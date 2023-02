Een aantal Liverpool-fans juichten Luka Modric en Karim Benzema toe tijdens Real Madrid’s verbluffende 5-2 overwinning op Anfield.

De twee Ballon d’Or-winnaars waren op hun best toen Los Blancos herstelde van een 2-0 achterstand in de 14e minuut en met nog 20 minuten te gaan een voorsprong van drie had.

Getty Benzema toonde zijn klasse

Beide spelers trotseerden hun leeftijd toen de 35-jarige Benzema en de 37-jarige Modric de wedstrijd voorbij the Reds pakten en hen een wonder lieten doen in Bernabeu.

Benzema scoorde twee doelpunten in de tweede helft en Modric creëerde er zelf een paar, waaronder de vijfde met een verbluffende pijl langs Stefan Bajcetic – die minder dan half zo oud is als hij.

Ze werden in de 87e minuut vervangen door manager Carlo Ancelotti – en de Liverpool-gelovigen gaven hen een stijlvolle ontvangst.

Een aantal thuisfans applaudisseerde voor de twee moderne grootheden toen ze het veld verlieten voor Toni Kroos en Marco Ascensio.

Liverpool kent de kwaliteit van Benzema beter dan de meeste clubs, waarbij de Franse ster meer doelpunten tegen hen maakte in de Champions League dan welke andere speler dan ook (6).

Ondertussen werd Madrid het eerste team dat vijf doelpunten scoorde tegen de Reds in één Europese wedstrijd sinds Ajax in 1966. Real Madrid is de eerste die er vijf scoorde op Anfield in de Champions League.

Getty Modric was opnieuw uitstekend

De mannen van Jurgen Klopp werden verslagen door de LaLiga-reuzen in de finales van de Champions League van 2018 en 2022 – en dit is de zesde nederlaag in de laatste zeven wedstrijden van de club tegen Madrid.

Liverpool-legende Steven Gerrard zei: “We zijn getuige van absolute grootsheid in Modric en Benzema.

“Je hebt het over spelers die op een ander niveau opereren dan de meesten.”