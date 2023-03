Liverpool schoof op tot op zes punten van de top vier van de Premier League toen goals in de tweede helft van Virgil van Dijk en Mohamed Salah hen naar een 2-0 overwinning op een koppig Wolventeam op Anfield leidden.

Het 5-2 pak slaag van Liverpool door Real Madrid vorige week had voor een gevoel van kommer en kwel gezorgd op Anfield, maar de ploeg van Jurgen Klopp ging de wedstrijd in tegen Wolves na zeven punten te hebben gepakt uit hun laatste drie competitieduels zonder een doelpunt te incasseren.

En the Reds behielden die heroplevende vorm dankzij twee van de spelers die hebben geholpen om Klopp’s heerschappij op Anfield te bepalen, waarbij Van Dijk eindelijk de impasse doorbrak in de 73e minuut toen hij van dichtbij Diogo Jota’s voorzet binnenkopte.

Salah bezegelde vervolgens de punten slechts vier minuten later toen hij de lage bal van Kostas Tsimikas in het Wolves-gebied indraaide om Liverpool naar de zesde plaats te brengen, terwijl de bezoekers slechts drie punten boven de degradatiezone blijven.

Spelersbeoordelingen Liverpool: Allison (6); Alexander-Arnold (7), Konate (6), Van Dijk (8), Tsimikas (7); Elliott (7), Fabinho (6), Bajcetic (6); Salah (7), Jota (8), Nunez (7). Subs: Gakpo (6), Henderson (6), Firmino (nvt), Milner (nvt). Wolven: Sa (6), Semedo (6), Dawson (7), Kilman (7), Bueno (6), Neves (6), Lemina (6), Sarabia (6), Moutinho (6), Nunes (5), Jiménez (6). Subs: Ait-Nouri (7), A. Traore (6), Podence (6), Gomes (6), Costa (6). Speler van de wedstrijd: Vergilius van Dijk

Liverpool houdt momentum vast in aanloop naar Man Utd trip

De ontmoedigende taak waar Liverpool voor staat om later deze maand hun Europese campagne levend te houden in het Bernabéu, toegevoegd aan het feit dat ze uit de FA Cup zijn, betekent dat het veiligstellen van Champions League-voetbal voor volgend seizoen hun enige focus is voor de laatste maanden van het seizoen. .

Klopp heeft toegegeven dat er in de zomer veranderingen nodig zijn in zijn selectie, maar de spelers die momenteel tot zijn beschikking staan, laten zien dat ze nog steeds genoeg te bieden hebben in de Premier League, met drie overwinningen en een gelijkspel – plus vier schone lakens – sinds hun 3-0 pak slaag bij Wolves begin februari.

Teamnieuws Darwin Nunez en Ibrahima Konate keerden terug toen Liverpool zes wijzigingen aanbracht, met ook Kostas Tsimikas, Harvey Elliott, Fabinho en Stefan Bajcetic als basisspelers

Wolves voerde één wijziging door, waarbij Joao Moutinho de geblesseerde Matheus Cunha verving, terwijl Pedro Neto terugkeerde om plaats te nemen op de bank

De ploeg van Julen Lopetegui leek die score nooit te herhalen op Anfield, maar ze brachten hun gastheren al vroeg in de problemen, met Alisson die een schot van Joao Moutinho naast duwde en Pablo Sarabia er net niet in slaagde om contact te maken met de omhaal van Raul Jimenez toen hij ongemarkeerd was aan de tweede paal.

Liverpool groeide geleidelijk aan in het spel en had op voorsprong moeten komen via Harvey Elliott, die een vrije kopbal naast het midden van het strafschopgebied schoot, maar er heerste een ongewoon ingetogen sfeer op Anfield, waar de supporters schijnbaar wachtten op hun ploeg om ze te geven. iets om op te vrolijken.

In werkelijkheid hadden ze waarschijnlijk het tegenovergestelde moeten krijgen in de 53e minuut toen Fabinho ontsnapte aan een rode kaart – en een VAR-recensie – toen hij op Mario Lemina stampte toen de twee middenvelders een losse bal betwistten.

Afbeelding:

Fabinho ontsnapte aan een rode kaart voor zijn uitdaging op Mario Lemina





VAR haalde Liverpool vervolgens in de 65e minuut in toen de slimme afwerking van Darwin Nunez werd afgekeurd vanwege een onbedoelde overtreding op Max Kilman door Diogo Jota in de opbouw, maar de Reds waren niet te ontkennen.

