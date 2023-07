Live-Blog

00:27 Uhr Die USA berichten über Kiews Zusagen zum Einsatz von Streumunition

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, hat die Öffentlichkeit über die Zusagen der Ukraine informiert, die angekündigte US-Lieferung von Streumunition einzusetzen. Demnach hat die Regierung in Kiew schriftlich zugesichert, die Streumunition nicht auf russischem Territorium oder in besiedelten Gebieten einzusetzen.

00:18 Uhr Biden ist in Großbritannien gelandet

US-Präsident Joe Biden ist in Großbritannien angekommen. Laut einem Reporter, der mit ihm reiste, landete die Air Force 1 des Präsidenten am Sonntagabend auf dem Flughafen London-Stansted. Am Montag trifft sich Biden mit Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street 10 und mit König Charles III. auf Schloss Windsor. Biden möchte mit Sunak eine Reihe bilateraler und globaler Themen besprechen. Zumindest militärisch ist Großbritannien nach wie vor unangefochten der engste Verbündete der USA in Europa. Bidens Weiterreise ins litauische Vilnius ist für Montagabend geplant, wo am Dienstag der Nato-Gipfel beginnt. Zentrales Thema des Gipfeltreffens ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

