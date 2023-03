Roy Keane en Gary Neville waren niet overtuigd door de voorspelling van Graeme Souness voor de wedstrijd van Liverpool tegen Manchester United, maar het is duidelijk te zien wie het laatst lachte.

The Reds vernederden de ploeg van Erik ten Hag op Anfield op zondag toen ze met 7-0 wonnen op Merseyside – hun grootste overwinning op de Rode Duivels ooit.

lucht sporten Keane en Neville konden een brutale glimlach niet weerstaan ​​toen Souness zijn voorspelling voor de wedstrijd deed

lucht sporten De glimlach was na de wedstrijd stevig van Marcels gezicht geveegd

lucht sporten Keane was ook niet erg tevreden

Wat United betreft, ze hebben hun ergste competitienederlaag geleden sinds tweede kerstdag in 1931, toen Wolves dezelfde score boekte.

Niemand had het schokkende resultaat verwacht, want United stond slechts met 1-0 achter op weg naar de tweede helft, voordat een capitulatie hen zes doelpunten opleverde.

United ging in uitstekende vorm de wedstrijd in, nadat ze Barcelona hadden verslagen om door te gaan naar de laatste 16 van de Europa League

Vervolgens maakten ze een einde aan hun zesjarige trofee-droogte door de Carabao Cup-finale tegen Newcastle te winnen, waar ze eerder deze week doorgingen naar de FA Cup-kwartfinales ten koste van West Ham.

Het was dus geen verrassing dat clublegendes Keane en Neville er zeker van waren dat ze een resultaat zouden pakken, zoals blijkt uit het giechelen om Souness’ voorspelling voor de ontmoeting.

Sprekend op Sky Sports voorafgaand aan de wedstrijd, zei het Reds-icoon: “Ik denk dat waar Liverpool nu staat, deze wedstrijd op het perfecte moment komt.

🗣️ “Ik verwacht volledig dat ze (Liverpool) vandaag zullen komen opdagen, het is lang geleden dat ik zoveel vertrouwen heb gehad in een overwinning van Liverpool tegen (Manchester) United.” Graeme Souness steunt vandaag een overwinning van Liverpool. 💪 pic.twitter.com/O8zm9apXBa — Voetbal Dagelijks (@voetbaldaily) 5 maart 2023

“Ik denk wat een kans om een ​​marker neer te zetten, om alle twijfelende Thomas de mond te snoeren en United schade toe te brengen.

“Maar ik denk dat de prioriteit voor Liverpool is om vandaag te komen opdagen – het was pas 12 dagen geleden dat Liverpool hier tegen Real Madrid speelde – mensen zeiden ‘ze zijn terug’ na die eerste 45 minuten.

“Oké, ze vielen uit elkaar in de tweede helft, maar Liverpool is daartoe in staat, ze deden het 12 dagen geleden.

“En ik verwacht volledig dat ze vandaag komen opdagen, en het is lang geleden dat ik zoveel vertrouwen had in een overwinning van Liverpool tegen United als nu.

Getty United leed op tweede kerstdag de ergste nederlaag in de competitie in 1931

“Ik heb gewoon het gevoel dat ze gaan draaien, ik denk dat ze het vandaag goed zullen doen.

“Je vraagt ​​deze twee kerels (Keane en Neville) of het gemakkelijk is om hier te spelen als je een United-speler bent, dit is een moeilijke plek voor United om te komen.

“En ik denk dat het publiek vandaag ook een rol zal spelen.”

Zijn verklaring kwam uiteindelijk uit toen Liverpool fulltime de grijns van de gezichten van Keane en Neville veegde.

Keane scheurde tegen United toen hij hun vertoning bestempelde als ‘gênant’ en dat hij uit schaamte zou ‘onderduiken’.

Wat Neville betreft, hij verklaarde dat de prestatie van United in de tweede helft een ‘schande’ was toen hij Bruno Fernandes te lijf ging.