Hunderttausende Einwohner des Gazastreifens versuchten, Israels Befehl zur Evakuierung etwa der nördlichen Hälfte des Territoriums Folge zu leisten, während andere am Sonntag in Krankenhäusern im Norden drängten. Die 2,3 Millionen Zivilisten im Gazastreifen sahen sich einem immer schlimmer werdenden Kampf um Nahrung, Wasser und Sicherheit gegenüber und bereiteten sich eine Woche nach dem tödlichen Angriff der Hamas-Kämpfer auf Israel auf eine drohende Invasion vor.

Die israelischen Streitkräfte positionierten sich, unterstützt durch eine zunehmende Stationierung amerikanischer Kriegsschiffe in der Region, entlang der Grenze zum Gazastreifen und übten eine nach Angaben Israels geplante Kampagne auf dem Luft-, Land- und Seeweg, um die militante Gruppe zu zerschlagen. Israel warf Flugblätter über Gaza-Stadt im Norden ab, erneuerte Warnungen in den sozialen Medien und befahl mehr als einer Million Einwohnern des Gazastreifens, nach Süden zu ziehen.

Momentan:

1. Die Menschen kämpfen mit der Flucht aus dem nördlichen Gazastreifen und kämpfen gleichzeitig mit einer wachsenden Wasserkrise, nachdem Israel den Fluss von Ressourcen in den Gazastreifen gestoppt hat 2. Es wurde keine Entscheidung über eine Bodenoffensive bekannt gegeben, obwohl Israel entlang der Grenze zum Gazastreifen Truppen versammelt hat 3. Der Krieg hat seit dem Einmarsch der Hamas am 7. Oktober mehr als 3.600 Menschenleben gefordert 4. Nach Angaben der Vereinten Nationen wird den Krankenhäusern im Gazastreifen voraussichtlich innerhalb von zwei Tagen der Treibstoff für die Notversorgung ausgehen, was das Leben Tausender Patienten gefährden würde.

Folgendes passiert im jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas:

Die Zahl der Todesfälle unter Palästinensern steigt auf über 2.300

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden seit Ausbruch der jüngsten Kämpfe 2.329 Palästinenser getötet, was diesen für die Palästinenser zum tödlichsten der fünf Gazakriege macht.

Die Zahl der Todesopfer übertraf am Sonntag die des dritten Krieges zwischen Israel und der Hamas im Sommer 2014, als nach UN-Angaben 2.251 Palästinenser, darunter 1.462 Zivilisten, getötet wurden.

Dieser Krieg dauerte sechs Wochen und auf israelischer Seite wurden 74 Menschen getötet, darunter sechs Zivilisten.

Der aktuelle Krieg brach vor einer Woche aus, als Hamas-Kämpfer in einem schockierenden Überraschungsangriff den Süden Israels stürmten. Mehr als 1.300 Israelis wurden bei dem ersten groß angelegten Angriff und bei Raketenangriffen aus Gaza getötet. Die überwiegende Mehrheit waren Zivilisten.

Für Israel ist dies der tödlichste Krieg seit dem Konflikt mit Ägypten und Syrien im Jahr 1973.

BLINKEN TREFFT SAUDIISCHEN KRONPRINZEN

RIAD, Saudi-Arabien – US-Außenminister Antony Blinken trifft sich in Riad mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, während die Biden-Regierung darum kämpft, zu verhindern, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem größeren regionalen Konflikt wird.

Blinken und der Kronprinz führten am Sonntag Gespräche, nur wenige Stunden nachdem das israelische Militär angekündigt hatte, es werde einen groß angelegten Angriff auf Hamas-Stellungen im Gazastreifen beginnen, während immer düsterer gewarnt wurde, dass die erwartete Bodeninvasion verheerende Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung haben werde.

Das Treffen, das am späten Samstagabend erwartet, aber nie zustande gekommen war, war für die Medien nicht zugänglich und es gab keine unmittelbaren Einzelheiten der Diskussion.

Prinz Mohammed ist der sechste arabische Führer, den Blinken seit seiner Ankunft im Nahen Osten am Donnerstag persönlich gesehen hat. Er hielt zunächst in Israel an, um das Versprechen der Biden-Regierung zu bekräftigen, an der Seite Israels zu stehen und es zu unterstützen. Von Israel aus ist Blinken durch die Region gereist und hat die Führer Jordaniens, der Palästinensischen Autonomiebehörde, Katars, Bahrains, der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens getroffen. Er plant, später am Sonntag Ägypten zu besuchen.

