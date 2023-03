Liverpool-manager Jürgen Klopp zegt dat spelen tegen Manchester United voor hem ‘de derby’ is.

The Reds zijn gastheer van Manchester United, live op Super Sunday, in wat lijkt op een ontmoeting die je moet winnen als ze hun top-vier hoop levend willen houden.

Klopp denkt dat het meer is dan alleen een grote wedstrijd tussen twee van de grootste rivalen van het Engelse voetbal, en dringt erop aan dat de bezoekers blijven jagen op de Premier League-titel.

“Het is de derby voor mij, om eerlijk te zijn”, vertelde Klopp Geoff Shreeves van Sky Sports.

“Het is enorm en door de jaren heen zijn het altijd moeilijke wedstrijden en een geweldige sfeer geweest in beide stadions. Ik respecteer wat ze doen, dus het is een grote wedstrijd.”

“Het is eigenlijk duidelijk over de (afgelopen) jaren, het is duidelijk niet helemaal gelukt zoals ze wilden, maar met het binnenhalen van Erik ten Hag – en je hoeft alleen maar naar hun selectie te kijken wanneer de selectie was eindelijk samen.

“Toen alle jongens binnen waren, toen (Raphael) Varane binnen was, toen Casemiro binnen was, toen (Christian) Eriksen kwam, en al dat soort dingen.

“Het is duidelijk geen team dat voor de komende 10 jaar aan elkaar wordt gebouwd, het is een team voor nu, maar er komen super ervaren spelers van superkwaliteit binnen.

“Ik denk dat het voor beide teams zo’n beetje meer dan drie punten waard is, gewoon omdat ik weet dat United nog steeds 100 procent in de strijd is om de competitie te winnen, dat weet waarschijnlijk iedereen.

“En ja, voor ons is het natuurlijk ook super, super belangrijk, omdat we de volgende stap willen zetten om dichter bij het juiste gebied te komen waar we willen zijn.

“Natuurlijk denk ik dat we dat kunnen, maar we moeten het bewijzen. Het gaat er nu niet om dat ik zeg dat we het kunnen – er zit veel werk tussen mijn woorden en de daadwerkelijke uitkomst.

“Ik voelde altijd het volledige belang van dit spel wanneer we ze speelden.”

Ten Hag: Winst voor Man Utd op Anfield is ‘de volgende stap’

Erik ten Hag zegt dat een overwinning op een “vijandig” Anfield op zondag de “volgende stap” zou zijn in de ontwikkeling van Manchester United.

United keert terug naar de competitie na overwinningen in de Europa League, Carabao Cup-finale en FA Cup, op zoek naar een eerste uitoverwinning op Liverpool sinds januari 2016.

Een duidelijk resultaat weg van Old Trafford is misschien het enige dat nog ontbreekt in Ten Hag’s geweldige debuutseizoen aan de leiding, nadat hij eerder in het seizoen zowel bij Manchester City als Arsenal had verloren.

“Dat is de volgende stap die we dan moeten maken”, aldus de manager.

“Ik denk dat we ook buitenshuis heel goede prestaties hebben neergezet. Het veld is overal even groot, er zijn drie scheidsrechters met de vierde, de bal is rond, er zit lucht in de bal. We moeten spelen en er ons spel van maken.” .”

Nev: Man Utd heeft ‘iets heel speciaals’ nodig om Liverpool te verslaan

Gary Neville vindt dat Manchester United “iets heel speciaals” moet produceren als ze ondanks hun uitstekende vorm Liverpool willen verslaan op Anfield op Super Sunday.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Gary Neville houdt vol dat Manchester United zondag ‘iets speciaals’ moet doen tegen Liverpool, maar denkt dat het team van Erik ten Hag hun rivalen op Anfield kan ‘beschadigen’



De ploeg van Erik ten Hag verloor slechts één van hun laatste 22 wedstrijden in alle competities en volgde hun overwinning op de Carabao Cup op Newcastle met een comeback tegen West Ham in de FA Cup op woensdag.

Ze gaan naar Anfield in de hoop de druk op Arsenal en Manchester City boven zich te houden in de Premier League, maar Neville verwacht een zware wedstrijd, ongeacht de problemen van Liverpool dit seizoen.

Gevraagd door Sky Sports-nieuws als Anfield nog steeds een angstfactor heeft, zei Neville: “Absoluut.

“Ik zeg niet dat de spelers van Manchester United zich zorgen zullen maken om daar zondag heen te gaan, maar iedereen die eerder op Anfield is geweest, en de meesten van dat team, zullen weten hoe moeilijk het is.

“Ze zullen weten hoe het allemaal mis kan gaan en hoe dat publiek je kan overrompelen en het je moeilijk kan maken in dat eerste deel van de wedstrijd.

“Manchester United zal zondag op zijn best moeten zijn om Liverpool te verslaan, ongeacht de vorm waarin Liverpool verkeert.”