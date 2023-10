Liveblog: ++ EU-Kommission fordert sofortige Hilfslieferungen ++



Stand: 21. Oktober 2023 7:05 Uhr

Die EU-Kommission fordert sofortige und regelmäßige Hilfslieferungen nach Gaza. US-Präsident Biden sieht eine mögliche Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien als einen Grund für den Großangriff der Hamas. Die Entwicklungen im Liveblog.

7:05 Uhr Israel greift weiterhin Stellungen der Hamas an

Die israelische Luftwaffe setzte ihre Bombardierung der militanten islamistischen Hamas im Gazastreifen über Nacht fort. Kampfflugzeuge hätten im gesamten Gebiet zahlreiche islamistische Stellungen angegriffen, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Dazu gehörten Kommandozentralen, Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und die strategische Infrastruktur der Hamas, die für terroristische Zwecke genutzt wurde. Auch Scharfschützen- und Beobachtungsposten der Hamas in mehrstöckigen Gebäuden wurden bombardiert.

05:12 Uhr Grünen-Chef Lang: Stellen Sie nicht alle Muslime unter Generalverdacht

Nach antisemitischen Vorfällen und pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland warnte Grünen-Chefin Ricarda Lang vor einem Pauschalverdacht gegenüber Muslimen. „Wir sollten darauf achten, nicht alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen“, sagte Lang der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Viele Muslime in Deutschland verurteilen auch den Hamas-Terror“, fügte sie hinzu. Es gibt viele Stimmen aus der islamischen Gemeinschaft, die sich klar gegen die Hamas positionieren. Allerdings hätte sie sich eine „klarere Stellungnahme der Islamverbände“ gewünscht, erklärte Lang. Sie haben die Verantwortung, dem Antisemitismus entgegenzuwirken. Lang sprach sich für ein „soziales Bündnis gegen Antisemitismus“ aus.

04:59 EU-Kommission: Humanitäre Hilfe ist eine Verpflichtung

Die EU-Kommission fordert Ägypten und Israel auf, unverzüglich regelmäßige und groß angelegte Hilfslieferungen in den umkämpften Gazastreifen zuzulassen. „Es ist wichtig, dass die humanitären Konvois nach Gaza jetzt beginnen, ohne dass es zu weiteren Verzögerungen kommt. Allerdings sind 20 Lastwagen nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den enormen Bedürfnissen, die die Menschen in Gaza haben“, sagt der Mitarbeiter für humanitäre Hilfe Vorläufiger Bericht, sagte der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic gegenüber der „Welt am Sonntag“. Es sei „eine rechtsverbindliche Verpflichtung nach dem humanitären Völkerrecht“ und kein Luxus, den Menschen in Gaza Zugang zu lebenswichtigen Gütern zu gewähren.

04:45 Uhr Biden: Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien ein Grund für Hamas-Angriff

US-Präsident Joe Biden sieht in einer möglichen Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien einen der Gründe für den Großangriff der Hamas auf Israel vor zwei Wochen. „Einer der Gründe, warum Hamas gegen Israel vorging, war, dass sie wussten, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzen wollte“, sagte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung. „Die Saudis wollten Israel anerkennen und den Nahen Osten vereinen“, sagte der US-Präsident. Nachdem sich Israel und Saudi-Arabien jahrzehntelang feindselig gegenüberstanden, mehrten sich zuletzt die Anzeichen einer Annäherung.

Eine Woche nach dem Großangriff der Hamas auf Israel kündigte Saudi-Arabien an, die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel unter Vermittlung der USA auszusetzen.

02:04 Uhr Trudeau ruft den saudischen Kronprinzen an

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über die Lage in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen. Dies gab Trudeaus Büro bekannt. „Die beiden Staats- und Regierungschefs äußerten ihre tiefe Besorgnis über die humanitären Auswirkungen des Konflikts im Gazastreifen und betonten, wie wichtig es ist, dass alle Parteien die Zivilbevölkerung schützen und den humanitären Zugang zu den betroffenen Gebieten gewährleisten“, hieß es.

01:59 Uhr Französischer Geheimdienst: Palästinensische Rakete trifft vermutlich Klinik

Nach Einschätzung des französischen Militärgeheimdienstes wurde die Explosion auf einem Krankenhausgelände im Gazastreifen wahrscheinlich durch eine Fehlzündung einer palästinensischen Rakete verursacht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP sagte ein hochrangiger französischer Beamter, es handele sich um eine Sprengladung von rund fünf Kilogramm. Mehrere Raketen im Arsenal der militant-islamistischen Hamas verfügen über Sprengkörper dieses Gewichts, darunter eine aus dem Iran und eine aus Palästina. Es gibt keine Erkenntnisse des Geheimdienstes, die auf einen israelischen Luftangriff auf das Al-Ahly-Krankenhaus in Gaza-Stadt hinweisen würden.

Die Einschätzung des französischen Militärgeheimdienstes soll auf vertraulichen Informationen, Satellitenbildern, frei verfügbaren Informationsquellen und von anderen Ländern geteilten Geheimdienstinformationen basieren.

00:33 Uhr Nobelpreisträger appellieren an Hamas: Lassen Sie die Kinder frei

Rund 90 Nobelpreisträger haben die Hamas aufgefordert, alle Kinder freizulassen, die sie während ihres Terroranschlags auf Israel am 7. Oktober im Gazastreifen entführt hatte. Kinder gefangen zu halten stellt „ein Kriegsverbrechen und ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar“, heißt es in einer von den Nobelpreisträgern unterzeichneten Petition.

In der Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegssituationen werden Kinder 19 Mal erwähnt. Das Schicksal der von der Hamas entführten Kinder geht jedoch über jedes im Abkommen vorgesehene Szenario hinaus. „Kinder sollten niemals als Verhandlungsobjekte auf dem Kriegsschauplatz betrachtet werden“, heißt es in der Petition weiter. „Es ist unsere heilige Pflicht, die Unschuldigen zu schützen.“ Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan übergab die Petition an die Vereinten Nationen.

00:03 Uhr Biden spricht mit freigelassenen Geiseln

Nach Angaben des US-Präsidentenamts hat US-Präsident Joe Biden telefonisch mit den beiden von der Hamas freigelassenen amerikanischen Geiseln gesprochen. „Er teilte mit, dass sie die volle Unterstützung der US-Regierung haben werden, wenn sie sich von dieser schrecklichen Tortur erholen“, heißt es in einer Erklärung. Biden sprach auch mit ihren Familien.

00:02 Uhr EU und USA bekräftigen ihre Unterstützung für Israel und die Ukraine

Die EU und die USA bekräftigten auf einem Gipfel in Washington ihre Einigkeit bei der Unterstützung Israels und der Ukraine. „Diese Konflikte zeigen, dass Demokratien zusammenstehen müssen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Treffen mit US-Präsident Joe Biden und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus. „Wir standen zusammen, um das mutige Volk der Ukraine angesichts der Aggression (des russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu unterstützen“, sagte Biden. „Wir stehen jetzt zusammen, um Israel nach dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas zu unterstützen.“

Michel sagte, die EU und die USA würden eine „Einheitsfront“ bilden. „Die Welt steht heute vor großen Herausforderungen. Und mehr denn je braucht die Welt ein starkes Bündnis zwischen der EU und den USA, um diese Herausforderungen zu bewältigen.“

