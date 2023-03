Liverpool en Manchester United zullen zondag de vijandelijkheden op Anfield hervatten, aangezien beide teams hun aartsrivalen proberen te verslaan.

Kansen tussen Liverpool en Manchester United

Hier zijn de laatste wedstrijd odds voor Liverpool vs Manchester United.

Beste bookmakers om te wedden op Liverpool vs Manchester United

Voorspellingen Liverpool vs Manchester United

Voor Manchester United’s laatste ontmoeting met Liverpool in augustus was de stemming somber op Old Trafford.

De ploeg van Erik ten Hag had de eerste twee wedstrijden van de campagne verloren van Brighton & Hove Albion en Brentford. De laatste was een verbluffende 4-0 sloop in het Gtech Community Stadium.

Weinigen namen het Ten Hag kwalijk dat hij niet meteen indruk maakte, maar er waren genoeg twijfels of de Nederlander United uit hun malaise zou kunnen tillen.

Het blijkt dat hij het kon – en nog wat. Een 2-1 overwinning op Liverpool die avond was het begin van het seizoen van United. Sindsdien zijn er een paar hobbels op de weg geweest, maar United is de afgelopen zes en een halve maand over het algemeen uitstekend geweest.

Ze wonnen afgelopen weekend een eerste trofee sinds 2017 en versloegen Newcastle United met 2-0 in de finale van de EFL Cup.

United leeft nog steeds in de FA Cup en de Europa League, en ze houden ook vast aan de titelrace in de Premier League.

Het zou een verrassing zijn als de ploeg van Ten Hag boven zowel Arsenal als Manchester City zou eindigen, maar sinds half oktober heeft geen enkel team in de divisie meer punten verzameld dan United.

Een andere overwinning dit weekend zou hen in de titelstrijd houden. Onnodig te zeggen dat Liverpool wanhopig zal zijn om dat te voorkomen.

Onze deskundige wedtips voor Liverpool vs Manchester United.

Wedtips voor Liverpool vs Manchester United

Liverpool zal hun best doen voor het bezoek van hun grootste rivalen, maar Manchester United is op dit moment veel beter in vorm.

Manchester United wint – 15/8 (Spreadex)

Het is lang geleden dat Manchester United er op Anfield één kreeg van Liverpool.

Niet sinds januari 2016 zijn de Rode Duivels triomfantelijk tevoorschijn gekomen in het huis van hun belangrijkste tegenstanders.

Wayne Rooney scoorde die dag het winnende doelpunt, wat op zichzelf illustreert hoe lang geleden het was. United stond opgesteld met een middenveldpaar van Marouane Fellaini en Morgan Schneiderlin, met Chris Smalling en Daley Blind als centrale verdediger.

Liverpool is de afgelopen zes jaar veel succesvoller geweest dan United, maar er zijn tekenen dat het tij zou kunnen keren.

De ploeg van Ten Hag heeft dit seizoen uitstekend gevoetbald. Maar misschien wel het belangrijkste deel van de ontwikkeling van dit team is hun nieuwe kennis.

Deze streetwise kwaliteiten waren te zien in de finale van de EFL Cup. Newcastle had veel balbezit en creëerde kansen, maar het zag er nooit echt naar uit om een ​​team te verslaan dat op de dag meer goed toonde.

Die eigenschappen komen goed van pas op Anfield. Voor al hun strijd dit seizoen heeft Liverpool slechts één van hun 17 thuiswedstrijden in alle competities verloren.

Toch verkeert Manchester United in zo’n rijke vorm – ze hebben 17 van hun laatste 21 wedstrijden gewonnen – dat ze meer dan in staat zijn om de tweede winnaar van de tegenstander te worden op Anfield in 2022/23.

Het is een bijzonder aantrekkelijke selectie als je kijkt naar de aantrekkelijke kansen die beschikbaar zijn.

Beide teams scoren en meer dan 2,5 doelpunten – 4/5 (Spreadex)

Liverpool pakte woensdag een broodnodige 2-0 overwinning op Wolverhampton Wanderers in een herschikte wedstrijd.

Die overwinning bracht de Reds tot op zes punten van de top vier. Ze hebben nog een wedstrijd tegoed tegen Tottenham Hotspur, dat momenteel de laatste plek in de Champions League bezet. Kwalificatie voor die wedstrijd lijkt ineens weer een realistisch doel.

Het 5-2 pak slaag van vorige maand door Real Madrid blijft in het geheugen hangen, maar de recente resultaten van Liverpool in de Premier League zijn goed: de ploeg van Jurgen Klopp heeft 10 punten gepakt van de laatste 12 beschikbare punten.

Hun prestaties in die tijd zijn niet altijd overtuigend geweest, maar doelpunten maken ze in ieder geval weer.

De terugkeer naar volledige fitheid van Diogo Jota en Roberto Firmino heeft Klopp meer aanvalsopties gegeven, en het zal interessant zijn om te zien welke drie spelers hij kiest om bovenaan te starten in deze.

Omdat de backline van Liverpool een groot deel van het seizoen zo wankel is geweest, zou Klopp kunnen concluderen dat aanval dit weekend de beste vorm van verdediging is.

Deze wedstrijd was de afgelopen jaren niet de meest vermakelijke, maar de confrontatie van zondag zou de trend kunnen doorbreken.

Fabinho krijgt een gele kaart – 13/5 (Spreadex)

Weinig spelers van Liverpool waren dit seizoen op hun best, maar Fabinho was misschien wel de grootste underperformer.

De Braziliaans international, voorheen bekend als een van de best verdedigende middenvelders ter wereld, lijkt sinds het begin van het seizoen niet op schema.

Hij is niet zo effectief als gewoonlijk geweest in het stoppen van aanvallen van de oppositie. Fabinho noteerde vorig seizoen gemiddeld 1,6 onderscheppingen per 90 minuten, vergeleken met 1,3 tot nu toe dit keer.

Zijn timing in de tackle is ook verkeerd. Hij had het geluk een rode kaart te voorkomen in een FA Cup-gelijkspel tegen Brighton na een horroruitdaging op Evan Ferguson.

En in Fabinho’s laatste zes optredens in alle competities werd hij vier keer op naam van de scheidsrechter gezet.

Er is reden om aan te nemen dat hetzelfde lot de Liverpool-middenvelder dit weekend zal treffen.

United heeft een overvloed aan snelheid bij de tegenaanval en er zullen waarschijnlijk momenten zijn waarop Fabinho zich moet committeren om een ​​snelle aanval naar voren te stoppen.

Dat kan er op een gegeven moment toe leiden dat de Braziliaan opnieuw een gele kaart krijgt.

Hoe kijk je naar Liverpool vs Manchester United

Plaats: Anfield, Liverpool, Engeland.

Anfield, Liverpool, Engeland. Datum en tijd: Zondag 5 maart 2023, 16.30 uur.

Zondag 5 maart 2023, 16.30 uur. Hoe te kijken: Sky Sports Main Event en Sky Sports Premier League.

