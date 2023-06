In Castrop-Rauxel ist durch einen Streit unter Kindern eine große Familienfehde ausgebrochen. Es begann mit der Auseinandersetzung am Dienstag (13. Juni) in der Wartburgstraße. Bei dem Vorfall wurden mehrere Menschen verletzt, aber das war erst der Anfang. Bei einer Massenschlägerei in der Wartburgstraße sind am Donnerstag (15. Juni) mehrere Menschen verletzt worden. Mehr als 50 Menschen bekämpften sich auf der Straße mit Baseballschlägern, Messern und anderen Waffen. Sieben Menschen wurden verletzt, ein 23-Jähriger lebensgefährlich. Der Syrer wurde zweimal notoperiert.

Am Freitag (16. Juni) trafen sich erneut große Menschenmengen, überwiegend junge Männer, auf der Wittener Straße. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und beschlagnahmte unter anderem Schusswaffen. Der Streit verlagerte sich später nach Essen. Etwa 100 Menschen gingen in der Innenstadt aufeinander los, mehrere wurden verletzt, darunter zwei Polizisten.

Am Donnerstag (29. Juni), zwei Wochen nach der ersten Massenschlägerei, soll es eine „Friedensvereinbarung“ mit einem „Friedensrichter“ in Duisburg und eine Entschuldigung bei den deutschen Behörden gegeben haben.

Massenschlägerei in Castrop-Rauxel: Newsblog

