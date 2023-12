Liveblog: ++ Israel bombardiert weiterhin den Gazastreifen ++



Live-Blog

Stand: 3. Dezember 2023 10:51 Uhr

Die israelische Armee hat ihre Bombardierung von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Großbritannien will Israel mit Überwachungsflügen bei der Suche nach den verbliebenen Hamas-Geiseln unterstützen. Alle Entwicklungen in unserem Live-Blog.

10:51 Uhr Immer mehr Ausländer und Doppelbürger verlassen den Gazastreifen

Die Ausreise von Ausländern und Palästinensern mit Zweitpässen aus dem Gazastreifen geht weiter. Mehr als 600 von ihnen sollten heute den Grenzübergang Rafah überqueren und nach Ägypten einreisen. Dies ging aus einer Liste der Grenzbehörde auf palästinensischer Seite hervor. Darunter waren mehr als 300 Landsleute aus den USA und Kanada sowie mehrere Deutsche, Norweger, Griechen, Türken und Filipinos.

Seit dem Ende des Waffenstillstands am Freitag sei der Grenzübergang für fast 900 Ausländer und Doppelstaatsangehörige geöffnet worden, teilte das UN-Nothilfebüro OCHA über Nacht mit. Darüber hinaus verließen 13 Verletzte mit ihren Begleitern den Gazastreifen.

9:56 Uhr Palästinenser melden Todesfälle nach Anschlägen und Razzien im Süden

Nach Angaben der Behörden wurden bei einem Überfall israelischer Truppen nahe der Stadt Rafah sieben Palästinenser getötet. Nach Angaben des Innenministeriums, das von der militant-islamistischen Hamas kontrolliert wird, gab es auch mehrere Verletzte. Rafah liegt im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten. Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden seien bei nächtlichen Luftangriffen auf die südliche Stadt Al-Karara in der Nähe von Khan Yunis mehrere Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Palästinensern kam es bereits am Samstag zu Angriffen auf Khan Yunis und Rafah, bei denen mehrere Menschen ums Leben kamen. Im Süden des Gazastreifens haben Hunderttausende Menschen Zuflucht gesucht, nachdem sie vor Angriffen im Norden geflohen waren. Am Freitagmorgen endete ein vorübergehender Waffenstillstand. Israel hatte den Sturz der Hamas zum Ziel, nachdem die Organisation am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet hatte. Zu den jüngsten Berichten gab es keinen Kommentar.

8:14 Uhr Israel bombardiert weiterhin den Gazastreifen

Die israelische Armee hat ihre Bombardierung von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Das israelische Militär teilte am Morgen mit, Kampfflugzeuge und Hubschrauber hätten in der Nacht „terroristische Ziele“ angegriffen, darunter Tunnelschächte, Kommandozentralen und Waffendepots. Darüber hinaus zielte eine von Bodentruppen gesteuerte Kampfdrohne auf fünf Terroristen der islamistischen Hamas und eliminierte sie. Am Vortag hätten Israels Marineeinheiten auch „Terrorziele der Hamas“ angegriffen und den Einsatz von Bodentruppen flankiert, hieß es. Zu diesen Zielen gehörten terroristische Infrastruktur, Schiffe und Waffen der Hamas-Marine.

6.30 vormittags Netanjahu: Kämpfen bis zum „totalen Sieg“

Ministerpräsident Netanjahu habe bekräftigt, dass der Krieg gegen die islamistische Hamas „bis zum Ende“ und bis zum „totalen Sieg“ über die Terrororganisation weitergehen werde, berichtete die Times of Israel. Er machte am Samstagabend deutlich, dass eine Bodenoperation die einzige Möglichkeit sei, die Hamas zu zerstören. Während im Norden bereits Bodentruppen im Einsatz sind, führte die Armee am Samstag im Süden massive Luftangriffe durch. Allein im Gebiet der Stadt Khan Yunis wurden mehr als 50 Ziele bombardiert.

05:40 Uhr Großbritannien unterstützt Israel bei der Geiselsuche

Großbritannien unterstützt Israel bei der Suche nach den im Gazastreifen verbliebenen Geiseln in den Händen der Terrororganisation Hamas. „Zur Unterstützung der laufenden Geiselbefreiungsaktion wird das britische Verteidigungsministerium Überwachungsflüge über dem östlichen Mittelmeer durchführen, darunter auch im Luftraum über Israel und Gaza“, sagte die britische Regierung.

Die Aufklärungsflugzeuge sind unbewaffnet und dienen ausschließlich der Ortung von Geiseln. An die zuständigen Behörden würden nur Informationen im Zusammenhang mit der Geiselbefreiung weitergegeben, hieß es. Unter den 240 Menschen, die am 7. Oktober von der Hamas aus Israel entführt wurden, waren auch britische Staatsangehörige.

05:40 Uhr Frankreich fordert Israel auf, seine Kriegsstrategie zu überdenken

Nach Ablauf des Waffenstillstands im Gazastreifen warnte Frankreich Israel vor einem langen Krieg und forderte den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung. Der Krieg gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas habe „einen Punkt erreicht, an dem die israelischen Behörden ihr Ziel und ihren gewünschten Endzustand genauer definieren müssen“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron auf einer Pressekonferenz am Rande der UN-Klimakonferenz in Dubai.

Zum Ziel des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die Hamas vollständig zu zerstören, sagte Macron: „Was bedeutet die vollständige Zerstörung der Hamas und glaubt irgendjemand, dass das möglich ist? Wenn ja, wird der Krieg zehn Jahre dauern.“ Der französische Präsident forderte „verstärkte Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand“.

26. November 2023 • 00:05 Uhr Der Live-Blog vom Samstag zum Nachlesen

Israels Sicherheitsberater Regev hat bestätigt, dass er nach dem Krieg eine Sicherheitszone an der Grenze zum Gazastreifen schaffen will. Die USA sprechen sich gegen die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus.