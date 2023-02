Liverpool-eigenaar John Henry houdt vol dat de Premier League-club niet te koop is, maar zegt dat er gesprekken gaande zijn over externe investeringen.

Fenway Sports Group, waarvan Henry de oprichter en hoofdeigenaar is, zei in november geïnteresseerd te zijn in investeringen voor Liverpool na een rapport waarin werd beweerd dat ze aanbiedingen uitnodigden om de club te kopen.

Maar er gingen geruchten dat er openheid was voor een volledige overname met gerapporteerde interesse uit het Midden-Oosten en Henry heeft nu zijn intentie verduidelijkt om Liverpool vast te houden, dat FSG in handen heeft sinds een aankoop van £ 300 miljoen in 2010.

In gesprek met de Boston Sports JournalHenry zei: “Ja. Ik weet dat er veel gesprekken en citaten zijn geweest over LFC (Liverpool Football Club), maar ik blijf bij de feiten: we hebben alleen een doorlopend proces geformaliseerd.

“Zullen we voor altijd in Engeland blijven? Nee. Verkopen we LFC? Nee. Zijn we in gesprek met investeerders over LFC? Ja. Zal daar iets gebeuren? Ik denk het wel, maar het zal geen verkoop zijn. Hebben we iets verkocht in de afgelopen 20+ jaar?”

Wat heeft Klopp gezegd over beleggen?

Afbeelding:

Liverpool-eigenaar John W. Henry met Jurgen Klopp





Liverpool-manager Jurgen Klopp verwelkomde het nieuws dat FSG in november op zoek was naar investeerders en prees de eigenaren voor de werkrelatie die ze hebben opgebouwd sinds hij in 2015 bij de club kwam.

“Iedereen zei dat hij (Henry) de club wil verkopen, wat ik lees is dat we op zoek zijn naar investeerders. Dat is logisch, daar hou ik van!” zei Klopp.

“Voor mij betekent het niets. Wat er ook gebeurt – ik hou echt van hoe ik samenwerk met onze eigenaren – maar als dat zou veranderen, ben ik toegewijd aan de club.

“Voor zover ik weet, zijn we op zoek naar investeerders en ik dacht dat dat logisch was. Terwijl dit proces aan de gang is, is het voor mij belangrijk dat we doorgaan en plannen maken.

“Deze dingen hebben tijd nodig en ik ben hier geen expert in, maar wanneer het gebeurt en er komt iemand binnen of wat dan ook, kan er in die tijd van alles gebeuren. Niet alleen voetbaltijd, ook tussendoor.”

“Op dit moment is er niets gebeurd. Het is gewoon nieuws, niemand kreeg een hartaanval toen we het zagen. We wisten het. Het is een beslissing, dat is prima. We werken heel goed samen met FSG. Het is een goede relatie, er zal niets veranderen ( op dat vlak).”