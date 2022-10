Liverpool – Manchester City 1:0: Tor von Mo Salah bringt den dringend benötigten Sieg

CNN

Ein Großteil der Gespräche vor dem Aufeinandertreffen von Liverpool in der englischen Premier League gegen Manchester City drehte sich um Citys Tormaschine Erling Haaland, und das zu Recht angesichts der Rekordform des Stürmers.

Aber in Anfield am Sonntag war es Mo Salah, der in dieser Saison bisher von Liga-Neuling Haaland überschattet wurde, der mit einem sensationellen Sieger Schlagzeilen machte, um seinem Team den dringend benötigten Sieg zu bescheren, und einen ersten gegen City seit 2019.

Liverpool hatte einen fulminanten Start in die Liga – er gewann nur zweimal vor diesem Spiel im schlechtesten Start unter Jürgen Klopps Amtszeit –, aber der Sieg über Titelverteidiger City wird die Moral stärken.

Immer noch 14 Punkte hinter Arsenal, dem Tabellenführer, der vier Punkte vor City auf dem zweiten Platz liegt, scheint eine Titelherausforderung für Klopps Männer unwahrscheinlich, aber sollte sich dieser Sieg als Wendepunkt erweisen, hat das Team noch Zeit, sich gegenüber seinen Rivalen durchzusetzen .

Der Nachteil für Liverpool war, dass Klopp gegen Ende des Spiels vom Platz gestellt wurde, als der Deutsche sich über den amtierenden, glaubenden Salah beschwerte, er sei gefoult worden. Aber wenn die Gemüter abkühlen, wird der Liverpool-Manager über das Ergebnis überglücklich sein.

Für das Tor war Kevin de Bruynes Freistoß direkt auf Liverpools Torhüter Alisson gefallen, der Salah schnell durch die Mitte fand. Der Stürmer wich Joao Cancelo aus, der ausrutschte, und schlug dann City-Keeper Ederson im Eins-gegen-Eins.

Er hatte es zuvor nicht geschafft, Ederson im Eins-gegen-Eins mit dem Torhüter zu schlagen, aber dies war ein klinischer Abschluss und einer, der sich als entscheidender Moment erweisen könnte, wenn Liverpool auf diese Saison zurückblickt.

„Es ist genial von Mo Salah. Brillantes Finish, brillantes Spiel von Salah“, kommentierte Chris Sutton live auf BBC Radio 5.

Augenblicke zuvor sah es so aus, als ob Salah ausgewechselt werden sollte, aber nachdem Klopp kurz mit seinem Stürmer gesprochen hatte, änderte der Manager seine Meinung und Harvey Elliott machte stattdessen Platz.

Bis zu Salahs Durchbruch war das Spiel torlos geblieben, aber der Spielstand strafte die Qualität des Spiels Lügen.

Haaland hatte, wie man es von einem Spieler erwarten würde, der in dieser Saison bereits 15 Tore erzielt hat, Chancen und zwang Alisson zu zwei Paraden, aber dies war ein seltenes Spiel, in dem der Norweger keine nennenswerte Wirkung erzielen konnte.

City hatte viel Ballbesitz, aber mit Alisson und Verteidiger Virgil van Dijk stellte Liverpool fest, dass ihr Totempaar in undurchdringlicher Form war.

Die Heimmannschaft hätte in der späteren Phase mehr Tore machen können, aber Darwin Nunez schoss auf das Tor, als Salah in einer besseren Position war.