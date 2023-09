Live-Blog

Stand: 9. September 2023 7:01 Uhr

Laut IAEA-Chef Grassi sind in der Nähe des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja zunehmend Explosionen zu hören. Präsident Selenskyj fordert weitere Sanktionen gegen Russland. Alle Entwicklungen im Liveblog.

07:01 Uhr Japans Außenminister besucht die Ukraine

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi stattete der Ukraine einen Überraschungsbesuch ab. Wie das japanische Außenministerium heute mitteilte, soll der unangekündigte Besuch die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland unterstützen. Japan hat im Einklang mit dem Westen Sanktionen gegen Russland verhängt und unterstützt die Ukraine. Die pazifistische Verfassung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt erlaubt es Japan jedoch nicht, Waffen an die Ukraine zu liefern.

Es ist der erste Besuch eines japanischen Außenministers in der Ukraine seit Beginn des Invasionskrieges durch Moskau im Februar letzten Jahres. Hayashi plante außerdem, bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba am Samstag über Japans Plan zu berichten, Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres eine Konferenz zur Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus der Ukraine abzuhalten. Hayashi sei bei seinem Besuch in der Ukraine von japanischen Wirtschaftsvertretern begleitet worden, teilte das Außenministerium mit.

3:36 Uhr Saudi-Arabiens Kronprinz spricht mit Selenskyj

Einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge wurde Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angerufen. In dem Telefonat soll Selenskyj laut Staatsfernsehen sowohl das Interesse des Königreichs an einer Lösung der Krise in der Ukraine als auch seine Unterstützung für internationale Bemühungen zur Lösung der Krise bestätigt haben.

3:36 Uhr IAEA: Explosionen in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die im von russischen Truppen besetzten ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja stationiert sind, haben in der vergangenen Woche zahlreiche Explosionen gehört.

Dies sei ein mögliches Zeichen für eine verstärkte militärische Aktivität in der Region, die auch eine potenzielle Bedrohung für die nukleare Sicherheit am Standort darstellen könnte, sagte Generaldirektor Rafael Grossi. An der Anlage selbst entstand kein Schaden. Laut Grossi beobachteten die Experten der Anlage auch Minen zwischen den Zäunen.

3:36 Uhr Selenskyj fordert weitere Sanktionen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft zu weiteren Sanktionen gegen Russland aufgerufen. „Wir sehen jetzt eine zu lange Pause bei den Sanktionen unserer Partner“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache auf Telegram, „und die Versuche Russlands, die Sanktionen zu umgehen, sind zu aktiv.“

Umso mehr müsse jeder Versuch vermieden werden, die Unternehmen, Technologien und Produkte der „freien Welt“ zum Kampf gegen die Freiheit zu nutzen, so Selenskyj weiter. Es soll weitere Sanktionen gegen Russland, insbesondere im Energiesektor, sowie Beschränkungen der Moskauer Versorgung mit Energie-Chips und Mikroelektronik sowie eine weitere Blockade des russischen Finanzsektors geben.

Der russische Regionalgouverneur Bogomas wirft der Ukraine erneute Angriffe auf die Grenzstadt Brjansk vor. Nach neuen russischen Angriffen ist die Zahl der Verletzten nach Angaben der Ukraine auf über 70 gestiegen.