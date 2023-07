Liveblog: +++ Erneuter Luftangriff auf Kiew +++



Stand: 12.07.2023 02:37 Uhr

Nach Angaben ukrainischer Quellen war Kiew in der Nacht erneut Ziel eines russischen Luftangriffs. Großbritannien hat ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

2:20 Uhr Medwedew: NATO-Hilfe für die Ukraine erhöht Risiko eines Weltkriegs

Laut dem russischen Staatschef Dmitri Medwedew erhöht die jüngste NATO-Hilfe für die Ukraine das Risiko eines dritten Weltkriegs und hat keinen Einfluss auf die Ziele Russlands. „Der völlig verrückte Westen konnte an nichts anderes denken (…) Tatsächlich ist es eine Sackgasse. Der Dritte Weltkrieg naht“, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates auf Telegram. „Was bedeutet das alles für uns? Es ist alles klar. Die militärische Sonderoperation wird mit den gleichen Zielen fortgesetzt.“

2:03 Uhr Zum zweiten Mal in Folge fliegen russische Luftangriffe auf Kiew

Ukrainischen Quellen zufolge war die Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut Ziel eines russischen Luftangriffs. „Der Luftangriffsalarm ist aktiviert! In der Region sind Luftverteidigungssysteme stationiert“, sagte Kiews Militärchef Serhij Popko gegenüber Telegram. Zeugen berichten von Explosionen, die dem Geräusch von auf Ziele treffenden Flugabwehrsystemen ähneln. Die Kiewer Militärverwaltung rief auf ihrem Telegram-Kanal dazu auf, in den Notunterkünften zu bleiben.

1:37 Uhr Melnyk: Nato-Gipfelerklärung „ein wichtiger Zwischenschritt zur Mitgliedschaft“

Das erneuerte NATO-Mitgliedsversprechen an die Ukraine ohne Zeitplan stieß auf gemischte Reaktionen. „Die Entscheidung in Vilnius ist zweifellos ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine“, sagte der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin Andrij Melnyk dem Tagesspiegel. Gleichzeitig sei „die Enttäuschung in Kiew spürbar, dass unsere Verbündeten nicht bereit waren, schnellstmöglich eine mutige Entscheidung über unseren Beitritt zu treffen“, fügte Melnyk hinzu.

Christoph Heusgen, ehemaliger Sicherheitsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagte dem Tagesspiegel, die Enttäuschung der Ukrainer sei „verständlich“. „Sie wollten eine Einladung der NATO, die nach Kriegsende direkt zur Mitgliedschaft geführt hätte“, sagte Heusgen. „Die Allianz war zu diesem Schritt nicht bereit.“

Auch der SPD-Außenpolitikexperte Michael Roth sagte der Zeitung, die NATO-Mitgliedschaft Kiews sei die „beste Option für die Ukraine und für das gesamte Bündnis, um dauerhaften Frieden in ganz Europa zu sichern“. Obwohl das Ergebnis des Gipfels hinter seinen Erwartungen zurückblieb, „hat die Ukraine einen großen Schritt in Richtung NATO gemacht“, sagte er.

1:16 Uhr Großbritannien: Weitere Hilfen in Höhe von 58,7 Millionen Euro

Großbritannien hat ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Für die Reparatur von Ausrüstung und den Aufbau eines militärischen Rehabilitationszentrums in der Ukraine werden rund 58,7 Millionen Euro bereitgestellt, teilte die britische Regierung mit.

