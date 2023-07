Live-Blog

4:42 Uhr Zwei Angriffe auf die Brücke?

Der russische Telegram-Kanal „Gray Zone“, der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung steht, meldet zwei Angriffe auf die Krimbrücke – um 03:04 Uhr und um 03:20 Uhr. Das am Kanal veröffentlichte Filmmaterial zeigt mindestens einen eingestürzten Brückenabschnitt und ein beschädigtes Zivilfahrzeug. Der von Russland ernannte Gouverneur Sergei Aksjonov spricht von einem Vorfall am 145. Pfeiler der Brücke. Er bittet die Bevölkerung, die Brücke nicht zu befahren.

4:29 Uhr Auf der Krimbrücke wurden Explosionen gemeldet

Nach russischen Angaben kam der Verkehr auf der Krimbrücke aufgrund einer „Notsituation“ zum Erliegen. Das schreibt der von Russland ernannte Gouverneur Aksjonow in der Messaging-App Telegram. Weitere Details nennt er nicht. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, dass zuvor auf der Brücke, die die Halbinsel Krim mit der russischen Region Krasnodar verbindet, Explosionen zu hören waren.

00:56 Uhr Unsicherheit über die Verlängerung des Getreideabkommens

Das von den Vereinten Nationen (UN) vermittelte Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland bleibt in der Schwebe. Das Abkommen, das den sicheren Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht, wurde am Sonntag nicht verlängert. „Wir warten auf die Position Moskaus, alles ist möglich“, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen aus UN-Kreisen. Die Vereinbarung läuft heute aus.

00:56 Uhr Selenskyj: „Unser Land wird niemals seine Souveränität aufgeben“

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat 33 Jahre nach der Verabschiedung der Souveränitätserklärung die Stärke des Landes im Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg hervorgehoben. „Unser Land wird seine Souveränität niemals aufgeben. Das weiß jeder auf der Welt“, sagte er in einer Videobotschaft, die täglich in Kiew ausgestrahlt wurde. Feiern wir eine freie Ukraine. Selenskyj dankte erneut den namentlich genannten Soldaten, die für das Land gekämpft haben. Am 16. Juli 1990 verabschiedete das ukrainische Parlament ein Dokument zur Unabhängigkeit des Landes, das damals noch Teil der Sowjetunion war.

Selenskyj sieht die Ukraine als Vorbild und Vorreiter für Freiheit und Demokratie in Europa. „Die Ukraine wird in ganz Europa echte Freiheit und Sicherheit vor dem russischen Terror gewährleisten. Die Sicherheit unseres Kontinents beginnt hier mit der Souveränität und Stärke der Ukraine.“

