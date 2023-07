Liveblog: ++ Russland behauptet, Angriff auf Krim-Boss vereitelt zu haben ++



Stand: 03.07.2023 09:40 Uhr

Der russische Geheimdienst FSB gibt an, einen Mann festgenommen zu haben, der im Auftrag der Ukraine den Krimboss Axjonow töten sollte. Das ukrainische Militär gibt an, russische Drohnen abgefangen zu haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

9:40 Uhr Russland will Angriff auf Krim-Boss vereitelt haben

Der russische Geheimdienst FSB behauptet, er habe ein Attentat auf Sergej Axjonow, den von Russland unterstützten Häuptling der Krim, vereitelt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Der FSB sagte, er habe einen Russen festgenommen, der von den ukrainischen Sicherheitsdiensten angeheuert und ausgebildet worden sei. Der Mann sollte Axjonow mit einer Autobombe töten.

Aus der Ukraine gab es zunächst keinen Kommentar. Russland hat die Krim 2014 annektiert. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte stationiert.

8:50 Uhr Russland bekommt offenbar Drohnen aus China

Einem japanischen Medienbericht zufolge liefert China seit Monaten Drohnen nach Russland. Ein Teil davon sei offenbar speziell für den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine gedacht, heißt es Benjamin Eysel.

8:41 Uhr Die Ukraine meldet leichte Bodengewinne

Regierungsangaben zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte vergangene Woche bei ihrer Gegenoffensive an der Ost- und Südfront leichte Geländegewinne erzielt und rund 37 Quadratkilometer zurückerobert. Vor allem im Osten gebe es schwere Kämpfe, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar per Telegram. Im Osten rückten ukrainische Truppen in Richtung Bachmut vor.

Die russische Armee greift in Richtung Lyman, Avdiivka und Mariinka in der Region Donezk an. Dank einer besseren taktischen Position und einer günstigeren Ausrichtung der Front hat die ukrainische Armee neun Quadratkilometer im Osten zurückerobert. Im Süden handelt es sich um eine Fläche von 28,4 Quadratkilometern. Damit hat die Ukraine an dieser Front insgesamt 158 ​​Quadratkilometer zurückerobert.

8:27 Uhr Die Ukraine berichtet von abgewehrten Drohnenangriffen

Nach eigenen Angaben hat das ukrainische Militär in der Nacht die meisten russischen Drohnen über dem Süden und Osten des Landes abgefangen. Die ukrainische Luftwaffe gab auf ihrem Telegram-Kanal bekannt, dass 13 der 17 von Russland gestarteten Drohnen von Flugabwehrraketen abgeschossen wurden. „Der Rest hat sein Ziel nicht erreicht.“ Diese Angaben konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Nach ukrainischen Angaben handelte es sich bei den Drohnen erneut um Shahed-Raketen iranischer Bauart. Moskau nutzt dies seit Monaten, um das Nachbarland zu beschießen.

7:58 Uhr Der Kreml könnte zur Wagner-Söldnertruppe greifen

Als verlängerter Arm Russlands sind die Wagner-Truppen seit Jahren in Afrika engagiert – militärisch, politisch und wirtschaftlich. Was passiert mit ihnen, nachdem Söldnerboss Prigoschin im Kreml in Ungnade gefallen ist?

7:44 Uhr EU erwägt offenbar Zugeständnis an russische Bank

Einem Zeitungsbericht zufolge könnte die Europäische Union eine teilweise Wiedereingliederung Russlands in das globale Finanznetzwerk zulassen, um das Abkommen zum Getreideexport aus der Ukraine über das Schwarze Meer zu retten. Die EU betrachtet eine entsprechende russische Forderung als Zugeständnis, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Insider. Demnach wird geprüft, ob die russische Agrarbank Rosselkhosbank über eine neue Tochtergesellschaft wieder an das internationale Zahlungssystem SWIFT angeschlossen werden soll, um Zahlungen im Zusammenhang mit Getreideexporten abzuwickeln.

Im Zuge der Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges wurden die großen russischen Banken vom SWIFT-System abgekoppelt. Um das Getreideabkommen über den 17. Juli hinaus zu verlängern, fordert Russland außerdem, dass Lieferungen von Landmaschinen und -komponenten zugelassen werden und die Beschränkungen bei Versicherungen und Rückversicherungen aufgehoben werden.

