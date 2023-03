Liverpool-linksback Andy Robertson is Mesut Özil, Juan Mata en Eden Hazard voorgegaan in het aantal assists aller tijden in de Premier League.

De international van Schotland gaf zijn 55e assist op het hoogste niveau tijdens de wedstrijd van The Reds tegen Manchester United op Anfield.

AFP Liverpool-ster Robertson zette Cody Gakpo op tegen United op Anfield

Robertson vond net voor rust vakkundig het punt van Cody Gakpo, waarbij de Nederlander Raphael Varane naar binnen sneed voordat hij de bal in de verre hoek knalde.

Geen enkele andere verdediger in de geschiedenis van de Premier League heeft meer assists gegeven dan de ex-Hull-man.

En hij heeft nu zijn record verlengd voor Leighton Baines (53) en teamgenoot Trent Alexander-Arnold (45).

Maar indrukwekkender is dat Robertson ex-Arsenal-ster Özil, voormalig Chelsea-vleugelspeler Hazard en United-cultheld Mata voor is gegaan.

Özil’s voormalige Gunners-teamgenoot Theo Walcott – die nu op de agenda staat bij Southampton – staat ook op 54 assists.

Robertson staat nu op 55 samen met Paul Scholes, Riyah Mahrez, Didier Drogba, Danny Murphy, Steed Malbranque en Damien Duff.

AFP Robertson vond vlak voor rust vakkundig het punt van Gakpo

Erik ten Hag vertelt over Cristiano Ronaldo-sage en zegt dat Man United een ‘puinhoop’ was Gordon air-balls ‘beschamend’ schot in eerste Newcastle-start sinds £ 45 miljoen transfer Greenwood-beslissing genomen door de Engelse baas Southgate terwijl de speler wacht op de uitspraak van Man United Jordan zegt ‘ik had gelijk’ over ‘drol’ Fraser terwijl Howe vernietigend was over zijn toekomst in Newcastle ‘Fans gooiden met stenen en wij verstopten ons onder tafels – Liverpool vs Man United is niet te vergelijken’ Manchester United-sterretje wint speler van de maand-prijs na slechts drie wedstrijden op huurbasis





Het is niet verwonderlijk dat Robertson dit seizoen meer assists heeft gegeven dan een andere Premier League-verdediger met negen in alle competities.

Alleen de spelmaker van Manchester City, Kevin De Bruyne, scoorde meer met 17.

Liverpool dreigde in opstand te komen in Merseyside tegen United nadat Darwin Nunez ze in de 47e minuut op 2-0 had gezet.

En ze werden enkele ogenblikken later naar dromenland gestuurd toen Gakpo de gastheren drie naar het goede bracht na geweldig werk van Mohamed Salah, voordat de Egyptenaar in de 66e minuut op heterdaad kwam.