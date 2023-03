Jürgen Klopp heeft onthuld dat aanvaller Darwin Nunez weer ‘volledig aan het trainen’ is in aanloop naar de wedstrijd van Liverpool tegen Wolves.

The Reds proberen zich een weg naar de top zes te banen na hun saaie 0-0 gelijkspel tegen Crystal Palace.

Liverpool TV Klopp is klaar voor een boost voorafgaand aan hun duel met Wolves

Klopp’s hebben tot nu toe een ondermaats seizoen achter de rug met the Reds die momenteel op de zevende plaats staan ​​en het grootste deel van het seizoen in de middenmoot hebben gestaan ​​en blessures hebben hun kansen op een nieuwe strijd om de titel belemmerd.

Tijdens de wedstrijd in Selhust Park viel Nunez in de zomer buiten de ploeg vanwege een blessure opgelopen tegen Newcastle en fans vreesden hoe lang hij buitenspel zou staan.

De Uruguayaan had in de doordeweekse Champions League-nederlaag tegen Real Madrid dankzij een pijnstillende injectie een heerlijke achterhoede kunnen starten en scoren, maar werd in de tweede helft gewisseld.

Maar nu zegt Klopp dat hij de aanvaller tot zijn beschikking zou kunnen hebben voor de wedstrijd op Anfield op woensdag – die live te zien is op talkSPORT 2 – toen hij een update gaf over de geblesseerde sterren van Liverpool.

“Thiago is in afkickkliniek. Luis (Diaz) Ik heb een half uur revalidatiesessie op het veld gezien, schietend, bewegend, heel goed, maar nog niet in teamtraining. Joe Gomez ligt eruit’, zei hij tegen de media.

“Ibou (Konate) trainde gisteren volkomen normaal en Darwin ook. Dan zullen we zien.”

Getty Nunez speelt naar verwachting tegen Wolves

Klopp bleef de conditie van Nunez bespreken en zei: “Darwin moeten we zien. Het zag er gisteren absoluut oké uit, maar we moeten afwachten hoe hij reageert.”

Liverpool-aanvaller Jota startte tegen Crystal Palace, zijn eerste sinds oktober, aangezien hij na bijna vier maanden terugkeert met een kuitprobleem.

En de Portugese international zal naar verwachting beschikbaar zijn voor het duel met zijn voormalige ploeg.

“(Het is) enorm (hem terug hebben). Diogo is een uitzonderlijke speler”, aldus Klopp. “Hij moet nu ritme krijgen.

Getty Jota raakte tegen Palace de paal

“Hij was moe na de wedstrijd van zaterdag en we moeten zien. Hij zal er zeker weer bij betrokken zijn als er niets gebeurt. Topspeler, veelzijdig. Handig in deze drukke periode.”

Tijdens een trip naar Molineux eerder deze maand verloor Liverpool met 3-0 van de met degradatie bedreigde ploeg. Klopp heeft echter toegegeven dat hij veel van die wedstrijd heeft geleerd en hun nederlaag zal hen uiteindelijk helpen in de omgekeerde wedstrijd.

“We hebben belangrijke informatie uit die game die we moeten gebruiken. We moeten ons op onszelf concentreren’, zei hij, ‘het belangrijkste verschil is dat we op Anfield spelen en daar moeten we rekening mee houden.

“Geen fijne dag. Het belangrijkste verschil is dat we op Anfield spelen. Het is een lange periode tussen de wedstrijden.

“We willen het goedmaken, ja. Maar ik ben meer gefocust om het seizoen een goed zetje te geven. We moeten een stabiele stemming vinden.