Es ist Mohamed Salah, wie Sie ihn noch nie gesehen haben – beim Baden mit Gummienten in Deutschland.

Der Star aus Liverpool hat versprochen, stärker als je zuvor zurückzukommen, während die Reds versuchen, den verpassten Champions-League-Einzug in der letzten Saison wiedergutzumachen.

Salah stellte bereits in der Saisonvorbereitung seinen außergewöhnlichen Körperbau zur Schau und nutzt, wie die meisten Athleten, nach dem Training ein Eisbad, um seine Muskeln zu regenerieren.

Im Gegensatz zu den meisten Athleten hatte er jedoch einige Freunde aus Gummi dabei.

Der ägyptische Nationalspieler wurde vor der Kamera dabei gefilmt, wie er Eiswürfel in ein Fass entlud – zusammen mit einigen gelben Gummienten.

Um die bizarren Aufnahmen noch amüsanter zu machen, schaute Salah todernst, während er mit den Spielzeugen herumspielte.

Auf einem Foto war sogar zu sehen, wie der Ex-Chelsea-Mann eine der Enten genau vor sich positionierte.

Salah ist kein Unbekannter darin, seinen begeisterten Fans seinen Körper zu zeigen, indem er regelmäßig Oben-Ohne-Bilder auf Instagram für seine 61 Millionen Follower postet.

Seine Topform hat dazu geführt, dass er zahlreiche Torrekorde für Liverpool gebrochen hat, wo er nun den fünften Platz in der ewigen Torschützenliste belegt (186 Tore) und der beste Torschütze in europäischen Wettbewerben ist (42 Tore).

Aber wie sein jüngstes Trainingsprogramm zeigt, braucht selbst Salah ein wenig Erleichterung, um weiterhin an der Spitze des Spiels zu bleiben.

Salah hofft auf etwas Spielzeit, wenn Liverpool am Montag gegen den Zweitligisten Greuther Fürth antritt.

Er startete am Mittwoch beim 4:2-Sieg der Merseyside-Mannschaft in der Saisonvorbereitung gegen Karlsruher, schaffte es aber nicht, in die Torschützenliste einzutragen.