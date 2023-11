Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten und die Weltgesundheitsorganisation gaben am Mittwoch bekannt, dass medizinische Hilfsgüter und Medikamente an das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza geliefert wurden.

Dies sei die zweite Lieferung an das Krankenhaus seit Beginn der Angriffe auf Gaza, sagten die beiden Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung.

„Die von uns gelieferten Mengen sind zwar willkommen, reichen aber bei weitem nicht aus, um den immensen Bedarf im Gazastreifen zu decken. Die medizinischen Bedingungen im Al-Shifa – dem größten Krankenhaus im Gazastreifen und einer der ältesten palästinensischen Gesundheitseinrichtungen – sind katastrophal.“ “ sagten UNRWA und WHO.

Die Organisationen sagten, dass derzeit „fast zwei Patienten auf jedes verfügbare Bett kommen“.

„Die Notaufnahme und die Stationen sind überfüllt und erfordern Ärzte und medizinisches Personal, um verwundete und kranke Patienten auf den Fluren, auf dem Flur und im Freien zu behandeln“, sagten NRWA und WHO.