs de rij liep en zijn naam op de stukjes papier tekende, zei Green schaapachtig tegen niemand in het bijzonder: ‘De dingen die we doen voor de Oranje Jezus.” Een woordvoerder van Green heeft ontkend dat hij die opmerking heeft gemaakt.

Het boek eindigt met een oproep tot actie die volgens Cheney het politieke spectrum omvat. “Ieder van ons – Republikeins, Democraat, Onafhankelijk – moet samenwerken en stemmen om ervoor te zorgen dat Donald Trump en degenen die hem hebben gerustgesteld, mogelijk gemaakt en met hem hebben samengewerkt, worden verslagen”, schreef ze.

Cheney is tijdens eerdere verkiezingen uit elkaar gegaan met de Republikeinse Partij.

Vorig jaar plaatste het door haar opgerichte politieke actiecomité een advertentie waarin de kiezers in Arizona werden aangespoord om de kandidaat-gouvernementele partij Kari Lake en de voorgedragen Republikeinse minister van Buitenlandse Zaken Mark Finchem af te wijzen, die de leugens van Trump hadden versterkt dat de verkiezingen van 2020 waren gestolen. Vorig jaar overschreed ze ook de partijgrenzen om twee gematigde Democraten te verslaan in competitieve House-races.