Van Dijk zag zijn aanvankelijke poging door Jose Sa worden weggepoetst na een vrije trap van Trent Alexander-Arnold, maar even later reageerde hij het snelst om de voorzet van Jota te ontmoeten, voordat Salah een even simpele kans kreeg van Tsimikas’ driving assist.

Liverpool’s Real-rematch staat op het programma, maar hun onmiddellijke focus zal zondag zijn wanneer ze reizen om tegen een in-vorm Manchester United te spelen – live op Sky Sports – met hun ongeslagen binnenlandse reeks die op een cruciaal moment in het seizoen een hoognodige boost in vertrouwen geeft.

Klopp: Reactie op afgekeurd doelpunt belangrijk

Jurgen Klopp zei dat er veel goede prestaties waren in de overwinning van zijn ploeg tegen Wolves – en dat Diogo Jota geen overtreding beging in het afgekeurde doelpunt



Klopp was verheugd om te zien dat zijn ploeg terugkeerde naar manieren om te winnen nadat hij dit weekend in Crystal Palace werd vastgehouden en zei: “De jongens wilden het echt, scoorden twee prachtige goals en 2-0 is duidelijk een topresultaat.”

De manager was minder onder de indruk van de beslissing van scheidsrechter Paul Tierney en VAR Stuart Attwell om het doelpunt van Nunez af te keuren, maar putte troost uit de manier waarop zijn ploeg op die tegenslag reageerde.

“Ik heb het teruggezien en ik denk niet dat het een overtreding is”, zei hij. “Als je het in slow motion bekijkt, lijkt alles op een overtreding.

“Maar zo reageren is belangrijk, het is belangrijke informatie voor ons vanavond en daar moeten we ons aan houden.

“Over een paar dagen gaan we weer, maar vanavond was natuurlijk precies wat we wilden en nodig hadden: een fantastische sfeer, een super resultaat en de jongens zijn zonder grote problemen doorgekomen, dus dat is allemaal goed.

“Veel echt goede optredens vanavond, wat natuurlijk erg nuttig is.”

Lopetegui: Liverpool verdiende hun overwinning

Julen Lopetegui zegt dat zijn ploeg zich niet aan het plan hield en dat ze de druk van Liverpool tijdens de nederlaag op Anfield niet konden verslaan



Lopetegui gaf toe dat Wolves het niet verdiende om hun eerste overwinning in drie wedstrijden te claimen en zei: “We hebben het plan dat we in ons hoofd hadden niet ontwikkeld.

“Om hier te winnen moet je meer maken in de aanvalsfase, wat we niet hebben gedaan. Ze verdienden te winnen. Ze hebben veel gepusht in de tweede helft.”

“We konden het ritme dat ze konden voorstellen niet vasthouden en ze wonnen heel duidelijk.”

Jota geeft een welkome boost aan de aanval van Liverpool

Afbeelding:

Diogo Jota’s start tegen Wolves was slechts zijn tweede sinds hij terugkeerde van een blessure





Jota heeft het net misschien niet meer gevonden sinds hij eindelijk terugkeerde van zijn ontslag van vier maanden, maar het kan geen toeval zijn dat Liverpool een opleving in vorm heeft beleefd sinds hij weer naar de kant werd gehaald.

The Reds zijn ongeslagen in de Premier League sinds Jota herstelde van de ernstige kuitblessure waardoor hij het WK miste en hoewel hij betrokken was bij de verscheuring door Real Madrid, speelde hij in minder dan een derde van die wedstrijd. .

Jota biedt veel van wat Liverpool de afgelopen maanden heeft gemist. De tijd die hij in het systeem van Klopp heeft doorgebracht, betekent dat hij beter is afgestemd op de eisen die aan de aanvallers van de manager worden gesteld wanneer hun team de bal niet heeft, terwijl hij directer is dan sommige van zijn aanvallende teamgenoten.

Jota bezit ook meer bedrog dan spelers als Nunez en Cody Gakpo, die hij liet zien met zijn beheerste bal in het gebied voor Van Dijk’s opener, terwijl hij de pech had een overtreding te begaan op Kilman in de aanloop naar het afgekeurde doelpunt van Nunez na opzet. de kans met een krachtige run.

Het gebrek aan doelpunten van de Portugese international laat zien dat hij nog steeds niet helemaal op zijn best is, maar zijn rentree komt op het juiste moment voor Liverpool, aangezien ze dicht bij de top vier eindigen.

