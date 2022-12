Liverpool wendet sich an die UEFA, nachdem ihm im Bernabeu mit einer Kapazität von 60.000 nur 1.800 Tickets für das Champions-League-Duell gegen Real Madrid zugeteilt wurden

Liverpool hat die UEFA und Real Madrid nach der Ticketzuteilung für das Achtelfinale der Champions League im Santiago Bernabeu kontaktiert.

Die Roten begrüßen die Blancos am 21. Februar zum Hinspiel an der Anfield Road, bevor es am 15. März in der spanischen Hauptstadt zum Rückspiel kommt.

getty Aufgrund von Bauarbeiten ist die Kapazität des Santiago Bernabeu eingeschränkt

Liverpool hat nur 1.800 Tickets für ein Stadion erhalten, das zwar renoviert wird, aber immer noch eine Kapazität von 60.000 hat.

Laut Wettbewerbsreglement stehen der Mannschaft von Jürgen Klopp rund 3.000 zu.

Spirit of Shankly, der offizielle Supporters Trust und die Liverpool Disabled Supporters Association haben den Club ebenfalls gebeten, ihre Bedenken hinsichtlich der Zuteilung zu äußern, die nur vier Rollstuhlplätze umfasst.

„LFC setzt sich dafür ein, so viele Fans wie möglich in den Stadien für europäische Auswärtsspiele zu haben, und entwickelt seine Systeme und Prozesse weiter, um die Zuteilungen bei jedem Auswärtsspiel zu füllen“, heißt es in einer Erklärung des Vereins.

„Der Verein versteht voll und ganz die Auswirkungen dieser ersten Entscheidung von Real Madrid auf die Fans und die Herausforderungen bei der Reiseplanung für das Spiel.

„Vertreter von LFC stehen in direktem Kontakt mit dem Supporters Trust und der Liverpool Disabled Supporters Association und werden weiterhin alle Optionen prüfen, um die Zuteilung zu erhöhen, insbesondere für behinderte Fans.“

GETTY Klopp wird hoffen, dass sich seine Mannschaft an Ancelottis Männern rächen kann

Auch die Liverpool Disabled Supporters Association twitterte: „Ungeachtet der Bauarbeiten am Stadion ist die Zuteilung für behinderte Fans schockierend.“

Real Madrid hat Liverpool mit der gleichen Anzahl von Tickets versorgt, die sie Chelsea in der vergangenen Saison umstritten gegeben haben.

Das Spiel zwischen den Königlichen und Klopps Mannschaft wird eine Neuauflage des Champions-League-Finales der letzten Saison sein, bei dem Real Madrid bei dieser Gelegenheit in Paris mit 1:0 gewann.

Als sich die Mannschaften 2014 in der Gruppenphase gegenüberstanden, bekam Liverpool 3.700 Tickets ausgehändigt, obwohl das Bernabeu damals voll besetzt war.