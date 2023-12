Liveblog: ++ Drohnenangriffe auf die Nordwestukraine ++



Live-Blog

Stand: 3. Dezember 2023 9:31 Uhr

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland den Nordwesten des Landes mit Drohnen angegriffen. Beide verfeindeten Länder planen offenbar Besuche bei Gefangenen auf der anderen Seite.

8:51 Uhr Bericht: Russland plant Besuche für Kriegsgefangene

Einem Medienbericht zufolge planen Russland und die Ukraine gegenseitige Besuche bei den Kriegsgefangenen. „Russisches Militärpersonal wird auf ukrainischer Seite besucht. Ukrainisches Militärpersonal wird auf russischer Seite besucht“, sagte die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA. Es wird mehrere solcher Besuche geben. Gemeinsam mit dem ukrainischen Ombudsmann für Menschenrechte, Dmytro Lubinets, hat sie dafür bereits einen Zeitplan.

07:38 Uhr Im Nordwesten der Ukraine wurden Drohnenangriffe gemeldet

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe kam es über Nacht zu russischen Drohnenangriffen im Nordwesten des Landes. Die meisten Drohnen könnten über der Südukraine in der Nähe von Mykolajiw abgeschossen worden sein, teilte das Militär mit. Russland startete insgesamt zwölf Drohnen, von denen zehn zerstört wurden, bevor sie ihre Ziele erreichten. Russland griff auch die Ukraine mit einer Marschflugkörper an, die ihr Ziel ebenfalls verfehlte.

Was mit den beiden unzerstörten Drohnen und der Marschflugkörper geschah, blieb unklar. Es gab keine Schadensmeldungen. Russland äußerte sich nicht zu dem Bericht. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe handelte es sich bei den Drohnen um im Iran hergestellte „Shahed“-Raketen.

Konfliktparteien als Quelle In der aktuellen Situation können die von offiziellen Stellen der russischen und ukrainischen Konfliktparteien bereitgestellten Informationen über Kriegsverlauf, Beschuss und Verluste nicht direkt von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

3:16 Uhr Stupun: Russland greift nach Verlusten weniger an

Nach Angaben des ukrainischen Militärsprechers Oleksandr Stupun hat Russland seine Angriffe auf Awdijiwka in den letzten 24 Stunden halbiert. Das sagte Stupun im Staatsfernsehen. Die Entwicklung ist auf hohe Verluste zurückzuführen. Außerhalb des Stadtzentrums, im sogenannten Industriegebiet, gingen die heftigen Kämpfe weiter. Russische Kriegsblogger berichten, dass das Gebiet inzwischen unter russischer Kontrolle stehe. Die Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden. Es bleibt unklar, wer die Stadt Marinka kontrolliert.

00:40 Ukraine: Heftige Kämpfe um Bachmut und Awdijiwka

Nach Angaben des ukrainischen Militärs fanden die meisten Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zuletzt in der Ostukraine statt. An der Awdijiwka-Front wurden in den letzten 24 Stunden 20 russische Angriffe abgewehrt. Dem Frontbericht des ukrainischen Generalstabs zufolge sollen die Russen 15 Mal rund um Bachmut angegriffen haben. In der umkämpften südukrainischen Region Cherson würden die ukrainischen Streitkräfte weiterhin ihre neuen Stellungen auf der Südseite des Dnipro halten.

Das ukrainische Militär hatte sich nach eigenen Angaben vorletzte Woche auf der weitgehend von Russland kontrollierten Seite des Flusses etabliert. Die Lage an der Front im Süden und Osten des Landes bleibt schwierig.

Konfliktparteien als Quelle In der aktuellen Situation können die von offiziellen Stellen der russischen und ukrainischen Konfliktparteien bereitgestellten Informationen über Kriegsverlauf, Beschuss und Verluste nicht direkt von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

1. Dezember 2023 • 5:48 Uhr Der Live-Blog vom Freitag zum Nachlesen

Russland will die Zahl seiner Soldaten auf rund 1,32 Millionen erhöhen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Ausbau von Befestigungen und Schutzräumen an der Front angekündigt. Alle Entwicklungen können im Live-Blog nachgelesen werden.