Liverpool: Trent Alexander-Arnold und Joel Matip gesellen sich verletzt zu Luis Diaz an der Seitenlinie | Fußball Nachrichten

Trent Alexander-Arnold und Joel Matip fallen für Liverpool vor dem Spiel am Sonntag gegen Manchester City in Anfield zwei Wochen lang aus – live bei Sky Sports.

Luis Diaz wird voraussichtlich bereits bis nach der WM ausfallen, nachdem er sich am Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen Arsenal eine Knieverletzung zugezogen hatte.

Der 25-Jährige wurde jedoch nach dem Spiel untersucht, was ergab, dass keine Operation erforderlich sein wird.

Alle drei Spieler werden nicht verfügbar sein, da Liverpool am Sonntag Meister City an der Anfield Road willkommen heißt und mit einem Spiel in der Hand 13 Punkte hinter Pep Guardiolas Mannschaft liegt.

Sonntag, 16. Oktober, 16:00 Uhr



Anpfiff 16:30 Uhr



Diaz hatte in der ersten Halbzeit in den Emiraten eine echte Bedrohung geboten und er unterstützte Darwin Nunez, der Liverpools ersten Ausgleich erzielte.

Bild:

Trent Alexander-Arnold fällt zwei Wochen aus





Er hielt jedoch nur 42 Minuten durch, bevor er für Roberto Firmino eingewechselt wurde, der später den zweiten Ausgleich erzielte. Jürgen Klopp gab zu, dass die Verletzung nach dem Schlusspfiff „nicht gut“ war.

Die Liverpool-Spiele wird Diaz verpassen Rangers (A) – 12. Oktober

Manchester City (H) – 16. Oktober

West Ham (H) – 19. Oktober

Nottingham Forest (A) – 22. Oktober

Ajax (A) – 26. Oktober

Leeds (H) – 29. Oktober

Neapel (H) – 1. November

Tottenham (A) – 6. November

Derby (H) – 9. November

Southampton (H) – 12. November

Alexander-Arnold wurde später mit einer Knöchelverletzung vom Platz gestellt, nachdem er von Gabriel Martinelli erwischt worden war, als der Stürmer von Arsenal eine Flanke von der linken Seite des Strafraums lieferte, während Matip eine Wadenverletzung hat.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Jamie Redknapp spricht über Liverpools Probleme in dieser Saison und die Gründe für den enttäuschenden Saisonstart



Analyse: Hat Liverpools Verletzungsfluch erneut zugeschlagen?

Wir waren schon einmal mit Liverpool hier, vor zwei Saisons, als sie gerade ihre 30-jährige Wartezeit auf den Titel beendet hatten, brach ihre Form zusammen, nachdem sie eine Reihe vorzeitiger Defensivverletzungen erlitten hatte, die sich dann auf andere Bereiche des Teams auswirkten.

In der Saison 2020/21 sah Klopps Mannschaft wie ein Schatten ihrer selbst aus und verlor an einem Punkt sogar sechs Heimspiele in Folge in der höchsten Spielklasse, da sie seine Gegenpressing-Ideen nicht umsetzen konnten und seine Mittelfeldspieler stattdessen als provisorische Innenverteidiger eingesetzt werden mussten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von Arsenals Sieg gegen Liverpool in der Premier League



In dieser Saison gab es eine ähnliche Reihe von Verletzungen, die alle Bereiche des Teams betrafen, was bedeutet, dass Klopp nicht so oft rotieren konnte – einschließlich der Anwendung der neuen Regel mit fünf Ersatzspielern, für die er sich so lange eingesetzt hatte – wie er es sich gewünscht hätte.

Dies hat dann zu mehr Spielern im Physioraum geführt, wobei Luis Diaz und Alexander-Arnold beide mit schweren Verletzungen in den Emiraten ausgeschieden sind, während der neue Leihspieler Arthur Melo nun drei Monate pausiert, nachdem er sich kürzlich im Training den Quad gerissen hat.

Infolgedessen war Klopp nicht immer in der Lage, außer Form geratenen Spielern wie Alexander-Arnold eine dringend benötigte Ruhepause abseits der Öffentlichkeit zu verschaffen, mit so wenigen Möglichkeiten, ihren Platz im Team einzunehmen. Wenn er sich wie bei Fabinho dafür entschieden hat, war er mangels geeigneten Ersatzes gezwungen, den 36-jährigen James Milner anzurufen.“