Stand: 05.09.2023 07:09 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte die frontnahen Regionen Donezk und Saporischschja. Der Weltschwimmverband lässt wieder russische Athleten an Wettkämpfen teilnehmen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

06:39 Uhr Menschenhändler rekrutierten offenbar Kubaner für Russland

Nach Angaben des kubanischen Außenministeriums wurden kubanische Bürger gezwungen, im Krieg in der Ukraine für Russland zu kämpfen. Der Menschenhändlerring operiere sowohl in dem karibischen Inselstaat als auch in Russland, um dort und auf der Insel lebende Kubaner für die Streitkräfte zu rekrutieren, teilte das Ministerium mit. Die kubanischen Behörden arbeiten an der Zerschlagung des Netzwerks, gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Der Kreml äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Ende Mai berichtete eine russische Zeitung aus der Stadt Rjasan, dass mehrere Kubaner im Austausch für die russische Staatsbürgerschaft in die Ukraine geschickt worden seien. Es war zunächst unklar, ob die Aussage des kubanischen Außenministeriums mit der Meldung aus Rjasan in Zusammenhang steht.

4:29 Uhr Russland: Ukrainische Drohnen abgeschossen

Russische Flugabwehrsysteme haben ukrainische Drohnen abgeschossen, die angeblich auf die Hauptstadt Moskau über der Stadt Istra und in der Region Kaluga gerichtet waren. Dies gaben das russische Verteidigungsministerium und der Bürgermeister von Moskau bekannt. Solche Informationen können nicht unabhängig überprüft werden.

4:20 Uhr Selenskyj besucht umstrittene Gebiete in Donezk und Saporischschja

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte inmitten der anhaltenden Gegenoffensive nahe der Front die Gebiete Donezk und Saporischschja. Er lobte den Kampf der Soldaten um die Befreiung des Landes als „heroisch“. Er habe den ganzen Tag mit Soldaten verbracht, sagte Selenskyj in einer am späten Montagabend im Zug aufgezeichneten Videobotschaft. Er besuchte verschiedene Einheiten. „Jeder ist stark. Ich bin stolz auf sie alle.“ Zu den genauen Standorten machte er keine Angaben.

Dementsprechend wollte sich Selenskyj einen Überblick über den Zustand der Einheiten und die Lage an der Front verschaffen. Er hat von Problemen gehört. Auch die unzureichende personelle Ausstattung einiger Kampfeinheiten und der Mangel an bestimmten Munitionsarten wurden thematisiert. In den Gesprächen wurde auch der Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie logistische Aspekte erörtert.

04:00 Uhr Der Weltschwimmverband lässt Russen und Weißrussen wieder zu

Der Schwimm-Weltverband World Aquatics öffnet die Tür für russische und weißrussische Sportler. Nach ausführlichen Beratungen habe der Verband eine Reihe von Kriterien festgelegt, die es Wassersportlern ermöglichen würden, als neutrale Sportler aus Russland und Weißrussland zurückzukehren, teilte World Aquatics am Montag mit.

Zu den „strengen Kriterien“, die eine vom Präsidium eingesetzte Task Force erarbeitete, gehörten: keine aktive Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine, kein Abspielen der Hymnen, keine Präsentation der Nationalflaggen und bestimmte Anti-Doping-Maßnahmen. Zudem darf bei einem Wettkampf jeweils nur ein Athlet aus Russland und Weißrussland starten.

Der Weltverband berichtete außerdem von einer Umfrage unter Elite-, Junioren- und Mastersportlern, wonach 67 Prozent die Teilnahme von Russen und Weißrussen als neutrale Athleten unter Einhaltung strenger Kriterien befürworten würden.

3:55 Uhr USA: Kim will Putin zu Gesprächen über Waffenlieferungen treffen

Nach Angaben der USA will sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Russland mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, um über Waffenlieferungen nach Moskau zu verhandeln. „Wie wir öffentlich gewarnt haben, schreiten die Verhandlungen über Waffenverkäufe zwischen Russland und Nordkorea voran“, sagte Adrienne Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, in Washington.

Kim sagte, er wünsche sich, dass „diese Gespräche fortgesetzt werden und einen hochrangigen diplomatischen Austausch in Russland einschließen“. Nach Informationen der „New York Times“ will Kim, die selten ins Ausland reist, Putin offenbar im September in Wladiwostok treffen.