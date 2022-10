Live-Updates: Russlands Krieg in der Ukraine

Aufgrund massiver russischer Raketenangriffe auf ukrainische Energieinfrastrukturanlagen wurden in den Städten rollende Stromausfälle eingeführt, um das Stromversorgungssystem zu stabilisieren. Hennadii Minchenko/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Eine Welle russischer Angriffe auf kritische Energieinfrastruktur hat einige ukrainische Gemeinden ohne Zugang zu Wärme, Wasser und Strom zurückgelassen.

Jetzt sind das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UN OCHA) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) besorgt über die Auswirkungen des einsetzenden kalten Wetters.

„Wir sind äußerst besorgt über die humanitären Auswirkungen fortgesetzter Angriffe auf die Energieinfrastruktur, da sie den Gemeinden Wärme und Wasser entziehen, während die Temperaturen sinken“, sagte UN-OCHA-Sprecherin Anna Jefferys CNN in einer E-Mail.

Russische Raketen- und Drohnenangriffe haben in den letzten Wochen ukrainische Kraftwerke und das Stromnetz ins Visier genommen, was zu Stromausfällen und Unterbrechungen der Wasserversorgung geführt hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, mehr als ein Drittel des Energiesektors des Landes sei zerstört worden.

Jefferys sagte, die UN seien besonders besorgt über diejenigen, die in ihren Häusern nahe der ukrainischen Frontlinie geblieben seien, von denen viele alt, behindert oder chronisch krank seien.

„Wir sind besonders besorgt über die Menschen in den östlichen und südlichen Oblasten, die seit Monaten unter unablässigem Beschuss leiden und völlig traumatisiert sind“, sagte sie. „Ihre Bewältigungsfähigkeit lässt nach.“

Das IKRK teilte die Besorgnis der Vereinten Nationen und teilte CNN mit, dass Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur zu „tiefem Leid“ geführt hätten, das sich mit sinkenden Temperaturen verschlimmern könne.

„In der gesamten Ukraine sind Stromnetze direkt an Wassersysteme angeschlossen, was bedeutet, dass die Bewohner bei einem Stromausfall auch in ihren Häusern und Geschäftsräumen keinen Zugang zu Wasser haben“, sagte Achille Després, Sprecher des IKRK in der Ukraine eine E-Mail.

„Dies verursacht bereits tiefes Leid für die Zivilbevölkerung, da die Temperaturen deutlich zu sinken begannen.

„Wenn sich der Winter nähert, werden die Menschen im ganzen Land Schwierigkeiten haben, ihre Grundbedürfnisse wie sauberes Trinkwasser, Wärme, Strom oder Kochen zu befriedigen“, warnte Després und fügte hinzu, dass „die Bedürfnisse enorm sind“.