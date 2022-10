Liz Cheney gibt uns einen Ausblick auf ihre Zukunft

Eine Version dieser Geschichte erschien im Newsletter The Point. Melden Sie sich kostenlos an, um es in Ihren Posteingang zu bekommen hier.





Die republikanische Abgeordnete Liz Cheney aus Wyoming wird den Kongress bald verlassen, aber sie hat versprochen, in der nationalen Politik aktiv zu bleiben – und alles zu tun, um Donald Trump vom Weißen Haus und Wahlverweigerer davon abzuhalten, politische Ämter zu gewinnen.

Wir haben diese Woche einen klareren Blick darauf bekommen, wie diese Zukunft für Cheney aussehen könnte.

Zuerst unterstützte sie die demokratische Abgeordnete von Michigan, Elissa Slotkin, in einem Rennen um den 7. Bezirk von Michigan. Cheney nannte Slotkin, mit der sie im House Armed Services Committee arbeitet, „einen guten und ehrenwerten Beamten“, der „aus den richtigen Gründen dabei ist“. Cheney wird nächste Woche auch mit Slotkin kandidieren.

Slotkin trifft auf den republikanischen Senator Tom Barrett in einem Rennen, das weithin als reiner Wurf gilt. Barrett sagte bei einer kürzlichen Debatte, dass er „berechtigte Bedenken“ darüber habe, wie die Wahlen 2020 durchgeführt wurden, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass ein weit verbreiteter Betrug stattgefunden hat.

Zweitens schaltet Cheneys PAC Anzeigen, die zwei Republikaner aus Arizona – den Gouverneurskandidaten Kari Lake und den Kandidaten für den Außenminister Mark Finchem – wegen ihrer Wahlverleugnung anprangern.

„Sie haben einen Kandidaten für den Gouverneur, Kari Lake, Sie haben einen Kandidaten für den Außenminister, Mark Finchem, die beide gesagt haben, dass sie die Ergebnisse einer Wahl nur anerkennen werden, wenn sie damit einverstanden sind“, sagt Cheney in der Anzeige , für die das PAC 500.000 US-Dollar ausgibt. „Und wenn Ihnen das Überleben unserer Republik am Herzen liegt, können wir Menschen keine Macht geben, die Wahlen nicht ehren.“

So sieht die nahe Zukunft für Cheney aus, wie es scheint. Sie wurde aus der modernen Republikanischen Partei verstoßen – zuerst aus ihrer Rolle als drittrangige Republikanerin im Repräsentantenhaus im letzten Jahr entfernt und dann in einer Vorwahl im August überzeugend geschlagen.

Sie ist im Moment eine Politikerin ohne Heimat.

„Ich werde sicherstellen, dass Donald Trump, ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass er nicht der Kandidat ist“, sagte Cheney letzten Monat über das Rennen um die Präsidentschaft 2024. „Und wenn er der Kandidat ist, werde ich kein Republikaner sein.“

Obwohl es keine Garantie gibt, wird erwartet, dass Trump a) erneut für das Präsidentenamt kandidiert und b) der Spitzenkandidat für die GOP-Nominierung ist.

Was Cheneys anfängliche Schritte nach ihrem primären Verlust vermuten lassen, ist, dass sie sich mehr in Richtung einer vollständigen Abkehr von der Republikanischen Partei bewegt, um zu versuchen, eine neue Partei zu gründen.

„Die Partei muss entweder von dort zurückkommen, wo wir jetzt sind, was ein sehr gefährlicher und giftiger Ort ist, oder die Partei wird zersplittern und es wird eine neue konservative Partei geben, die aufsteigt“, prognostizierte Cheney kürzlich.

Was am wahrscheinlichsten aussieht, ist, dass die GOP splittert – obwohl es fraglich ist, wie groß (oder klein) der Cheney-Flügel dieser Splittergruppe tatsächlich ist. Und es scheint jetzt klar zu sein, dass Cheney versuchen wird, diese Gruppe zu führen – möglicherweise indem er als Unabhängiger mit einer vernünftigen konservativen Plattform für das Präsidentenamt kandidiert.

Der Punkt: Die Republikanische Partei hat deutlich gemacht, dass sie sich nicht an Liz Cheney beteiligen will. Und mit ihren jüngsten Umzügen scheint sie es auch hinter sich zu lassen.