Indonesier versammeln sich, um Unterstützung für Palästinenser zu zeigen

JAKARTA, Indonesien – Mehr als 2.000 Muslime versammelten sich am Sonntag in der indonesischen Hauptstadt, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen und forderten ein Ende des Israel-Hamas-Krieges.

Sie schwenkten indonesische und palästinensische Flaggen und Schilder mit der Aufschrift „Rettet die Palästinenser“ und versammelten sich vor der Al-Azhar-Moschee im Süden Jakartas.

„Lasst uns für ein Ende des Krieges beten, der voller Tränen und Blut der Märtyrer ist“, sagte ein Redner über Lautsprecher der Menge. „Der Sieg wird am Ende in den Händen des palästinensischen Volkes liegen.“

Die Kundgebung endete friedlich und die Gemeinde sammelte Geld für humanitäre Hilfe in Gaza.

Ähnliche Kundgebungen fanden am Samstag in anderen Großstädten des bevölkerungsreichsten Landes mit muslimischer Mehrheit der Welt statt, darunter in Bandung, Yogyakarta, Solo und Medan.

US-VERTEIDIGUNGSMINISTER SAGT, DER 2. TRÄGER IST TEIL DER ANWENDUNGEN, EINE AUSWEITUNG DES KRIEGES ZU VERHINDERN

WASHINGTON – Die Biden-Regierung schickt die Trägerangriffsgruppe USS Dwight D. Eisenhower ins östliche Mittelmeer, um Israel zu unterstützen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, der zusätzliche Träger sei „als Teil unserer Bemühungen zur Abschreckung feindlicher Aktionen gegen Israel oder jeglicher Bemühungen zur Ausweitung dieses Krieges nach dem Angriff der Hamas auf Israel“ entsandt worden.

Die Eisenhower wird sich der Trägerangriffsgruppe USS Gerald R. Ford anschließen, die bereits in der Nähe von Israel unterwegs ist, um die US-Präsenz dort mit einer Vielzahl von Zerstörern, Kampfflugzeugen und Kreuzern zu verstärken.

Die Eisenhower wurde am Freitag von ihrem Heimathafen Norfolk, Virginia, aus eingesetzt. Wenn Sie zwei Fluggesellschaften in der Region haben, können Sie zahlreiche Optionen nutzen.

Sie können sich verstreuen und als primäre Kommando- und Kontrollzentralen dienen, um einen weiten Bereich abzudecken. Sie können einen Informationskrieg führen. Sie können E2-Hawkeye-Überwachungsflugzeuge starten und bergen, die frühzeitig vor Raketenstarts warnen, Überwachungen durchführen und den Luftraum verwalten.

Beide Schiffe sind mit F-18-Kampfflugzeugen ausgestattet, die Abfangangriffe fliegen oder Ziele angreifen könnten. Sie verfügen auch über umfangreiche Kapazitäten für humanitäre Arbeit, einschließlich eines Bordkrankenhauses mit Sanitätern, Chirurgen und Ärzten, und sie fliegen mit Hubschraubern, mit denen wichtige Hilfsgüter per Flugzeug ein- oder Opfer abtransportiert werden können.

Nach Angaben der Hamas seien drei Menschen nach dem Grenzübertritt zwischen dem Libanon und Israel getötet worden

BEIRUT – Die Hamas gab am frühen Sonntag bekannt, dass drei ihrer Mitglieder aus dem Libanon getötet worden seien, nachdem sie die Grenze vom Libanon nach Israel überquert und es zu Zusammenstößen mit israelischen Streitkräften gekommen seien.

Die Gruppe sagte in einer Erklärung, dass ihre Militanten „Verluste angerichtet“ hätten, bevor sie von israelischen Luftangriffen angegriffen wurden.

Seit dem Ausbruch des jüngsten Hamas-Israel-Krieges am 7. Oktober kam es sporadisch zu Grenzzusammenstößen zwischen israelischen Streitkräften und der libanesischen militanten Gruppe Hisbollah, einem Verbündeten der Hamas, sowie mit palästinensischen bewaffneten Gruppen im Libanon, darunter Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad.

