Liverpool mikt op een transfer van Bart Verbruggen van Anderlecht als hun potentiële nieuwe doelman.

Alisson is momenteel de voorkeursoptie van the Reds tussen de stokken, met de Braziliaan zeer invloedrijk sinds zijn overstap van Roma in 2018.

Getty Verbruggen zou op weg kunnen zijn naar de Premier League

getty Alisson is de eerste keuze van Liverpool sinds hij in 2018 tekende

Ondanks dat hij nog maar 30 jaar oud is, lijkt het alsof de kant van Jurgen Klopp al plannen maakt voor de toekomst.

The Sun meldt dat de rode helft van Merseyside interesse heeft in de 20-jarige Verbruggen.

Met een lengte van 1,80 meter heeft de Nederlander vijf keer de nul gehouden in 15 wedstrijden voor Anderlecht.

Verbruggen is een belangrijk doelwit voor hen in de zomer, waarbij Caoimhin Kelleher vastbesloten is om de club te verlaten.

Als gevolg hiervan zal de ploeg van Klopp zijn vervanger moeten vinden, iemand die met Alisson zal strijden om de nummer 1-plek in het doel.

Verbruggen zou heel goed naar voren kunnen komen als het antwoord, maar Liverpool kan pas een stap zetten als ze meer weten over de toekomst van Kelleher.

AFP Kelleher heeft slechts vier Premier League-wedstrijden gespeeld voor Liverpool

De Ier is de tweede keuze van Liverpool achter Alisson, waarbij de 24-jarige voornamelijk in bekerwedstrijden speelt en in het verleden door zijn manager als ‘uitzonderlijk’ werd bestempeld.

Hij speelde in vijf seizoenen twintig keer voor the Reds, maar daarvan zijn er slechts drie in het huidige seizoen.

Liverpool is de houder van zowel de FA Cup als de Carabao Cup, maar werd dit seizoen al uit beide uitgeschakeld.

Deze vielen samen met een slechte vorm in de Premier League toen de ploeg van Klopp, verrassend genoeg, op de 10e plaats eindigde na vorig seizoen tweede te zijn geworden.

Ze staan ​​maandag voor een zware test tegen lokale rivalen Everton – live op talkSPORT – een ploeg die afgelopen weekend een enorme overwinning behaalde tegen Arsenal.

Sean Dyche heeft de Reds de afgelopen seizoenen van streek gemaakt en zal dat graag opnieuw doen bij zijn nieuwe club tijdens hun reis naar Anfield.