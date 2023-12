Live vanuit Elphi: Bachs Weihnachtsoratorium | NDR.de – Orkest en koor

Status: 06.12.2023 12:10 Uhr

Het NDR Vokalensemble zingt Bachs Kerstoratorium voor Einstimmung op de Kerstfeiertage in de Elbphilharmonie. Met dabei: Tenor Julian Pregardien en de Academie voor Alte Musik Berlin.

Beslissingen: Klaas Stok moet tijdens de bijeenkomst tussen 7 en 10 uur overlijden. Deze maand zal de leider van de ziekte vrij zijn van ziekte. Voor de leiding van non Holger Speck.

Concert live bij NDR Kultur und ARTE Concert

Het concert is live op NDR-cultuur op radio en op video-livestream ARTE Concertübertragen. De speler kan de stream vinden en het concert hier op deze pagina bekijken.

Benefizaktion “Hand in hand voor Norddeutschland”

Deze Konzert gehört zur Benefizaktion “Hand in Hand für Norddeutschland”. 3 Euro des Kartenpreises die u krijgt als u een actie uitvoert.



Do, 07.12.2023 | 19.00 uur

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1) Hinweis: De basis voor de technische ontwikkeling van de Live-Stream van ARTE- en NDR-cultuur is een punt van zorg voor de implementatie. Bitte beachten Sie die Besetzungsänderung! Holger Speck Dirigent (voor Klaas Stok)

Julian Prégardien Tenor

Solisten van de NDR Vocale Ensembles

NDR Vocaal Ensemble

Academie voor Alte Musik Berlijn JOHANN SEBASTIAN BACH

Kerstoratorium BWV 248 (cantaten 1-6) Kaartjes

Bachs Kerstoratorium wordt begeleid door de festiviteiten van Glühwein und Tannenzweige, een prachtige presentatie van de kerstgeschiedenis met meesterlijke muziek. Het werk dat Bach met behulp van het meesterwerk maakt is een bijzondere gave, namelijk het resultaat van het werk dat de Thomaskantor verrichtte met de Fleiß en de Köpfchen realisieren konnte.

Bach was een meester in het slimme recycling, in het Kerstoratorium begonnen we met schrijven en Tritt Musik en weltlichen Kantaten. Als er een geboortedag voor de Poolse koningin zou zijn, zou dit een jubelende viering van de geboorte van Christus zijn, als de Versuchung dem Herkules meichelte maar zou worden afgesloten, zou er een positieve ervaring zijn van de Ankunft Christus in Sion.

Tenor Julian Prégardien als evangelist





Wer die Vorlagennt, we zijn blij met onze Wiederhören. Maar die briljant gecomponeerde melodieën hoor ik al lang in de kerstperiode en met een feestelijke glans. In de Elbphilharmonie sindsdien met het NDR Vokalensemble onder leiding van Holger Speck, met de bekende Klaas Stok-artiesten, en met de Academie voor Alte Musik Berlin Specialisten en Specialisten voor Bach’s Muziek om te ervaren.

Neben Solistinnen en Solisten aus den Reihen des NDR Vokalensembles führt ausserdem der gefeierte Tenor Julian Pregardien als Evangelist door Bachs pauken satte Weihnachtsmusik.