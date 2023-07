Die Verpflichtung von Dominik Szoboszlai ist der jüngste Schritt in Jürgen Klopps Neuinterpretation von Liverpool, das sich nach einer Saison voller Missgeschicke wieder in der Elite Englands und Europas behaupten möchte.

Mit 70 Millionen Euro ist Szoboszlai Liverpools drittteuerster Neuzugang und zum zweiten Mal der teuerste ungarische Spieler aller Zeiten. Auf dem Papier bringt dieser torgefährliche Mittelfeldspieler alle Eigenschaften mit, um in England erfolgreich zu sein: fleißig, intelligent, körperlich stark, hervorragende Technik, Spezialist für tote Bälle.

„Es wäre sicherlich ein besonderes Erlebnis, unter Klopp zu arbeiten. Genauso wie unter Pep Guardiola oder Jose Mourinho“, sagte Szoboszlai kürzlich gegenüber einer ungarischen Veröffentlichung Index. „Ich weiß nicht, was sie aus mir herausholen könnten. Relativ wenige Fußballer erhalten diese Chance. Nur die Besten. Ich glaube, dass ich dieses Niveau erreichen kann, und es wäre großartig, eines Tages mit jedem von ihnen zusammenzuarbeiten.“ .“

Die Puskas-Arena hat 500 Millionen gekostet und ist Teil einer 2-Milliarden-Investition, die Ungarn seit 2010 in den Fußball getätigt hat. Bild: PA Images/IMAGO

Orbans Vision wird aus öffentlichen Mitteln finanziert

Szoboszlai ist das moderne Gesicht einer Nation, die einst das Spiel revolutionierte. Ihr goldenes Team der 1950er Jahre, angeführt von Ferenc Puskas, erreichte 1954 das Weltmeisterschaftsfinale – das Wunder von Bern – und der renommierte Trainer Bela Guttman war Pionier der 4-2-4-Formation, die die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wurde, neu erfand und die großen Spieler stark beeinflusste Es folgten brasilianische Mannschaften.

Allerdings hat der ungarische Fußball schwere Zeiten hinter sich. Seit 1966 haben sie es nicht geschafft, sich für 11 der letzten 14 Weltmeisterschaften zu qualifizieren, und haben es in den drei Spielen, die sie erreicht haben, nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft.

Diese mangelnde Leistung hat dazu geführt, dass auf Geheiß des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban eine beispiellose Menge öffentlicher Gelder in den Fußball – und andere Sportarten – geflossen ist.

Seit seiner Machtübernahme im Jahr 2010 wurden über 2 Milliarden Euro in die Sportinfrastruktur des Landes geflossen. Es gibt 12 neue Vereinsstadien, die von der Regierung subventioniert wurden, und ein beeindruckendes neues Nationalstadion in Budapest, das Puskas-Arenadas kostete fast 500 Millionen Euro.

Im Land sind auch neue Akademien entstanden, darunter die Puskas Akademia in Orbans Heimatstadt Felcsut, die seit 2010 über 100 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln erhalten hat. Und das alles zu einer Zeit, in der die öffentlichen Dienstleistungen Ungarns – vor allem Schulen und Krankenhäuser – nach Investitionen betteln.

Zsolt Szoboszlai, Dominiks Vater, hat die Karriere seines Sohnes von Ungarn nach Österreich, Deutschland und nun nach England geführt. Bild: FC Liefering

Wie der Vater so der Sohn

Nichts davon beweist, dass Szoboszlais Aufstieg auf die zusätzlichen Investitionen zurückzuführen ist – im Gegenteil, sein Aufstieg ist eher eine Familienleistung. Szoboszlais Vater Zsolt war selbst Profispieler und spielte in der höchsten Spielklasse des ungarischen Fußballs, bevor er als Trainer für junge Spieler begann.

Die von Zsolt vor 16 Jahren gegründete Akademie Foenix-Gold FC ist immer noch erfolgreich und hier hat der junge Szoboszlai im Alter zwischen sechs und 14 Jahren sein Talent verfeinert, bevor er ein Jahr bei MTK Budapest verbrachte und sich dann mit Liefering dem Red-Bull-System anschloss im Jahr 2016 und zwei Jahre später dann RB Salzburg.