7:36 Uhr Die Verlängerung des Getreideabkommens bleibt unklar

Der russische Gesandte bei den Vereinten Nationen in Genf sieht einem Medienbericht zufolge keinen Anlass, das am 18. Juli auslaufende Getreideabkommen zu verlängern. Die Umsetzung der russischen Bedingungen für das Abkommen sei ins Stocken geraten, sagte Gennadi Gatilow der russischen Zeitung „Iswestija“. „. Russland fordert unter anderem eine Wiederanbindung der russischen Agrarbank Rosselkhozbank an das internationale Bankzahlungssystem SWIFT.

6:48 Uhr Generaloberst Kartapolow: Keine weitere Mobilisierung erforderlich

Nach Angaben des Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des russischen Unterhauses hat der Abzug der Wagner-Söldner aus der Ukraine keine Auswirkungen auf die Kampfkraft des russischen Militärs. Generaloberst Andrei Kartapolow sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur „Tass“, dass die reguläre russische Armee die ukrainische Offensive ohne die Wagner-Kämpfer abwehren könne. Eine erneute Mobilisierung ist nicht erforderlich.

5:48 Uhr Offenbar wurden 700.000 Kinder nach Russland gebracht

Russland gab an, rund 700.000 Kinder aus Kriegsgebieten in der Ukraine auf russisches Territorium gebracht zu haben. Dies gab Grigory Karasin, Vorsitzender des Internationalen Komitees des Russischen Föderationsrates, per Telegram bekannt. Nach Angaben der Ukraine wurden 19.492 ukrainische Kinder illegal nach Russland abgeschoben.

1:58 Uhr Kiew: Lage an der Ostfront „ziemlich kompliziert“

Mit Blick auf die laufende Gegenoffensive hat die Ukraine von schweren Kämpfen an mehreren Frontgebieten, insbesondere im Osten, gesprochen. Russische Truppen griffen Awdijiwka, Mariinka und Lyman in der Region Donezk an, schrieb die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar am Sonntag auf Telegram.

Auch bei Swatowe in der angrenzenden Region Luhansk rückten die Besatzer weiter vor. „Dort toben heftige Kämpfe. (…) Die Lage ist ziemlich kompliziert.“ Unweit von Bachmut hingegen rücke die ukrainische Armee vor und habe Teilerfolge erzielt, fügte sie hinzu.

Auch im Süden der Ukraine rückten die eigenen Truppen „in heftigen Kämpfen, aber schrittweise“ in Richtung der Städte Berdjansk und Melitopol vor, schrieb Maljar. Sie sprach von „heftigem Feindwiderstand“.

1:58 Uhr Den Haag: Neues Zentrum zur Verfolgung russischer Aggression

Westliche Staaten wollen sicherstellen, dass russische Verbrechen im Angriffskrieg gegen die Ukraine strafrechtlich verfolgt werden. Bei der EU-Justizbehörde Eurojust wird heute ein Zentrum zur Verfolgung der russischen Aggression in der Ukraine eröffnet. Im Zentrum am Sitz der Behörde in Den Haag sollen Beweise gesammelt, aber auch gezielte Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorbereitet werden. Die beteiligten Justizbehörden schließen eine strafrechtliche Verfolgung der russischen Staatsführung nicht aus.

An dem Zentrum sind die Ukraine, mehrere EU-Länder und der Internationale Strafgerichtshof beteiligt. Zur Eröffnung wird auch ein hochrangiger Vertreter der US-Justiz erwartet. Bei Eurojust wurde bereits eine zentrale Datenbank mit Beweisen zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord eingerichtet.

Westliche Länder haben nach Möglichkeiten gesucht, Russland strafrechtlich zu verfolgen, möglicherweise vor einem Sondergericht. Der ebenfalls in Den Haag ansässige Internationale Strafgerichtshof hatte bereits internationale Haftbefehle gegen Präsident Wladimir Putin wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen wie der mutmaßlichen Entführung Minderjähriger aus der Ukraine nach Russland erlassen. Allerdings darf das Gericht selbst kein Verfahren wegen Körperverletzung einleiten.

