Liverpool en Manchester United zijn bij lange na niet de grootste rivaliteit in Groot-Brittannië, zelfs niet in Engeland.

Dat is volgens talkSPORT-presentator en voormalig Aston Villa-spits Gabby Agbonlahor, die de Old Firm-derby als de grootste en meest kneuzing beschouwt, terwijl hij ook een dicht bij huis als pittiger beschouwt.

Getty Man United en Liverpool houden niet van elkaar – maar de rivaliteit is niet de grootste in Groot-Brittannië, volgens Agbonlahor

“Grootste derby is Rangers/Celtic”, vertelde hij aan talkSPORT. “Het staat op mijn bucketlist om te gaan kijken. Als je het op tv bekijkt, voel je de adrenaline terwijl je naar het spel kijkt.

“Je voelt de sfeer van de fans, je ziet dat de twee teams een hekel aan elkaar hebben. Dat is een grote, grote derby. De grootste in Groot-Brittannië met een mijl, voor mij.

“Enkele van de anderen… Manchester United vs Manchester City – niet echt voor mij.

“Manchester United/Liverpool – ja, er is rivaliteit, maar de spelers schudden elkaar tegenwoordig de hand.”

Niemand kan de rivaliteit tussen Rangers en Celtic ontkennen, die diep verankerd is geraakt in de Schotse voetbalcultuur.

Als de twee grootste teams van het land met enorme fanbases, strijden de twee vaak om de competitie en bekers, terwijl ze niet van elkaar gescheiden kunnen worden.

Getty-afbeeldingen – Getty The Old Firm is een van de felste derby’s in het voetbal

Rangers en Celtic zijn vaak in chaos vervallen

Na 433 keer tegen elkaar te hebben gespeeld, hebben Rangers 168 overwinningen behaald, Celtic 163 en 102 onderlinge wedstrijden eindigden in een gelijkspel.

En het zou geen verrassing moeten zijn dat Villa-fan Agbonlahor zegt dat de derby van Birmingham de belangrijkste wedstrijd in Engeland is.

“Er is echte haat tussen beide fans”, legde hij uit.

“We hebben altijd geweten dat we Birmingham City zouden verslaan en we wisten hoeveel het betekende voor de fans.

“Zelfs als je vier of vijf slechte wedstrijden hebt gespeeld, ga je Birmingham City verslaan in de Premier League en het is een soort van, je wordt vergeven voor die slechte prestaties.

Getty-afbeeldingen – Getty Agbonlahor weet wat het is om te spelen en te scoren in de Second City derby

Getty-afbeeldingen – Getty Jack Grealish werd aangevallen in de laatste derby tussen Birmingham City en Aston Villa

“Enorme, enorme derby. Het wordt erg verhit. Je ziet het incident met Jack Grealish (aangevallen door een fan), dat zie je niet echt in het Engelse voetbal. Het toont gewoon de haat tussen beide clubs.”

Enkele van de andere pittige derby’s die aan deze kusten worden betwist, zijn de derby van Arsenal en Tottenham in Noord-Londen, de Merseyside-derby tussen Liverpool en Everton en, bizar genoeg, de M63-derby tussen Crystal Palace en Brighton.

‘Brighton-Crystal Palace? Zit er niet ongeveer 100 mijl tussen? Als ik ze zie, begrijp ik dit niet,” voegde Agbonlahor eraan toe.

“Ik voel me als Everton Liverpool, je ziet Everton-fans in dezelfde situatie als Liverpool-fans. Dat zou nooit gebeuren tussen Birmingham City en Aston Villa.”

Maar geen enkele van hen stond in de top vijf van Agbonlahor.

Gerangschikt: Gabby’s vijf grootste rivaliteiten in Groot-Brittannië

Getty De noordwestelijke derby tussen Liverpool en Man United staat erom bekend stekelig te worden en heeft veel rode kaarten opgeleverd

1. Rangers vs Celtic (Old Firm-derby)

“Ik denk dat (de Old Firm-derby) mijn nummer 1 is door ernaar te kijken als kind. De dagen van Henrik Larrson (bij Celtic) en Brian Laudrup (bij Rangers).

“Er zijn duidelijk andere dingen die ik niet in detail zal treden over die game die het agressiever maken.”

2. Aston Villa vs Birmingham City (tweede stadsderby)

“Mensen zeggen misschien tegen me ‘oh, het komt omdat hij uit Birmingham komt’, maar als ik naar die andere derby’s kijk en erover hoor, zijn ze niet te vergelijken met Birmingham/Villa.

“Ik heb erin gespeeld, je voelt die adrenaline, je voelt die sfeer.

“Je zit op de coach naar de wedstrijd en je krijgt stenen en stenen naar je gegooid en de spelers verstopten zich onder de tafels.”

3. Liverpool vs Manchester United (noordwestelijke derby)

“Ik ga waarschijnlijk naar Manchester United vs Liverpool voor nummer drie vanwege zijn geschiedenis.

“Liverpool wint zoveel competities, United neemt het vervolgens over, evenveel landstitels.”

4. West Ham tegen Millwall (Dockers-derby)

“Ik ga voor nummer vier met West Ham/Millwall.

“Dat is een grote derby, Millwall staat erom bekend die fanbase te hebben, de bedrijven. West Ham is ook niet soft.”

5. Chelsea vs Tottenham (Londen derby)

Getty Eén wedstrijd in 2016 tussen Chelsea en Spurs is vanwege het vurige karakter bekend geworden als de ‘Battle of the Bridge’

“Tot slot zou ik Spurs/Chelsea zeggen. Niet Spurs/Arsenal.

“De reden daarvoor is dat de Noord-Londense derby voor mij niet zo groot meer lijkt.

“Spurs vs Chelsea ziet er groter uit vanwege de Battle of the Bridge. Maar de spelers zullen nog steeds allemaal handen schudden.