MONITOR SAGT, ISRAEL GRIFFE FLUGHAFEN IN NORDSYRIEN AN

BEIRUT – Ein Kriegsbeobachter der syrischen Opposition und ein regierungsfreundliches Medienunternehmen sagen, das israelische Militär habe den internationalen Flughafen der nördlichen Stadt Aleppo angegriffen und ihn außer Betrieb gesetzt.

Die Tageszeitung Al-Watan berichtete, der Streik am Samstagabend habe die Start- und Landebahn des Flughafens Aleppo getroffen und ihn nur wenige Stunden nach der Reparatur nach einem ähnlichen israelischen Angriff am Donnerstag außer Betrieb gesetzt.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete außerdem, dass der Angriff auch die Landebahn des Flughafens Aleppo getroffen habe.

Der Angriff auf den Flughafen Aleppo erfolgte kurz nachdem Berichten zufolge eine Rakete aus Syrien auf die von Israel kontrollierten Golanhöhen abgefeuert worden war.

Am Donnerstag griffen Israelis die Start- und Landebahnen in Aleppo und am internationalen Flughafen Damaskus an. Aleppo wurde innerhalb eines Tages repariert, bevor es am Samstag erneut ins Visier genommen wurde.

Es gab keine unmittelbare Stellungnahme des israelischen Militärs, das solche Angriffe nur selten bestätigt.

WELTGESUNDHEITSORGANISATION VERSENDET VERSORGUNGSMITTEL NACH GAZA

Eine Flugzeugladung mit Hilfsgütern der Weltgesundheitsorganisation ist auf dem ägyptischen Flughafen El-Arish gelandet und soll nach Gaza fliegen, sobald humanitärer Zugang über die Grenze möglich ist, teilten die Vereinten Nationen am Samstag mit.

Der Cache enthielt ausreichend Grundnahrungsmittel für 300.000 Menschen sowie ausreichend Trauma-Medikamente und -Materialien für 1.200 Verwundete, teilten die Vereinten Nationen in einer Pressemitteilung mit. Darin wurde die sofortige Öffnung des Grenzübergangs Rafah für humanitäre Lieferungen gefordert.

„Die Schwerverletzten, die Kranken und die Schwachen können nicht warten“, sagte die Weltorganisation.

ISRAEL SAGT, DASS ES MILITÄRISCHE ZIELE IN SYRIEN ANGRIFFE

TEL AVIV, Israel – Das israelische Militär gibt bekannt, dass es Ziele in Syrien angreift, nachdem in zwei Dörfern im Norden Israels und auf den von Israel kontrollierten Golanhöhen Luftangriffssirenen losgegangen sind.

In einer Erklärung sagte das Militär nicht, was die Sirenen ausgelöst hatte. Es hieß, es feuere Artillerie ab, um zurückzuschlagen.

Der Vorfall ist der jüngste in einem anhaltenden Aufflammen entlang der Nordgrenze Israels zum Libanon und Syrien, nachdem ein beispielloser Angriff der Hamas auf israelische Gemeinden einen Krieg mit Israel ausgelöst hatte.

Familien israelischer Geiseln sagen, dass einige ihrer Angehörigen Medikamente brauchen

TEL AVIV, Israel – Die Angehörigen von Israelis, die von der Hamas gefangen genommen wurden, fordern am Samstag, dass die militante Gruppe Geiseln, die diese benötigen, Medikamente zur Verfügung stellt, und sagen, dass ihre Angehörigen leiden.

„Jeder Tag ohne ihre Medikamente ist eine Folter. Sie wird gefoltert“, sagte Yifat Zailer, die sagte, ihre entführte 63-jährige Tante habe Parkinson. Sie sei zusammen mit mehreren anderen Familienmitgliedern verschleppt worden, sagte Zailer.

Bei ihrem Angriff auf Gemeinden im Süden Israels nahmen Hamas-Kämpfer Dutzende Israelis und einige Ausländer oder Doppelstaatsangehörige gefangen, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen, und verschleppten sie in den Gazastreifen.

Der israelische Militärsprecher Read Admiral Daniel Hagari sagte am Samstag, Israel habe bisher 126 Gefangene identifiziert. Ihr Schicksal wird komplizierter, da Israel seine Bombardierung des Gazastreifens fortsetzt.

