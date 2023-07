Die Blamage konnte gerade noch vermieden werden, weil Mohamed Salah in der 89. Minute traf: Jürgen Klopps FC Liverpool hätte fast gegen Greuther Fürth verloren. Der deutsche Zweitligist spielte frech gegen das Starensemble aus der Premier League und remis unentschieden. Es fehlt nicht viel, um zu gewinnen.

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool verpassten im zweiten Vorbereitungstest gegen Zweitligist Greuther Fürth den nächsten Sieg – doch zumindest eine Blamage konnte spät abgewendet werden. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit kam das Spitzenteam der Premier League in Villingen-Schwenningen nicht über das 4:4 (1:0) gegen die Franken hinaus.

„Es ist nicht so cool, dass hier keine Fans sind. Aber so kann ich das Training der Jungs hören, das ist super wichtig“, betonte Klopp vor dem Spiel, das wegen eines Unwetters mit 15 Minuten Verspätung begann.

Der Auftritt seiner Mannschaft ab Mitte der zweiten Halbzeit dürfte dem 56-Jährigen nicht gefallen haben. Nach Toren von Luis Diaz (22.) und einem Doppelpack von Darwin Núñez, jeweils mit Vorarbeit seines Sturmpartners Mohamed Salah (50./59.), sah zunächst alles nach einem souveränen Sieg der Reds aus.

Salah verhindert kurz vor Schluss die Pleite

Bei seiner Generalprobe für den Zweitligaauftakt am Wochenende blieb Fürth jedoch dran und Julian Green glich kurz nach der Pause aus (47.). Lukas Petkov (67.) und zweimal Armindo Sieb (74./77.) drehten die Partie sogar zugunsten des Außenseiters, Salah verhinderte kurz vor dem Schlusspfiff die Niederlage (89.).

Das Spiel war Teil des Trainingslagers der englischen Mannschaft, die sich derzeit in Donaueschingen aufhält, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai gehörte gegen Kleebatt nicht zum Aufgebot des FC Liverpool. Der Ungar hatte im Training einen Schlag erlitten, wie der Verein via Twitter mitteilte. Allerdings wird er voraussichtlich an der bevorstehenden Reise nach Singapur teilnehmen können.

Im Sommer sollen weitere Transfers folgen, da die Mittelfeld-Veteranen Jordan Henderson und Fabinho wahrscheinlich nach Saudi-Arabien wechseln. Am 7. August bestreitet Klopps Team ein weiteres Freundschaftsspiel in Deutschland beim Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98.