Laut Foenix-Gold sind „Bescheidenheit, harte Arbeit und Leidenschaft“ ihre wichtigsten Fußballprinzipien, und auf ihrer Website wird der Ungarische Fußballverband offen für die „Qualität der Ausbildung“ kritisiert, die „den Aufstieg des ungarischen Fußballs behindert“.

Szoboszlais Weg wurde daher sorgfältig von seinem Vater vorgezeichnet, der seinen Sohn unbedingt in das System von Red Bull aufnehmen wollte, um seine Entwicklung zu beschleunigen.

„Wenn man Talent hat, braucht man eine gute Mannschaft und einen guten Verein im Rücken, damit man sich weiterentwickeln kann“, sagte Zsolt Statistiken durchführen im Jahr 2019. „Wenn du diese nicht hast, dann kannst du dich nicht so schnell weiterentwickeln. Für mich ist es wichtig, eine sehr gute Mannschaft und einen guten Verein hinter mir zu haben, mit dem Gefühl, dass sie an mich glauben. Das ist das.“ Das Wichtigste.“

Drei Jahre bei RB Salzburg, gefolgt von zweieinhalb Jahren bei RB Leipzig, haben Szoboszlai die perfekte Grundlage gegeben, um Klopps Ziel zu erfüllen gegenpressing Anforderungen, während er in die wichtigste Phase seiner Karriere eintritt.

Szoboszlai konnte in der Mitte oder auf der rechten Seite des dreiköpfigen Mittelfelds von Liverpool eingesetzt werden, eine Rolle, in der er in der Red-Bull-Mannschaft und in der ungarischen Nationalmannschaft glänzte, für die er bereits 32 Mal spielte und die entscheidenden Tore schoss, in die Ungarn Ungarn schickte Euro 2020, ein Turnier, das er verletzungsbedingt verpasste.

Szoboszlai wechselt nach sieben Jahren im Red-Bull-System zu Liverpool, bei Liefering, RB Salzburg und RB Leipzig. Bild: motivio/IMAGO

Neuester Bundesliga-Export nach England

Mit dem Tausch von RB Leipzig gegen Liverpool und der Bundesliga gegen die Premier League folgt er einem ausgetretenen Weg. Jude Bellingham war in der vergangenen Saison der einzige Mittelfeldspieler, der Szoboszlai in der Bundesliga in den Schatten stellte, aber die Eroberung der deutschen höchsten Spielklasse ist keine Garantie für den Erfolg in der Premier League, wie Klopp nur allzu gut weiß, da er 2018 60 Millionen Euro für Naby Keita ausgegeben hatte Spieler, der sich nach seinem Wechsel aus Leipzig nie angepasst hat.

Für jeden Ilkay Gündogan oder Erling Haaland gibt es einen Timo Werner oder Jadon Sancho, und da Manchester City in England scheinbar unantastbar ist, wird es einen gewissen Druck geben, dass es für Szoboszlai an der Anfield Road schnell klappt.

Obwohl Klopp schon seit einiger Zeit ein Auge auf Szoboszlai geworfen hat, ist dies auch ein früher Sieg für Liverpools neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke. Der Deutsche trat seine Rolle erst am 1. Juni an, nachdem er vier Jahre lang in derselben Funktion bei Wolfsburg gearbeitet hatte, und diese Verpflichtung ist ein Hinweis darauf, dass Liverpool weiterhin die besten Talente aus der Bundesliga gewinnen will.

Im Gegenzug hat Leipzig mit Fabio Carvalho ein weiteres spannendes Nachwuchstalent für die kommende Saison ausgeliehen. Der 20-jährige Carvalho sollte direkt die Position des zu Chelsea wechselnden Christopher Nkunku übernehmen, während der österreichische Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner, der diesen Sommer von Hoffenheim verpflichtet wurde, in die Fußstapfen von Szoboszlai treten wird.

Aber es sind große Fußstapfen, die es zu füllen gilt. Szoboszlai ist der Bundesliga bereits entwachsen und wurde letztes Jahr im Alter von 22 Jahren Kapitän der Ungarn. Er befindet sich auf einem spannenden Weg. Newcastle, beide Mailänder Vereine und Juventus wollten ihn alle, aber er hat sich für Liverpool entschieden – und dieser Schritt symbolisiert seinen persönlichen Aufstieg und die Ambitionen der Nation, die er vertritt.