Liveblog: ++ Armee meldet Erfolge bei Gegenoffensive ++



Live-Blog

Stand: 08.09.2023 03:29 Uhr

Die ukrainische Armee meldet Fortschritte bei der Gegenoffensive. Die Unesco stellt 20 ukrainische Kulturgüter unter verstärkten vorübergehenden Schutz. Die Entwicklungen im Liveblog.

3:29 Uhr Ukraine meldet „Teilerfolg“ bei Gegenoffensive

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte habe in der Nähe der östlichen Stadt Bachmut einen „Teilerfolg“ erzielt und den Vormarsch der ukrainischen Truppen nach Süden bis zum Asowschen Meer vorangetrieben. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache ebenfalls ankündigte, dankte er den Militäreinheiten im Osten und Süden des Landes für ihr Vorgehen gegen russische Truppen und verlieh ihnen Auszeichnungen.

Die Ukraine startete im Juni ihre Gegenoffensive und konzentrierte sich auf die Rückeroberung Bachmuts, das im Mai von russischen Streitkräften erobert wurde.

Konfliktparteien als Quelle Angaben offizieller Stellen der russischen und ukrainischen Konfliktparteien zu Kriegsverlauf, Beschuss und Verlusten können in der aktuellen Lage nicht direkt von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

3:29 Uhr Baerbock für Überprüfung der Lieferung von Marschflugkörpern

Außenministerin Annalena Baerbock zeigte Verständnis für die Forderung der Ukraine nach Lieferung von Langstrecken-Marschflugkörpern vom Typ Taurus. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest France wies sie darauf hin, dass die russische Armee riesige Minenfelder zwischen den besetzten Gebieten und dem Rest der Ukraine gelegt habe.

Um die Menschen in der Ostukraine zu befreien und die russischen Versorgungslinien hinter der Verteidigungslinie zu treffen, müsse der Minengürtel durchbrochen werden, sagte Baerbock. „Insofern ist der ukrainische Wunsch nach Geräten mit größerer Reichweite mehr als verständlich.“ Zugleich sprach sich der Außenminister für eine sorgfältige Prüfung aus. Wie bei den Leopard-Panzern und dem Luftverteidigungssystem Iris-T muss jedes Detail vorher geklärt werden.

3:29 Uhr Der britische Premierminister fordert mehr Maßnahmen Indiens gegen Russland

Nach Angaben der Financial Times (FT) will der britische Premierminister Rishi Sunak seinen indischen Amtskollegen Narendra Modi auffordern, mehr gegen Russland und den Krieg des Landes gegen die Ukraine zu unternehmen. Wie das Blatt berichtet, will Sunak Modi beim bevorstehenden G20-Gipfel dazu drängen, seinen Einfluss auf Russland besser zu nutzen, um den Krieg endlich zu beenden.

3:29 Uhr Unesco stellt ukrainisches Kulturgut unter Schutz

Die UN-Kulturorganisation Unesco hat angesichts des russischen Angriffskrieges 20 Kulturgüter in der Ukraine unter verstärkten vorübergehenden Schutz gestellt. Die Unesco gab bekannt, dass auch beschlossen worden sei, die ukrainischen Sicherheitskräfte und das Justizpersonal im Schutz des kulturellen Erbes zu schulen.

Aufgrund der Zerstörung von Kulturgütern in der Ukraine fand auf Wunsch des Landes eine Sondersitzung des Ausschusses zum Schutz von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten statt. Das Komitee verurteilte die „schweren Schäden, die durch russische Raketenangriffe auf historische Gebäude von kultureller Bedeutung in Lemberg, Odessa und Tschernihiw verursacht wurden“. Zu den Kulturgütern, die die Unesco verstärkt unter Schutz stellt, gehören das historische Zentrum von Lemberg, die Sophienkathedrale in Kiew und die Residenz der Metropoliten der Bukowina und Dalmatiens in Czernowitz.

01.09.2023 • 01:19 Uhr Der Live-Blog vom Donnerstag zum Nachlesen

Aus der russischen Grenzregion Brjansk wurden Drohnenangriffe auf eine Industrieanlage gemeldet. US-Außenminister Antony Blinken hat seinen Besuch in der Ukraine beendet.